Il Commissario Tzitzikostas incontra gli stakeholder dell’aviazione per discutere la modernizzazione della gestione del traffico aereo in Europa

Bruxelles. Oggi, il Commissario per i Trasporti Sostenibili e il Turismo Apostolos Tzitzikostas ha ospitato un dialogo di alto livello sul futuro della gestione del traffico aereo (ATM) in Europa nell’ambito del quadro Single European Sky (SES2+) – l’iniziativa dell’UE per rendere i viaggi aerei in Europa più sicuri ed efficienti migliorando la gestione dello spazio aereo.

Il settore ATM europeo è sotto crescente pressione mentre la domanda continua a crescere più rapidamente della capacità operativa. Infrastrutture invecchiate, carenza di personale, spazio aereo frammentato e esigenze operative in evoluzione contribuiscono a congestione e ritardi in tutta la rete, che colpendo sia passeggeri che compagnie aeree.

L’incontro, di stamane a Bruxelles, vede riuniti i principali stakeholder dell’aviazione per fare il punto sul primo anno di implementazione di SES2+ e discutere come affrontare le sfide più urgenti del settore.

Le discussioni sono concentrate sull’assicurare una capacità sufficiente per accogliere un traffico aereo denso e in crescita in tutta l’UE, sulla riduzione di ritardi e cancellazioni, sul mantenimento dei più alti standard di sicurezza e sul miglioramento delle prestazioni ambientali.

Il Commissario evidenzia la necessità su come accelerare la modernizzazione dello spazio aereo europeo, anche attraverso un supporto finanziario mirato e una maggiore attuazione delle regole UE.

Il dialogo odierno raccoglierà opinioni su iniziative correlate come i programmi SESAR volti a modernizzare l’infrastruttura ATM e le procedure operative europee, il sistema di prestazioni e tariffazione, il Regolamento Comune sui Progetti e il quadro normativo dell’Agenzia Europea per la Sicurezza dell’Aviazione.

Il Commissario Tzitzikostas ha dichiarato: “Un sistema di gestione del traffico aereo moderno, efficiente e sostenibile è essenziale per la connettività e la competitività dell’Europa. Questo dialogo rappresenta un’opportunità per lavorare a stretto contatto con gli stakeholder per garantire l’efficace attuazione del Cielo Unico Europeo, promuovere la modernizzazione del nostro spazio aereo e garantire uno spazio aereo europeo più resiliente e performante a beneficio di cittadini e imprese”.

Fonte: Press Office Direzione Generale per la Mobilità e i Trasporti