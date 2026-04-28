Intelligence marittima, soluzioni israeliane, ma non solo

(Sistemi di navigazione e di carico di una nave moderna)

Sono in aumento le richieste di intelligence marittima da parte dell’industria marittima

La Consapevolezza del Dominio Marittimo (MDA, Maritime Domain Awareness) è un aspetto fondamentale per garantire la sicurezza dei nostri oceani, porti e attività marittime. Con l’aumento del commercio globale, le minacce marittime in aumento e le preoccupazioni ambientali, avere una chiara comprensione delle operazioni marittime è più essenziale che mai.

MDA si basa fortemente su tecnologie di tracciamento delle imbarcazioni come l’Automatic Identification System (AIS), che aiuta a tracciare e monitorare in tempo reale i movimenti delle navi; mentre satelliti e radar offrono una visione sempre più precisa anche nelle aree più remote. Questo fornisce alle Autorità dati chiave sull’identità, la rotta, la velocità e il carico di una nave, aiutando a identificare comportamenti sospetti o deviazioni dalle rotte previste, come imbarcazioni che derivano in aree ad alto rischio o viaggiano senza uno scopo dichiarato.

Oggi, si aggiunge l’uso crescente dell’intelligenza artificiale, capace di individuare anomalie nei movimenti delle imbarcazioni e prevedere potenziali minacce; droni marittimi e aerei, Big Data per analisi predittiva, Cyber intelligence (monitoraggio dei sistemi digitali delle navi).

Raccogliere dati e procedure di intelligence delle informazioni, oggi è diventato una pratica importante che aiuta le aziende a prendere decisioni ‘informate’; uno strumento cruciale per governi, forze armate e aziende; questo è valido anche per le compagnie di navigazione e di tutti gli attori che operano nel settore della navigazione e portuale.

Le rotte del commercio globale scorrono lontano dagli occhi del grande pubblico, ma è proprio lì, tra oceani e stretti strategici, che si gioca una delle partite più decisive del nostro tempo.

Oggi oltre l’80% delle merci mondiali viaggia via mare. Questo rende i mari non solo arterie economiche vitali, ma anche spazi vulnerabili. Dalle tensioni nel Mar Cinese Meridionale alle crisi nello Stretto di Hormuz, fino ai rallentamenti nel Canale di Suez, ogni interruzione può avere conseguenze globali.

Ed allora, volendo dare una definizione di ‘Intelligence marittima’ in ambito dello shipping globale, dobbiamo affermare che si tratta di un processo sistematico di raccolta, analisi e applicazione delle informazioni relative all’ambiente e alle attività marittime. L’intelligence marittima riguarda – in particolar modo – informazioni relative al dominio marittimo: rotte commerciali, traffico navale, sicurezza, attività illegali e dinamiche geopolitiche legate ai mari e agli oceani.

L’obiettivo di tale processo è quello di migliorare la sicurezza e l’efficienza delle operazioni marittime; naturalmente i parametri possono variare in funzione dei Paesi in cui le operazioni marittime vengono effettuate. Il riferimento è soprattutto alla perdita di imbarcazioni, alla violazione di informazioni o l’interruzione dei sistemi di navigazione; dati che possono causare gravi danni alle parti interessate.

In particolare, ci riferiamo alle informazioni che prima di tutto possono provenire dai sensori delle navi, dai bollettini meteorologici e dai porti: dati che devono essere trattati in maniera adeguata data la loro mole; se si vuole operare d’intelligence e correttamente, i dati non devono finire in campi d’uso sbagliati (privacy) e agire di conseguenza quando nascono problemi per la nave e la sua navigazione.

La responsabilità della gestione dei dati rimane sempre in capo al Comando della nave e dello staff di terra della compagnia di navigazione; tenere sempre in mente che, una nave da carico, impegnata in traffici economicamente alti, si è costretti da chi detiene la responsabilità a monitorare continuamente i dati navigazionali.

Nel considerare i molti fattori che hanno influenzato le rotte globali dei trasporti via mare, l’industria marittima ha reagito alle sfide creando task force per ridurre i fenomeni.

Parliamo di fenomeni attuali come; Pirateria (es. Corno d’Africa); – Traffico di droga e armi; – Migrazione irregolare; – Conflitti navali e militarizzazione; – Attacchi cyber alle infrastrutture portuali.

In particolare, ci riferiamo alla guerra civile somala (anni ’90) con i pirati che abbordavano navi al largo delle coste del Golfo di Aden e la nascita della Combined Task Force 150, una coalizione multinazionale incaricata di combattere la pirateria.

Al blocco del Canale di Suez nel 2021, quando una singola nave cargo paralizzò una delle rotte commerciali più importanti del mondo. L’incidente ha dimostrato quanto sia fragile l’equilibrio del sistema marittimo globale e quanto sia essenziale disporre di strumenti di monitoraggio efficaci.

Alla dichiarazione sempre più controversa fra paesi costieri – dei confini marittimi regionali, quando si è istituito il “corridoio mediterraneo orientale”; all’inizio della guerra in Russia, con il Regno Unito che sanziona 70 navi russe; alla capacità della Russia di trasportare GNL con navi della flotta ombra; le questioni energetiche del 2022, con la Russia che taglia le forniture alla Germania con la chiusura del Nordstream; senza dimenticare gli anni del covid-19; ultimamente interferenze e disturbi GNSS contro le navi mercantili.

Da qui, la necessità per le industrie marittime e per le compagnie di navigazione di atti di ‘intelligence marittima’, per avere il controllo delle informazioni sulle proprie navi. Cioè, paesi ‘ostili’ potrebbero acquisire informazioni o interrompere le linee di approvvigionamento globale; basti pensare a quello che è successo e sta succedendo con i due blocchi – quello iraniano e quello americano – presso lo Stretto di Hormuz. Il settore dello shipping globale deve disporre di capacità in grado di resistere a una serie di misure e attacchi diversi, sia hardware che software.

La tecnologia israeliana in questo settore è già all’avanguardia, con aziende dedicate all’intelligence marittima; riportiamo solo per pura informazione alcune aziende israeliane impegnate nel settore; ma siamo convinti dell’esistenza di altre esperienze dislocate nel mondo.

Windward: impegnata a proteggere i confini nazionali e a migliorare la gestione del rischio di sicurezza con informazioni in tempo reale sulle pratiche di spedizione ingannevoli e sulle minacce.

Titan Shield: è una delle principali società di consulenza sulla sicurezza in Israele. Con un’ampia gamma di consulenti con competenze diverse, Titan Shield offre una serie di servizi di protezione terrestre e marittima. L’azienda assiste Stati, aziende e porti per migliorare la sicurezza dei confini terrestri e marittimi e la protezione dei loro beni e dipendenti dai rischi causati dal terrorismo e da altre minacce.

Captain’s Eye: azienda che ha sviluppato un sistema di intelligenza artificiale basato sulle telecamere a circuito chiuso per segnalare i problemi di sicurezza e protezione. Questa soluzione può essere utilizzata nei settori marittimo, petrolchimico, impianti, fabbriche e porti.

Cydome Security: una cybersecurity costruita per il settore marittimo che protegge l’IT e l’OT in tempo reale, fornisce una gestione del rischio a livello di flotta e accelera la conformità alle normative.

Con le minacce in continua evoluzione, l’intelligence marittima – integrando soluzioni innovative con quelle già sviluppate – non sarà più per pochi e non solo per militari; ma una componente – in futuro – che è capace di mantenere sicurezza globale e garantire una stabilità economica nei settori delle operazioni marittime. L’intelligence aziendale, le assicurazioni, lo spazio, la difesa, la logistica e molti altri settori verticali dell’industria e della pubblica amministrazione si sono resi conto di questi rischi.

In questo contesto, organizzazioni come la NATO e l’IMO collaborano con governi e attori privati per garantire sicurezza e stabilità.

Compagnie di navigazione, assicurazioni e società tecnologiche investono in analisi dei dati e sistemi di sorveglianza. La competizione si gioca sempre più sulla capacità di prevedere, più che reagire.

In un mondo interconnesso, il mare resta uno spazio aperto ma tutt’altro che incontrollato. E mentre le navi continuano a solcare le rotte globali, una rete invisibile di dati e analisi lavora costantemente per garantire che quel flusso non si interrompa. Perché oggi, più che mai, chi controlla le informazioni sul mare controlla anche una parte fondamentale degli equilibri globali.

Abele Carruezzo