Caroline Pontoppidan, prima donna a presiedere la Danish Shipping

(Torben Carlsen, Caroline Pontoppidan e Anne H. Steffensen; foto courtesy Danish Shipping)

Danish Shipping ha eletto la dirigente di Maersk Caroline Pontoppidan come nuova presidente, diventando la prima donna a guidare l’organizzazione nella sua storia

Copenaghen. La Pontoppidan che ricopre i ruoli di vicepresidente esecutivo, direttore legale e responsabile degli affari aziendali presso Maersk, succede all’amministratore delegato di DFDS Torben Carlsen, che ricopriva la carica dal 2023.

In precedenza, la Pontoppidan aveva ricoperto il ruolo di vicepresidente della Danish Shipping negli ultimi tre anni ed ora assume l’incarico di presidente con effetto immediato.

La CEO di Danish Shipping, Anne Steffensen, ha dichiarato che Pontoppidan porta con sé una profonda esperienza nel settore. “Caroline è stata un membro di spicco e dedicato del Consiglio negli ultimi anni, e sono fiduciosa che sia la persona giusta per aiutare a tracciare la strada”, ha detto.

La neo-presidente, Caroline Pontoppidan, ha affermato che mantenere le giuste condizioni politiche e commerciali sarebbe fondamentale se le compagnie di navigazione danesi vogliono mantenere le navi sotto bandiera nazionale.

Ha sottolineato in Assemblea che “in un settore estremamente competitivo, è assolutamente fondamentale che, come compagnie di navigazione, abbiamo un’organizzazione alle nostre spalle che comprenda la nostra realtà fino alla sala macchine e possa tradurre questa conoscenza in quadri politici che ci mantengano tra i leader globali nel settore marittimo per una Danimarca competitiva”.

Il Consiglio di amministrazione della Danish Shipping è composto da sette membri provenienti da diverse compagnie di navigazione. Come parte del rimpasto, l’amministratore delegato di Norden, Jan Rindbo, è stato nominato vicepresidente dell’ente di settore.

Per la prima volta nella storia della Danish Shipping, una donna assumerà ora la presidenza del Consiglio di Governo. Caroline Pontoppidan ricopre nel suo ruolo quotidiano, l’incarico di Vicepresidente Esecutivo (EVP), Chief Legal Officer e Head of Corporate Affairs presso A.P. Møller – Maersk; è un Avvocato e successivamente socio dello Studio Legale Kromann Reumert (1993–2013) con laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Copenaghen (1990) e la Duke University School of Law, USA.

Danish Shipping è un’organizzazione commerciale e di datori di lavoro per l’industria navale danese – il più grande commercio di esportazione danese – con quasi 90 membri, inclusi compagnie di navigazione e offshore. La metà dei membri naviga sotto bandiera danese, mentre l’altra metà, composta da membri associati, opera dalla Danimarca senza navi che navigano sotto bandiera danese. Danish Shipping è la voce delle compagnie di navigazione, dedicate a promuovere gli interessi marittimi danesi sia a livello nazionale che globale.

Abele Carruezzo