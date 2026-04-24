Roma 27 aprile

Lunedì 27 aprile, presso la Sala Regina della Camera dei Deputati, si terrà un seminario pubblico sul tema “Il porto che verrà: sfide e necessità per la sicurezza sul lavoro”.

L’evento è organizzato dall’Ente Bilaterale Nazionale porti, l’organismo paritetico costituito da tutte le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti – ASSOPORTI, ASSITERMINAL, ASSOLOGISTICA e UNIPORT – per la parte datoriale, e le OO.SS. FILT CGIL; FIT CISL e UILTrasporti in rappresentanza dei lavoratori.

I lavori saranno aperti dal Presidente della Camera On. Lorenzo Fontana, vedranno, tra l’altro, un intervento dell’On. Salvatore Deidda – Presidente della Commissione Trasporti della Camera – e lo svolgimento di una tavola rotonda, con la partecipazione delle organizzazioni e associazioni che sono parte dell’Ente Blaterale.

Nell’occasione, fatto il punto sull’attività svolta dall’Ente Bilaterale a vent’anni dalla sua costituzione, sarà presentato l’ultimo aggiornamento del Rapporto sull’andamento del fenomeno infortunistico nelle operazioni portuali, realizzato per l’EBN da Scuola Nazionale Trasporti e Logistica .

Nel corso dell’evento sarà, inoltre, presentata la ricerca, commissionata dall’Ente Bilaterale, sul lavoro usurante nei porti.