Decarbonizzazione delle navi passeggeri

L’IMO apre le applicazioni per assistenza tecnica per studi di fattibilità sulla decarboniozzazione delle navi passeggeri, traghetti e ro-pax

Londra. L’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) invita gli Stati Membri a manifestare interesse nel ricevere assistenza tecnica per studi di fattibilità a sostegno di progetti pilota volti a ridurre le emissioni di gas serra (GHG, Green House Gas) dalle navi.

L’appello fa parte della Strategia IMO sui GHG 2023 , con l’impegno a raggiungere le emissioni nette zero di gas serra dal trasporto internazionale entro o intorno al 2050, e a promuovere l’adozione di tecnologie, combustibili e fonti energetiche a zero o quasi zero emissioni entro il 2030.

La call aperta di quest’anno nell’ambito dell’IMO GreenVoyage2050 Accelerator si concentrerà sulle navi passeggeri, inclusi traghetti e navi Ro-Pax.

In quanto beni pubblici che operano su rotte fisse e orari prevedibili, queste navi sono particolarmente adatte all’applicazione di soluzioni a zero e quasi zero emissioni e offrono un forte potenziale per una replica più ampia tra le flotte.

Il fatto, poi, che queste navi sono di proprietà pubblica (o soddisfano a contratti di uno Stato per servizio pubblico) può anche rendere più semplici le decisioni di investimento, mentre progetti pilota di successo possono portare benefici diretti e visibili alle comunità che servono.

Il supporto sarà fornito attraverso il programma GreenVoyage2050 dell’IMO e includerà valutazioni tecniche ed economiche di tecnologie a zero o quasi zero emissioni, carburanti e soluzioni energetiche.

L’obiettivo della ‘chiamata’ è supportare i paesi nello sviluppo di progetti pilota pronti agli investimenti rafforzando la base di evidenze e riducendo l’incertezza dell’attuazione.

L’IMO fa notare il successo ottenuto con il progetto pilota portato avanti dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture della Turchia, per uno studio di fattibilità sull’elettrificazione dei traghetti nel Mar di Marmara (nella prima fase).

Gli Stati membri idonei all’Assistenza Ufficiale allo Sviluppo sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse. Il supporto in questa fase sarà fornito tra luglio 2026 e dicembre 2027.

I criteri di idoneità completi e i dettagli della domanda sono illustrati in Lettera circolare n.5160. La scadenza per la presentazione di una manifestazione di interesse è il 29 maggio 2026.

Per ulteriori informazioni, visita il sito web di GreenVoyage2050 o contatta greenvoyage2050@imo.org.

GreenVoyage2050

GreenVoyage2050 è il programma di cooperazione tecnica di punta dell’Organizzazione Marittima Internazionale che supporta i paesi in via di sviluppo nel trasformare le ambizioni della Strategia IMO 2023 sui GHG in azioni pratiche.

Per la sua seconda fase (2024–2030), il programma supporta i paesi attraverso assistenza tecnica, sviluppo politico, sviluppo di capacità e iniziative pilota volte a ridurre le emissioni di gas serra derivanti dal trasporto marittimo e a promuovere la decarbonizzazione marittima. GreenVoyage2050 è finanziato dai governi di Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Norvegia.

L’acceleratore GreenVoyage2050 non fornisce contributi diretti in denaro a nessun stakeholder e non finanzia l’attuazione dei progetti in questa fase. Al contrario, supporterà i titolari del progetto pilota attraverso la fornitura di assistenza tecnica su misura del valore fino a 250.000 dollari USA per ogni studio di fattibilità selezionato del progetto pilota. Si prevede che, se lo studio di fattibilità dovesse dare risultati positivi, il proprietario del progetto pilota progredirà verso l’implementazione e l’Acceleratore fornirà assistenza nel collegamento con i partner finanziatori dove opportuno.

I progetti

I progetti pilota dovrebbero promuovere l’implementazione di soluzioni di emissioni di gas serra a zero o quasi zero a bordo delle navi e nei porti. I progetti pilota proposti dovrebbero avere il potenziale di essere attuati se lo studio di fattibilità dovesse fornire risultati positivi.

Alcuni esempi che possono essere considerati includono: – Installazione di dispositivi innovativi per il risparmio energetico a bordo delle navi; – Ibridazione delle navi – uso di batteria ed energia elettrica; – Sviluppo infrastrutturale per la fornitura e il rifornimento di carburanti marini alternativi; – Tecnologie che permetterebbero alle navi di ridurre le emissioni in porto.

Abele Carruezzo