Canale di Panama affollato

(Canale di Panama nei due versanti Atlantico e Pacifico; foto courtesy Marine Traffic)

Rotte energetiche variabili portano petroliere e gasiere a congestionare il Canale di Panama

Panama City. Il conflitto in Medio Oriente sta generando un cambiamento delle rotte energetiche globali spingendo il Canale di panama a sopportare una crescente domanda di attraversamento, soprattutto dall’Atlantico verso il Pacifico.

Ieri, un avviso da parte dell’Autorità del Canale, sottolineava che le operazioni continuano a svolgersi in modo efficiente e senza congestione ed il Canale ha la capacità per affrontare la crescente domanda di transiti.

Il briefing virtuale di ieri, ha visto la partecipazione dell’Amministratore del Canale di Panama, Dr. Ricaurte Vásquez Morales, che ha presentato i risultati della prima metà dell’anno fiscale 2026 e fornito aggiornamenti sulle iniziative di sviluppo portuale, un gasdotto, un corridoio logistico e il progetto Río Indio.

“Il Canale di Panama ha registrato un aumento dei transiti e del tonnellaggio durante la prima metà dell’anno fiscale 2026, insieme a una maggiore domanda per il suo sistema di riserva, riflettendo le dinamiche in evoluzione del commercio marittimo internazionale”, ha evidenziato Morales. .

E’ stata affrontata anche l’opportunità per chiarire lo stato della via d’acqua in un contesto di recente aumento del traffico imbarcabile.

“In mezzo a tutte le complessità geopolitiche del mondo di oggi, ai cambiamenti e ai vari fattori che influenzano il commercio internazionale, il Canale di Panama rimane aperto e affidabile. Con i livelli dell’acqua attualmente ottimali, stiamo accogliendo un volume di traffico in costante crescita, con i prodotti energetici che stanno svolgendo un ruolo sempre più importante nei volumi che stiamo gestendo qui al Canale di Panama”, ha aggiunto Morales.

E’ stato riferito che le prestazioni sono state particolarmente forti negli ultimi mesi, con medie giornaliere di 34 navi a gennaio e 37 a marzo, e i giorni di picco che hanno recentemente superato i 40 transiti. Tra ottobre 2025 e marzo 2026, il Canale di Panama ha registrato 6.288 transiti, un aumento di 224 transiti anno su anno. Nello stesso periodo, 254 milioni di tonnellate PC/UMS (Panama Canal Universal Measurement System) sono passate attraverso la via d’acqua, il che si traduce circa il 5% in più rispetto ai 243 milioni di tonnellate registrati nello stesso periodo dell’anno fiscale precedente.

Riguardo all’aumento delle prenotazioni e ai risultati di alcune aste di slot, che fanno parte dei servizi offerti dal Canale di Panama, il Vicepresidente Finanza Víctor Vial ha chiarito che, sebbene alcune navi abbiano pagato oltre un milione di dollari all’asta, questi dati riflettono solo condizioni temporanee dovute a una domanda aumentata.

Il Canale di Panama offre all’industria marittima diversi meccanismi di prenotazione anticipata per la programmazione dei transiti, tra cui il sistema di allocazione a lungo termine delle slot (LoTSA) e un sistema dedicato per le navi a gas naturale liquefatto (LNG). Tutte le navi sono tenute a mantenere una prenotazione prima di transitare.

Per le navi che non prenotano in anticipo, il Canale offre opzioni come prenotazioni dell’ultimo minuto e un meccanismo d’asta, con tre o cinque slot disponibili ogni giorno tramite asta.

Secondo Victor Vial, il prezzo medio all’asta prima del conflitto mediorientale era tra 135.000 e 140.000 dollari. Dopo lo scoppio del conflitto, quella media è salita a circa 385.000 dollari tra marzo e aprile. Ha osservato che, poiché poiché la maggior parte delle navi prenota i propri transiti in anticipo, non c’è coda, il che offre maggiore certezza agli utenti.

Intanto, una serie di monitoraggi marittimi da parte di aziende di tracker-ship, evidenziano lunghe file di navi in ​​attesa di attraversare il Canale dopo aver caricato petrolio greggio e gas dai porti della costa del Golfo del Messico (per Trump Golfo degli Stati Uniti), a dimostrazione di un aumento di traffico diretto in Asia, in particolare navi gasiere e petroliere.

A causa dei due blocchi navali – quello di Hormuz da parte dell’Iran e quello degli Usa al largo dell’Oman – gli Stati Uniti hanno aumentato le esportazioni di petrolio e gas, con una quota crescente destinata all’Asia. Si stima che il Canale di Panama gestisca ora oltre il 95% delle esportazioni statunitensi di GPL verso la regione.

A dimostrazione che è in atto una trasformazione dei flussi energetici globali che sta implementando nuove vie alternative al conflitto mediorientale per soddisfare gli acquirenti nel loro bisogno di greggio e di gas. L’impennata della domanda ha innescato tariffe record per il passaggio prioritario.

Infatti, alcune compagnie di navigazione per il trasporto di GNL e GPL avrebbero pagato oltre 4 milioni di dollari in aste per assicurarsi slot di transito più rapidi per il Canale di Panama, anche se l’Autorità panamense non conferma.

Anzi nel suo briefing di ieri, l’Autorità del Canale afferma che le aste vengono effettuate utilizzando fasce orari specifiche già inserite nel programma del Canale di Panama, senza alcun impatto sulle navi con prenotazioni confermate o sull’ordine di transito stabilito. Tuttavia, anche con tali buone intenzioni i tempi di attesa per le navi non prenotate possono superare i tre giorni, con alcuni slot di transito già occupati con settimane di anticipo.

Le compagnie di navigazione ora si trovano di fronte a scelte difficili: pagare tariffe elevate per transitare attraverso Panama o optare per rotte più lunghe e rischiose, come quella intorno a Capo Horn o attraverso il Canale di Suez, nella speranza che gli Houthi rispettino le premesse degli accordi precedenti il 28 febbraio scorso, prima della guerra di US&Israel contro l’Iran.

Il Canale – in pratica – riveste un’importanza nodale per il commercio intercontinentale e per l’economia statunitense anche se la componente energetica rappresenta solo una quota limitata del totale dei traffici che lo interessano.

Abele Carruezzo