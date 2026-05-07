Il rapporto Getting to Zero Coalition evidenzia i progressi dei membri e i colli di bottiglia sistemici

(Foto copertina del report courtesy Global Maritime Forum)

Getting to Zero Coalition Action Framework: Documenting Actions toward decarbonising shipping

Copenaghen. Un nuovo rapporto della Getting to Zero Coalition è stato pubblicato oggi con l’obiettivo di offrire una visione diretta di come le principali compagnie marittime stiano promuovendo la transizione verso il trasporto marittimo a zero emissioni.

L’edizione 2026 della Zero Coalition Action Framework valuta i progressi dei membri della Coalizione in cinque categorie di transizione: – creazione di condizioni favorevoli; – incentivi e creazione di mercato; – sviluppo di pionieri e di nicchia nei mercati; – investimenti di transizione; – e l’impiego di navi a zero emissioni. L’analisi del report parte dai contributi dei membri della Coalizione categorizzati in otto segmenti principali; complessivamente, 36 aziende attive nell’armamento, nell’esercizio e nella gestione navale hanno fornito il loro contributo.

Inoltre, sono state ricevute risposte da tre società di Classificazione, 11 produttori di energia, sette istituzioni finanziarie e assicuratori, sette armatori, spedizionieri e clienti, 12 porti e terminal e sette cantieri navali/fornitori di attrezzature e tecnologie. Le risposte provenivano da aziende con sede in 27 paesi diversi.

Le aree dell’analisi del report sono state ulteriormente suddivise in 25 azioni individuali, di cui cinque per categoria.

Le azioni sviluppate dall’analisi

Il progresso verso un trasporto marittimo a zero emissioni viene valutato come percentuale del punteggio massimo possibile: Creazione di condizioni di abilitazione (punteggio medio: 56%).

Le azioni includono la pianificazione della transizione, la rendicontazione dei progressi e l’impegno nelle politiche: Incentivi e market making (punteggio medio: 47%).

Quelle che includono green loan, incentivi portuali e matchmaking a zero emissioni: Primi arrivati e sviluppo di nicchie di mercato (punteggio medio: 24%).

Mentre le azioni riguardo corridoi verdi, progetti pilota e dimostrativi e sistemi book-and-claim: Investimenti in transizione (punteggio medio: 33%).

Le azioni che includono motori e navi a zero emissioni, infrastrutture, retrofit e finanza: Distribuzione di navi a zero emissioni (punteggio medio: 24%).

Le azioni includono impianti di produzione di carburante, prelievo carburante e ordini di unità.

Le azioni presentate hanno rivelato che i membri della Getting to Zero Coalition tendono a guidare l’industria marittima più ampia in ambiti come la rendicontazione dei progressi, l’impegno politico e la trasparenza finanziaria.

Tuttavia, proprio come il più ampio settore marittimo, la Coalizione si trova ad affrontare colli di bottiglia sistemici che richiedono impegni commerciali più profondi.

I corridoi verdi, i retrofitting a zero emissioni, gli accordi di offtake e i servizi di trasporto marittimo green premium sono ancora nelle fasi iniziali, poiché le aziende restano riluttanti a prendere decisioni irreversibili senza segnali di domanda più chiari e una maggiore certezza politica. Senza contare l’incertezza sulla disponibilità di carburante, sui costi del carburante e sull’adozione del Net-Zero Framework (NZF) dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO).

Il Marine Environment Protection Committee (MEPC 84) dell’IMO – la scorsa settimana a Londra – ha segnato un momento importante per valutare la disponibilità a continuare a lavorare sulla NZF. (art. 2 maggio 2026, IMO prosegue i lavori sulle emissioni delle navi, l’inquinamento e la protezione degli oceani – il nautilus).



La maggioranza degli Stati membri ha espresso sostegno alla NZF, segnalando che il quadro rimane una solida base per ulteriori negoziati. I sostenitori hanno sottolineato la capacità di fornire un ambiente di investimento stabile e prevedibile, garantire ricompense per i carburanti a zero e quasi zero emissioni e generare i fondi necessari per sostenere una transizione giusta ed equa che non lasci indietro nessun paese; tesi ampiamente sostenuta da anni dall’industria marittima.

Ultimamente, una recente analisi del Global Maritime Forum ha rilevato che gli scenari alternativi attualmente sul tavolo non farebbero abbastanza per sostenere l’adozione a lungo termine dei combustibili a zero emissioni scalabili e che solo la NZF, nella sua forma attuale, può fornire il segnale di domanda credibile e stabile e il flusso di ricavi necessari per sostenere l’adozione precoce e di massa di combustibili scalabili a zero emissioni.

Guardando al futuro, questo rapporto delinea diverse raccomandazioni

Gli operatori del settore dovrebbero esplorare percorsi alternativi per commercializzare il trasporto marittimo a zero emissioni, tra cui strutture innovative di condivisione dei costi, un coinvolgimento precoce con noleggiatori e armatori e attività di sensibilizzazione per ottenere un sostegno mirato da parte dei governi nazionali.

Inoltre, vi sono opportunità per diversi attori lungo la catena del valore di assumere un ruolo di convocazione più incisivo, sia contribuendo ad aggregare la domanda, sia coordinando la pianificazione condivisa delle infrastrutture, sia esplorando la messa in comune della domanda e accordi di acquisto più flessibili che possano ridurre i rischi iniziali.

Il settore dovrebbe adottare un approccio graduale allo sviluppo dei progetti, garantendo trasparenza, verifica e un allineamento precoce con gli organismi di certificazione e i finanziatori, per rendere gli investimenti più resilienti.

Infine, il settore deve esplorare e sfruttare i quadri normativi esistenti che già guidano la transizione, ovvero FuelEU Maritime e l’ambito ampliato del sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE (EU ETS).

A livello politico, i governi devono stabilire un contesto normativo stabile e prevedibile, allineato alla strategia di riduzione dei gas serra (GHG) dell’IMO, investire in ricerca e sviluppo, certificazione e implementazione precoce di nuove opzioni di carburante e sviluppare standard di formazione armonizzati per i marittimi.

Queste azioni contribuiranno a ridurre i divari di costo, a diminuire i rischi e a dare al settore la fiducia necessaria per investire su larga scala.

Per affrontare queste sfide, il rapporto 2026 offre diverse raccomandazioni per gli attori del settore e i responsabili politici.

Abele Carruezzo

*Il link del report: GMF_Getting_to_Zero_Report_2026.pdf

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