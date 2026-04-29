Il Direttore Generale di Confitarma in visita a Confindustria Brindisi: al centro mare, giovani e sviluppo della blue economy

Si è svolta nei giorni scorsi una significativa visita istituzionale del Direttore Generale di Confitarma a Brindisi, che ha visto una serie di incontri con le principali autorità del territorio e Confindustria Brindisi, accompagnato dagli studenti dell’ITS del Turismo diretto da Maria De Luca, testimoniando concretamente l’attenzione verso le nuove generazioni e la loro formazione.

Nel corso dell’incontro, il Direttore Generale di Confitarma, Luca Sisto, ha espresso parole di apprezzamento per l’accoglienza ricevuta: “Ringrazio di cuore il Presidente Danese, il caro amico Giuseppe, il Direttore Guarini e la Consigliera Minervini per averci accolto in Confindustria e per aver lanciato messaggi importanti ai giovani che stanno investendo in cultura ed esperienze aziendali per il loro futuro professionale”.

Un momento di confronto che si inserisce in un anno particolarmente significativo per Confitarma, che celebra il suo 125° anniversario e ha scelto Brindisi come sede del prossimo Consiglio Generale, in programma il 27 maggio. Una decisione che conferma il ruolo strategico della Puglia e, in particolare, del porto di Brindisi, quale snodo fondamentale per la proiezione mediterranea e balcanica del Paese.

“Dobbiamo rimettere il mare al centro del Paese – ha dichiarato Luca Sisto – e accrescere la conoscenza dei mestieri del mare tra i giovani, a partire dalla scuola primaria fino ai percorsi post-universitari”.

In tale prospettiva si inserisce anche il Progetto Lupa Marina, promosso da Confitarma in collaborazione con Marina Militare e Giunti Editore, finalizzato a diffondere tra i più giovani la cultura del mare e le opportunità professionali ad esso collegate, attraverso strumenti didattici dedicati alle scuole primarie.

Il Presidente Giuseppe Danese – ha dichiarato “Confindustria Brindisi ha accolto con entusiasmo l’invito a partecipare attivamente a questa iniziativa, sostenendo il progetto con l’obiettivo di rafforzarne l’impatto sul territorio e renderlo sempre più vicino alla realtà portuale locale”.

Il progetto ha l’obiettivo di avvicinare gli alunni delle scuole primarie (classi III, IV e V) alla cultura del mare, raccontandone i segreti, i mestieri e l’importanza ambientale attraverso un approccio ludico e didattico.

Il Personaggio: Lupa Marina è una “viaggiatrice mitica”, una lupacchiotta che guida i bambini alla scoperta dell’ambiente marino.

La Campagna Educativa: Intitolata “Sulle onde con Lupa Marina”, offre alle classi kit didattici, itinerari digitali e attività interattive su temi come la biodiversità marina, la navigazione e le leggende del Mediterraneo.

“L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di dialogo tra istituzioni, sistema imprenditoriale e mondo della formazione, rafforzando una visione condivisa di sviluppo basata sulla valorizzazione del mare, delle competenze e del capitale umano, con particolare attenzione alle nuove generazioni e alle opportunità offerte dalla blue economy” – ha concluso il Presidente di Confindustria Brindisi.