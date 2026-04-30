Il Porto di Barcellona guida il futuro sostenibile

(Area destinata alla stazione di idrogeno nella Zona di Attività Logistica (ZAL) del porto di Barcellona; foto courtesy APB)

Stazione a idrogeno assegnata costruzione e operatività a SympH2ony

Barcellona. “Il Porto di Barcellona sta ancora una volta guidando il cambiamento verso un futuro sostenibile fornendo a tutti i suoi clienti l’infrastruttura necessaria per continuare a decarbonizzare la logistica”, ha dichiarato il presidente dell’Autorità Portuale, José Alberto Carbonell.

Il Quinto Piano Strategico per il 2026-2030, un documento che definisce la roadmap per trasformare il porto di Barcellona negli anni a venire e rafforzarne la resilienza di fronte a un ambiente globale sempre più instabile. In questo documento si sottolinea l’impegno a trasformare in modo completo gli spazi e le infrastrutture del porto, con azioni chiave come la riorganizzazione delle attività verso sud, nuovi accessi stradali e ferroviari, la costruzione di nuovi punti di ormeggio e l’implementazione del Piano di Transizione Energetica, che include lo sviluppo di un hub di produzione e distribuzione di energia.

Il Porto di Barcellona ha avviato una gara per la costruzione e la gestione di una con stazione a idrogeno. L’Autorità Portuale – con la gara indetta – ha cercato un’azienda che gestisca una concessione di 40 anni nella Zona di Attività Logistica (ZAL), con la possibilità di estendere quel periodo, e che possa fornire sia camion che autobus oltre ai macchinari portuali che operano nella ZAL e nelle aree portuali.

L’Autorità Portuale – nella gara – ha specificato che la posizione dell’area scelta “è strategica, alla confluenza tra il porto, lo ZAL Prat, la ZAL Barcellona, la Zona Franca e le aree logistiche di El Prat de Llobregat (comune di Barcellona)”. Ed ancora nella gara d’appalto, “la capacità produttiva, il progetto tecnico e la strategia commerciale” dei concorrenti erano considerati punti prioritari così che “la qualità del servizio e la sua futura fattibilità siano garantite”.

Il Consiglio di Amministrazione dell’Autorità Portuale di Barcellona – ieri – ha autorizzato la concessione per costruire e gestire una centrale a idrogeno presso le sue strutture, un progetto assegnato alla joint venture SympH2ony, composta da Toyota Tsusho Europe, una controllata del gruppo Toyota Tsusho Corporation, e Messer, azienda con esperienza nella produzione e gestione dell’idrogeno.

Si tratta di una progettazione della stazione H2 – investimento di oltre 20 milioni di euro – capace di produrre idrogeno come carburante alternativo nell’area portuale statale, servendosi di elettrolizzatori alimentati al 100% da energia rinnovabile; con quest’azione la stazione verrà classificata “green H2” per operare negli ambienti logistici e industriali del porto di Barcellona; l’impianto avrà una capacità di elettrolisi di 3,1 MW nel 2030, fino a 6,2 MW nel 2032, per una produzione di 540 tonnellate di idrogeno verde all’anno, secondo l’obiettivo del Piano di Transizione Energetica dell’Autorità Portuale.

SympH2ony, creata nel 2024, agisce come fornitore completo di soluzioni a idrogeno, combinando produzione, fornitura, infrastrutture di rifornimento, veicoli a celle a combustibile e servizi per la gestione di flotte a zero emissioni.

Abele Carruezzo

(José Alberto Carbonell, presidente del Porto di Barcellona, e Jordi Torrent, responsabile della Strategia, alla presentazione del Quinto Piano Strategico, 27.04.2026; foto courtesy APB)