Algoritmi che trasformano l’addestramento dei simulatori del bridge delle navi

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La Rivoluzione silenziosa in Plancia: Come l’AI sta riscrivendo l’addestramento marittimo?

In questi ultimi anni si parla spesso di informatica e di intelligenza artificiale (AI) applicata ad una didattica per un apprendimento adattivo. Algoritmi che stanno modificando il modo di insegnare e di apprendere, senza pensare ai cambiamenti di lavoro di un Ufficiale di Guardia al ponte di una nave in navigazione.

Il rapido progresso dell’intelligenza artificiale (IA) sta rimodellando le assunzioni marittime, non eliminando ruoli su larga scala, ma cambiando le competenze richieste. L’integrazione sempre maggiore degli strumenti digitali nelle operazioni sia di terra e sia di bordo, sta cambiando le declinazioni di una navigazione sul ponte e in sala macchine e di come cambia il lavoro a bordo di una nave.

La formazione marittima di Ufficiali e di Marinai, abbiamo sempre sostenuto che è diversa da un’istruzione che sicuramente non comporta responsabilità operativa.

Il simulatore di navigazione non è più solo una “riproduzione video” della realtà. Grazie a nuovi algoritmi avanzati, stiamo passando da un addestramento statico a uno iper-dinamico e adattivo.

E’ noto che per gestire una nave occorre disporre di personale con competenze alte – parliamo di formazione marittima superiore – e soprattutto di sistemi di navigazione all’avanguardia che improntano un’informatica con algoritmi navigazionali moderni; stiamo parlando di un team management di ponte inserito in Bridge Resource Management (BRM); requisiti STCW e dal Corso Modello IMO che mirano a sviluppare competenze, dalla comunicazione chiara al lavoro di squadra (BridgeTeam Management) efficace.

Ora, la capacità nello svolgere un’attività di lavoro – con errori il minor numero possibile – dipende in parte dalla qualità dell’addestramento ricevuto e dalle sue conoscenze di base. Anche se va sottolineato che il risultato di un esercizio di addestramento è noto.



Ne parlo per esperienza diretta di anni, come docente, nel Centro di Alta Formazione Marittima – Thesi di Mola di Bari, diretto dal Com.te Simone Quaranta, Home | Thesi – dotato in particolare di simulatore navale flessibile e moderno: capace di riprodurre fenomeni di navigazione come l’effetto di acque basse e di sponda, emergenze come guasti al motore o al timone, variabili che vanno dalla visibilità, meteo, correnti, al traffico navale, ora e orari di guardia, tale da permettere ad un istruttore di governare la tecnica di gestione di un apprendimento. Apprendimento che deve attenersi ad un training di attività (formazione) che risponda delle procedure previste da standard prestabiliti.

Qui intervengono gli algoritmi al servizio di una intelligenza artificiale. Per esempio, per il Corso di BRM vengono memorizzati su un computer i profili degli allievi di una classe in termini di esperienza e di attività lavorativa precedente; lo stesso computer, usando l’AI, genera uno scenario marittimo e/o portuale – come riproduzione di una lezione – ; il docente con la sua analisi umana, basata sulla propria esperienza didattica, trasferisce tale scenario al simulatore su cui dovrà operare l’allievo.

Il docente/istruttore/formatore può rivedere e adattare lo scenario o gli scenari preparati; però occorre fare attenzione nel trasferire gli scenari computerizzati tramite l’AI al simulatore; comunque, anche con questa metodologia, il ruolo del valutatore non cambia; rimane sempre quello che osserva le prestazioni dei corsisti e sarà sempre lui a condurre un debriefing.

Concludo dicendo che gli algoritmi non sono capaci di sostituire i docenti e la loro esperienza umana, ma li aiuterebbero a concentrarsi sull’azione pedagogica per realizzare condizioni più ottimali grazie ai più recenti progressi tecnologici.

Si è sicuri che il cambiamento nel settore marittimo non riguarderà la sostituzione degli esseri umani con soluzioni di IA, ma piuttosto i cambiamenti nelle esigenze della forza lavoro. Infatti, il settore marittimo, in questi anni, è più orientato sulla sicurezza del lavoro rispetto ad altri settori; molti ruoli sono oggi integrati nelle operazioni di gestione della logistica portuale, anche lo shipping continuerà a richiedere manodopera qualificata.

L’industria marittima dovrebbe anche considerare come nuove tecnologie, inclusa l’IA, possano essere utilizzate per migliorare le competenze della forza lavoro umana.

Il futuro dello shipping non dipende solo da navi più intelligenti, ma da equipaggi addestrati da sistemi più intelligenti. La sicurezza in mare oggi inizia davanti a uno schermo capace di imparare insieme docenti esperti. E di Centri di Alta Formazione Marittima – come quello della Thesi Consulting di Mola di Bari – le compagnie di navigazione dovrebbero tener presente. (Confitarma: la formazione marittima è un dovere) e Uk, la formazione marittima è risora per affrontare il futuro che avanza nello shipping mondiale – il nautilus).





Abele Carruezzo