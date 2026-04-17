GNV PHOENIX SI AGGIUNGE ALLA FLOTTA GNV

Rappresenta la ventinovesima nave della flotta e contribuirà a rafforzare ulteriormente il network di rotte della compagnia.

Genova– GNV prosegue il proprio percorso di crescita annunciando l’ingresso in flotta di GNV Phoenix. L’arrivo di questa nuova unità consolida la strategia di espansione della Compagnia, puntando a un rinnovamento costante e progressivo dei propri asset.

Realizzata nel 2002 e precedentemente appartenente alla flotta del Gruppo Moby, GNV Phoenix è dotata di caratteristiche tecniche conformi agli standard operativi della compagnia: una lunghezza di 214 metri, una larghezza di 26 metri e una stazza lorda di 35.736 tonnellate.

Pensata per il trasporto combinato di passeggeri e merci, la nave dispone di 319 cabine e può ospitare fino a 2.700 passeggeri, offrendo inoltre 915 metri lineari di capacità di carico. Gli spazi a bordo sono progettati per assicurare comfort e qualità dell’esperienza di viaggio anche sulle tratte di media e lunga distanza. Tra i servizi disponibili sono presenti aree ristorazione e self-service, bar, sale comuni, sala videogiochi, sala da ballo, cinema, spazi ricreativi e aree dedicate a famiglie e bambini, in linea con gli standard di ospitalità GNV.

Prima dell’entrata in servizio, GNV Phoenix sarà sottoposta a interventi di refitting mirati, con l’obiettivo di adeguarla agli standard qualitativi e operativi della compagnia. Tali interventi riguarderanno in particolare il miglioramento dell’efficienza complessiva, l’ottimizzazione degli spazi per i passeggeri e l’aggiornamento dei servizi di bordo.