“Porti d’Italia S.p.A.”

(Foto courtesy Mit)

D.D.L. 06/05/2026, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella appone la firma

Si tratta del “Riordino della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di governance portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale”.

Ora, dopo che la Ragioneria dello Stato ha apposto il proprio bollino al testo di riforma (27 aprile 2026), e dopo la firma del Presidente Sergio Mattarella (06.05.2026) il disegno passa in Parlamento per la discussione ed eventuali emendamenti.

Si tratta del disegno di legge nazionale – approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 dicembre 2025 – che istituisce una gestione centrale per le Autorità Portuali e prevede riforme sostanziali nel modello di amministrazione e gestione delle stesse. L’obiettivo centrale della riforma è l’istituzione della nuova società “Porti Italia SpA”per la gestione degli investimenti infrastrutturali strategici, sottraendo la realizzazione di grandi opere alla competenza delle Autorità di Sistema Portuale.

Le direttrici della riforma proposta sono: – Governance; – Investimenti; – Semplificazioni; – Lavoro portuale (art. 18 Ottobre 202, Riforma della portualità italiana, si torna a parlare dopo due anni – il nautilus ).



Governance.

Strategia e pianificazione centrale (MIT): – approvazione di un piano portuale periodico che definisca le linee di strategiche e la pianificazione; – strumenti di armonizzazione dei piani regolatori portuali.

Concessioni: approvazione da parte del MIT di schemi di bandi e contratti di concessione tipo; – espressione di pareri preventivi e vincolanti da parte del MIT in relazione all’affidamento delle concessioni rilevanti ai fini della coerenza con il piano portuale.

AdSP: – presentazione annuale di piani di intervento; – inserimento di un rappresentante MIT nel Comitato di Gestione; – definizione di specifici KPI (Key Performance Indicators).

Investimenti

Il fulcro della riforma sarà la costituzione della società “Porti di Italia S.p.A.”: – società a controllo pubblico; – partnership con investitori istituzionali; – società deputata agli investimenti nella rete portuale nazionale; – società rappresentativa del sistema portuale italiano a livello mondiale.

Semplificazione

Semplificazione della disciplina in tema di classificazione dei porti e di definizione del demanio portuale.- Semplificazione delle procedure doganali e amministrative, anche in termini di digitalizzazione. – Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing. – Semplificazione delle attività di pianificazione preordinate all’adozione del piano regolatore portuale. – Semplificazioni delle procedure amministrative concernenti il dragaggio dei porti. – Semplificazione della disciplina concernente i servizi di interesse generale, diversi dai servizi tecnico-nautici.

Lavoro portuale

Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente il lavoro portuale; – incentivazione alla formazione; – revisione della normativa vigente in materia di sicurezza di lavoro portuale; – riqualificazione dei profili professionali.

Le novità introdotte – rispetto al disegno del CdM – dopo la revisione tecnico-contabile della Ragioneria dello Stato riguardano la riduzione del capitale sociale da sottoscrivere alla Porti d’Italia S.p.A. che passa dai 500 milioni di euro ai 10 milioni di euro reperibili da fonti diverse; in più le AdSP non dovranno più conferire nessuna quota dei canoni concessori incassati, come nella prima versione, al Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo.

La società Porti d’Italia S.p.A. stipula con la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale una convenzione-quadro per la definizione delle modalità di svolgimento delle attività di comune interesse relative, in particolare, al trasferimento del personale, alla definizione delle modalità e dei criteri con cui, a titolo di avvalimento, la società Porti d’Italia S.p.A. e le AdSP possono impegnarsi a mettere reciprocamente a disposizione le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali di cui necessitano per lo svolgimento delle attività di comune interesse.

Parallelamente, le 16 Autorità di Sistema Portuale manterrebbero l’operatività territoriale, con competenze su manutenzione ordinaria e concessioni, in un assetto che punta a una maggiore distinzione tra indirizzo strategico e gestione locale.

Abele Carruezzo