“Cabin Charter”: i chiarimenti del MIT

(Copertina Rapporto Nautica in cifre 2024/25; foto courtesy Confindustria Nautica)

L’obiettivo è uniformare l’operatività delle Capitanerie e degli operatori del settore

Ultimamente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso la Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, ha emanato una circolare esplicativa con cui chiarisce le modalità dell’attività di noleggio di unità da diporto a uno o più noleggiatori, il c.d. “noleggio a cabina” (Cabin Charter).

La circolare ministeriale è stata necessaria le richieste pervenute dagli operatori in merito all’applicabilità ai natanti da diporto; in particolare si aveva una certa difficoltà ad interpretare il termine “cabina” in relazione a unità da diporto che potrebbero esserne strutturalmente prive.

Si tratta di una parte innovativa – quella del Cabin Charter” – introdotta nel capitolo del charter nautico e si riferisce alla possibilità di utilizzo commerciale di una parte significativa della flotta da diporto, in particolare nel segmento dei natanti.

La circolare fornisce chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di stipulare contratti di “noleggio a cabina” per unità da diporto, con particolare riferimento: – alla definizione di cabina; – alla possibilità di contratti multipli; – all’applicabilità ai natanti; – alla distinzione rispetto al trasporto passeggeri; – ai profili contrattuali e di responsabilità.

Se il noleggio tradizionale consente a un singolo cliente l’uso dell’intera unità, il modello del “noleggio a cabina” permette al cliente di acquistare l’utilizzo di una parte (cabina e/o posto) imbarcazione tramite la stipula di un contratto individuale.

I riferimenti normative di tale operazione risalgono nel d.lgs. 171/2005, artt. 47–49 (noleggio da diporto); nel Codice della Navigazione, artt. 384–396 (noleggio) e nelle Circolari MIT precedenti in materia di locazione/noleggio e attività turistico-ricreative oltre al d.lgs. 79/2011 (Codice del Turismo), per i profili di intermediazione.

Infatti, l’ art. 47, comma 1 d.lgs. n.171/2005, conferisce la possibilità di noleggiare parti dell’unità da diporto – per fini ricreativi e turistici – a più noleggiatori stipulando più contratti per quanti sono i noleggiatori, indipendentemente dalla circostanza che l’unità da diporto sia dotata o meno di cabine.

La circolare del MIT chiarisce che: – il termine ‘cabina’ deve essere interpretato in senso funzionale, non strutturale; – è considerata ‘cabina’ qualsiasi porzione dell’unità messa a disposizione del noleggiatore; – non è necessario che l’unità disponga di cabine fisiche. Ne consegue operativamente che il noleggio a cabina è ammesso anche su open, gommoni, day cruiser, natanti privi di alloggi (natanti di lunghezza ≤10 mt. non iscritte all’Archivio Telematico Centrale delle unità da diporto); cioè non esiste un requisito minimo di lunghezza o presenza di cabine, anche per periodi di tempo limitati, inclusi utilizzi giornalieri o orari. Questo supera interpretazioni restrittive precedenti.

Elemento centrale che distingue il noleggio dalla locazione è la presenza dell’equipaggio:

nel noleggio, infatti, l’unità resta sotto il controllo del noleggiante e viene condotta da personale qualificato. Mentre qui la circolare conferma che l’armatore dell’unità può stipulare più contratti di noleggio per la stessa uscita; ogni contratto riguarda una porzione dell’unità (cabina/area); il comandante opera sempre per conto dell’armatore, non dei singoli noleggiatori; e non si configura come trasporto passeggeri, a titolo oneroso, in quanto, per espressa previsione di legge (art. 47, comma 2, del d.Lgs. n. 171/2005), non può avere ad oggetto l’attività di collegamento di linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite.

In sostanza, la circolare del MIT richiama che in questo modello di “cabin charter” non sono ammessi: – orari fissi; – non si applica a tratte predeterminate; – non è una vendita di “posti” e niente biglietteria. Se l’attività assume caratteristiche di trasporto, si applica il regime del trasporto passeggeri, con obblighi molto più stringenti.

Sui contratti, la circolare richiama che: – il contratto deve essere un contratto di noleggio da diporto (art. 47); – il comandante è designato dall’armatore; – i noleggiatori non assumono alcun potere di direzione della navigazione. È ammessa l’intermediazione da parte di agenzie, broker e operatori turistici.

Il noleggio a cabina – per gli armatori e per le compagnie di navigazione da diporto – diventa uno strumento commerciale molto flessibile, utilizzabile anche su unità piccole. È possibile massimizzare l’occupazione vendendo porzioni dell’unità a clienti diversi. È importante predisporre contratti chiari, che specifichino: – area messa a disposizione; – durata; – servizi inclusi; – responsabilità dell’armatore e del comandante. E senza sconfinare nel trasporto passeggeri, evitando orari e tratte fisse.

La circolare del MIT apre un mercato nuovo: micro-charter, day charter condivisi, esperienze turistiche. Il broker può operare come ‘intermediario’ senza assumere responsabilità di navigazione. È consigliabile predisporre: – modelli contrattuali standardizzati; – informative chiare ai clienti; – procedure per la gestione di gruppi eterogenei di noleggiatori; – oltre a pacchetti turistici combinati (navigazione + attività a terra).

Per i comandanti è necessario controllare la Check-list pre-imbarco; predisporre una Check-list briefing sicurezza ed un Registro attività charter.

È fondamentale operare prima della partenza un briefing di sicurezza iniziale unico; – stabilire la gestione delle aree assegnate e il comportamento a bordo; – evitare che i noleggiatori interferiscano con la navigazione, oltre a mantenere unitarietà del comando anche con più gruppi a bordo dell’unità.

Ed ancora – sempre prima della partenza – verificare che l’unità sia idonea al numero di persone imbarcate; – assicurarsi che la polizza RC copra il noleggio a cabina; – coordinare le attività con eventuali operatori turistici coinvolti; – assegnazione delle aree/cabine ai singoli noleggiatori: – controllo documentazione contrattuale; – verifica condizioni meteo e piano di navigazione e continuo monitoraggio della sicurezza dei passeggeri.

Il comandante allo sbarco verifica integrità delle aree assegnate; opera un debriefing finale; e registra l’attività nel Deck Log e nel Charter Log.

Ricordiamo che qualsiasi interferenza dei noleggiatori con la navigazione, il comandante ha l’obbligo di segnalarla immediatamente all’Autorità Marittima; se si supera il numero delle persone imbarcabili, il comandante ha l’obbligo di sospendere l’attività; se si verificano comportamenti pericolosi durante l’attività, di navigazione, il comandante procede allo sbarco immediato in un porto sicuro.

Abele Carruezzo

*Per completamento di queste note, si riporta il modello del contratto di “Cabin Charter” standard.

Modello di Contratto di Noleggio a Cabina (Cabin Charter)

Contratto di Noleggio da Diporto – Porzione dell’Unità

Parti

Armatore / Società di Charter: Nome: ______________ P.IVA: ______________

Sede: ______________

Noleggiatore: Nome: ______________ Documento: _________ Indirizzo: __________

Oggetto del contratto

L’armatore concede in noleggio al Noleggiatore una porzione dell’unità identificata come:

-Cabina / area assegnata: ______

-Unità: ______ (nome, modello, matricola)

-Porto di imbarco: ______

-Porto di sbarco: ______

Durata

Dal //_ ore : Al //ore :

Corrispettivo

Prezzo totale: € _Comprende:

-utilizzo area assegnata

-comandante e equipaggio

-carburante (se incluso)

-servizi accessori (specificare)

Non comprende:

-cambusa

-porti e ormeggi

-attività extra

-tasse locali

Responsabilità e poteri del comandante

-Il comandante mantiene pieno comando dell’unità.

-Il Noleggiatore non può impartire ordini relativi alla navigazione.

-Il comandante può modificare l’itinerario per motivi di sicurezza.

Regole di bordo

-Divieto di interferire con la conduzione dell’unità.

-Rispetto delle aree assegnate.

-Divieto di sostanze illegali.

-Obbligo di seguire le istruzioni dell’equipaggio.

Sicurezza

Il Noleggiatore dichiara di aver ricevuto il briefing di sicurezza e di aver compreso:

-uso dei dispositivi di sicurezza;

-procedure di emergenza;

-comportamento in navigazione.

Recesso e cancellazioni

-Politiche di cancellazione: ________________

-Rimborso: ______________

-Cause di forza maggiore: applicazione normativa vigente.

Assicurazione

L’unità è coperta da polizza RC e polizza passeggeri. Il Noleggiatore è responsabile per danni causati da comportamento negligente.

Foro competente

Foro esclusivo: ______________

Firma delle parti

Armatore: ______________ Noleggiatore: __________

Data: //__