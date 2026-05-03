NorthStandard, rapporto ETA offre il primo punto di riferimento di settore sulla conoscenza ECDIS

Due anni dopo il lancio della sua piattaforma ECDIS Training Assessment (ETA), NorthStandard analizza dati in un report sull’uso dell’Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS) da parte degli Ufficiali di Guarda sul bridge

Londra. Con oltre 5.000 valutazioni ETA il report evidenzia lacune comuni nelle conoscenze ECDIS e aiuta i team del ponte di una nave a migliorare le proprie competenze.

Il rapporto ‘ETA – Learning from the Data’ si basa su un anno di coinvolgimento dei Membri con l’ECDIS Training Assessment (ETA) di NorthStandard – uno strumento pioniero sviluppato dall’UK Hydrographic Office (UKHO) per rafforzare la competenza degli Ufficiali di Guardia sul ponte. Utilizzando risultati ETA – resi anonimi – di quasi 120 membri, il rapporto offre un quadro chiaro della competenza del settore e di come essa cambi nel tempo.

Tom Mellor, Responsabile dei Partner Tecnici di UKHO e Presidente del gruppo di lavoro sulla manutenzione degli standard ENC (Electronic Navigation Chart) per le Organizzazioni Idrografiche Internazionali, ha commentato: “ECDIS è uno strumento potente il cui utilizzo migliora – dimostrabile – la sicurezza della navigazione, così come la consapevolezza della funzione-stato della nave (Rv, V, draft, Lat, Long,Time), se utilizzato correttamente.

I risultati del report aiutano a identificare le lacune nell’uso dell’ECDIS per affrontare in seguito una formazione mirata.

Punti chiave

Circa i due terzi dei team di bridge non riescono ad identificare gli aggiornamenti dell’ENC e quasi la metà non ha dato priorità alla corretta scala ENC nella pianificazione.

Molti hanno difficoltà a distinguere gli allarmi dagli allarmi veri; non riescono a individuare problemi di datum e verificare le posizioni; hanno lacune nelle impostazioni di selezione della scala e di safety (inclusi i contorni), oltre ai simboli chiave e le funzioni ECDIS.

Uso della piattaforma ETA

L’online ECDIS Training Assessment (ETA) unica nel suo genere rafforza le conoscenze ECDIS con un apprendimento mirato e rilevante che va oltre la formazione standard.

Aiuta a identificare dove la comprensione è solida e dove necessita di miglioramenti, mentre una rendicontazione chiara dà agli armatori visibilità sulle esigenze di formazione su una nave o sull’intera flotta.

ETA di NorthStandard è una risorsa ECDIS online – disponibile gratuitamente – facile da usare che offre feedback immediato per supportare l’autovalutazione, guidando anche l’utente verso materiali di formazione aggiuntivi, mantenendo l’anonimato.

La piattaforma offre alle compagnie di navigazione una visione della competenza degli equipaggi a un livello dettagliato mai visto prima, mitigando i rischi prima che si verifichi un incidente. L’uso ripetuto dell’ECDIS può essere potenziato solo grazie agli aggiornamenti recenti che includono una libreria di informazioni ECDIS alimentata dall’IA per supportare l’autoapprendimento.

Sicurezza e formazione continua

NorthStandard continua a collaborare con UKHO e Seall ECDIS per migliorare la navigazione sicura. Garantisce una formazione per arricchire la comprensione delle questioni relative ai requisiti obbligatori affinché tutti i nuovi ECDIS siano compatibili con il framework S-100 a partire dal 1° gennaio 2029.

NorthStandard è uno dei principali fornitori di prodotti e servizi assicurativi marittimi globali nei settori marittimi. Fondata dalla fusione tra North P&I Club e Standard Club nel febbraio 2023 e classificata ‘A’ da S&P Global, NorthStandard registra ricavi premium che si avvicinano a 900 milioni di dollari USA, riserve gratuite di 800 milioni di dollari USA e tonnellaggio di pool mutuo che supera i 270 milioni di GT.

NorthStandard e la piattaforma GlobeView

I continui livelli elevati di rischio nel Golfo Persico hanno spinto NorthStandard ad aggiungere un ‘livello di conflitto iraniano’ alla sua piattaforma GlobeView per aggiornare gli utenti sulle minacce in continua evoluzione alla sicurezza e protezione delle navi nella regione. Offre inoltre valutazioni portuali nei centri regionali, aggiornamenti relativi al conflitto iraniano, articoli e le ultime linee guida di NorthStandard, oltre a contatti con corrispondenti in punti chiave consultabili sulla piattaforma GlobeView.

ECDIS Training Assessment (ETA) – Imparare dai dati può essere scaricato dal sito NorthStandard: https//north-standard.com/

Abele Carruezzo