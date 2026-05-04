Nave da carico ellenica attaccata nello Stretto di Hormuz

(La bulk carrier Minoan Falcon, foto courtesy archivio MarineTraffic, by Michael Wittek)

Continuano gli attacchi da parte delle piccole imbarcazioni iraniane per far rispettare il blocco; anche gli USA impegnati con il loro blocco

E’ successo ieri, domenica, che la nave da carico è stata attaccata mentre navigava verso nord nello Stretto, al largo della costa iraniana di Sinik.

Secondo Vanguard Tech, diverse piccole imbarcazioni iraniane si sono avvicinate alla nave intorno alle 11:30 UTC di ieri, senza procurare danni all’equipaggio e all’ambiente.

La nave è stata identificata come la bulk carrier Minoan Falcon, una nave di proprietà greca, battente bandiera liberiana lunga 230 metri e larga 38 mt., di 90.000 dwt.

I dati AIS mostrano che al momento dell’interdizione la nave è entrata appena all’interno delle acque delle 12 miglia dell’Iran, per poi deviare per utilizzare la rotta lungo la costa iraniana controllata dalle Guardie della Rivoluzione islamica.

I dati AIS mostrano che la nave ha invertito la rotta, disattivando – sembra – il transponder AIS alle 1600 ora locale. La sua ultima destinazione segnalata è relativa a Bandar Imam Khomeini, Iran, un porto di fronte a Qasr all’estremità settentrionale del Golfo Arabico. Mentre per Marine Traffic segnala la Minoan Falcon all’ancora nel Golfo di Oman (report 04-05-2026), insieme ad altre navi.

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica, con un nuovo avviso di navigazione – sul canale 16 – hanno ordinato a tutte le navi ancorate a Ras al Khaimah e Mina Saqr (al largo delle coste nord-orientali degli Emirati Arabi Uniti) di trasferirsi a Dubai, sotto minacce di ulteriori conseguenze.

Sull’altro blocco, gli Stati Uniti continuano il loro impegno di controllo per contenere il traffico di petroliere iraniane all’interno del Golfo. Ieri, domenica, il Comando Centrale degli Stati Uniti riferisce di aver consegnato 49 navi dirette o provenienti dall’Iran, e afferma di rimanere impegnato in una “totale applicazione” del proprio blocco navale.

La maggior parte delle navi intercettate non erano petroliere cariche in partenza.

L’altra società di monitoraggio navale, la TankerTrackers.com, ha identificato 25 petroliere che sono partite cariche dall’Iran lo scorso mese di aprile, compreso il periodo di due settimane prima dell’inizio del blocco. Sette sono state reindirizzate in Iran, due sono state sequestrate nell’Oceano Indiano e la maggior parte delle altre è arrivata alle loro destinazioni commerciali.

Abele Carruezzo

(Foto courtesy marinetraffic della Minoan Falcon all’ancora e diretta a Fujairah; e sotto la posizione con le altre navi all’ancora)