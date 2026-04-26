La gasiera russa Artic Metagaz ancora alla deriva

(screenshot courtesy video Agenzia di Stampa Libia su X)

Operatori libici salngono a bordo della nave per la seconda volta; ormai è un problema per il Maresciallo della Libia Khalifa Belqasim Haftar

Bengasi. Il secondo tentativo di salvataggio operato della Libia sulla gasiera Artic Metagaz non ha avuto successo e la nave fantasma rimane alla deriva senza comando, con uno scafo inclinato e deformazioni strutturali evidenti; l’equipaggio russo-filippino fu evacuato senza vittime.

La gasiera Arctic Metagaz, lunga 277 metri e larga 43,44 mt., colpita da droni ucraini, a est di Malta, registrando una serie di esplosioni, continua a derivare nel Mar Mediterraneo da più di un mese e mezzo. Ora la nave si trova di fronte alla Libia orientale, a circa 60 miglia al largo di Bengasi, controllata dall’Esercito Nazionale Libico del Maresciallo Khalifa Haftar, con condizioni meteo marine date in peggioramento che ne condizionano la navigazione e la gestione del rimorchio.

Dopo l’attacco terroristico alla gasiera, le altre navi che partecipano al progetto russo Arctic LNG-2, sanzionato da Unione Europea, Nuova Zelanda, Canada e Svizzera, hanno iniziato a evitare il Mar Mediterraneo e a proseguire da Murmansk intorno all’Africa.

La situazione rimane instabile, con rischio di esplosione e possibile impatto ambientale se dovesse perdere gas o carburante. I dati satellitari confermano l’attuale posizione, con il rimorchiatore Maridive 701 in posizione per monitorare la nave al largo di Bengasi.

Tentativi di recupero

Due tentativi di recupero sono stati operati; il primo fine marzo: la Libia con la National Oil Corporation (NOC), in collaborazione con l’italiana ENI, ha tentato di rimorchiare la nave verso le coste nordafricane. I cavi da rimorchio spezzati più volte per le difficili condizioni meteomarine e per le grandi dimensioni della nave; la situazione è degenerata e nella notte del 29 marzo si è sfiorato il naufragio e il relitto è stato rispedito in acque internazionali.

L’altro tentativo è del 3 aprile: fallisce a causa di venti fino a 40-50 nodi e onde alte cinque metri; la nave viene in seguito temporaneamente agganciata e spinta lontano dalle coste libiche, per ridurre i rischi ambientali dovuti al carico di gas e circa 700-900 tonnellate di gasolio residuo.

Ad oggi, la nave è sorvegliata costantemente da navi e squadre di sommozzatori libici, che monitorano posizione e stabilità, impedendo l’avvicinamento di altre imbarcazioni. La posizione della nave nel Mediterraneo centrale, una zona semi-chiusa ad alta biodiversità e traffico marittimo intenso, aumenta la criticità del caso.

La scorsa settimana si è proceduto per una telemetria visiva, confermando la presenza di molteplici crepe nello scafo; l’acqua ha iniziato a fluire non solo nei due serbatoi di GNL danneggiati, ma anche nella sala macchine, causando la deformazione della struttura e il rischio che la nave potesse rompersi in due; gli altri due serbatoi sono rimasti intatti, ma a causa dello spegnimento del processo di raffreddamento, stanno rilasciando gas nell’ambiente, rendendo la situazione letteralmente esplosiva.

Contesto geopolitico e ambientale

La gasiera Arctic Metagaz è parte della cosiddetta “flotta ombra” russa, soggetta a sanzioni internazionali.

L’Unione Europea e alcuni governi europei considerano la nave una minaccia ecologica grave, ma non è stato programmato al momento un intervento internazionale coordinato per il recupero definitivo.

Organizzazioni ambientaliste come il WWF sottolineano l’urgenza di misure precauzionali per proteggere le acque mediorientali e la biodiversità.

Conclusione

Al 25 aprile 2026, la Arctic Metagaz rimane alla deriva, senza equipaggio e sotto sorveglianza libica, con ripetuti fallimenti nei tentativi di rimorchio. Non è stata ancora recuperata, né portata in porto, e la sua gestione resta complessa a causa del rischio ambientale e delle sanzioni internazionali. La posizione e lo stato della nave devono essere continuamente monitorati per prevenire incidenti gravi.

La tutela del mare vincolerebbe tutti i firmatari della Convenzione di Barcellona, inclusi otto membri Ue e la Libia, ad agire con urgenza operativa. Se si vuole sventare un disastro ambientale, ogni minuto che passa è un colpo in più per il Mediterraneo, un ecosistema già fragile.

Abele Carruezzo