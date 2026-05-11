La geopolitica che incide sulla logistica portuale

(Foto courtesy Sala Stampa MSC)

La resilienza e la transizione energetica sono sufficienti qualità per contrastare i tempi di una geopolitica variabile? E la competitività può essere un motore di resilienza?

Domande che lo shipping internazionale, come la governance dei sistemi portuali e varie associazioni dei Porti europei si stanno ponendo, dopo che la crisi del Medio Oriente sta declinando instabilità, tensioni e nuove coordinate del trasporto marittimo globale con impatto ‘a domino’ sulle catene di approvvigionamento delle merci.

Questa situazione – geopolitica – impone da subito la necessità di rafforzare il ruolo strategico dei porti di fronte a uno scenario globale sempre più incerto.

L’impatto delle crisi internazionali, generando l’effetto catena sul sistema logistico globale, sta portando a delle interruzioni – rotture dei vari dislocamenti dei flussi merceologici – su scala globale imponendo ai porti di anticipare la loro capacità resiliente.

Se si vuole essere ancora competitivi – per un porto hub o gateway che sia – occorrerà garantire la continuità del servizio di trasporto delle merci ai clienti e di proteggere i mercati locali, ed essere sempre più un porto che potrà svolgere un ruolo importante nella sicurezza energetica e logistica europea.

La posizione geografica di un porto potrà essere la coordinata ‘principe’ per guidare la transizione energetica. L’Italia ed il suo Mezzogiorno potrà giocare questo ruolo nel Mediterraneo, grazie anche ai vari progetti programmati dalle AdSP dei Mari Meridionali, soprattutto nell’ambito dei carburanti green.

Si dovrà – però – tener conto che in tale contesto, la transizione energetica deve essere affrontata nel rispetto del “trilemma energetico”: l’equilibrio tra sostenibilità, sicurezza dell’approvvigionamento e accessibilità economica.

E’ chiaro che la decarbonizzazione dell’Europa richiederà investimenti molto significativi, specialmente nelle infrastrutture energetiche, se si vuole consolidare i sistemi portuali come centri di innovazione e sviluppo tecnologico.

Importante sarà anche rafforzare la formazione specializzata, lo sviluppo professionale di uomini e donne e di promuovere un settore logistico-portuale più innovativo, inclusivo e competitivo.

Stiamo parlando di attuare azioni formative, studi sulla sostenibilità, attività di innovazione e networking, master con obiettivi specifici sui bisogni di aziende e compagnie di navigazione e volte a promuovere la conoscenza, l’innovazione e la specializzazione professionale.

L’esempio è dato dalla compagnia di navigazione Mediterranean Shipping Company (MSC) che ha risposto prontamente alla domanda di servizi di trasporto tra l’Europa e il Medio Oriente con una nuova linea e altre compagnie stanno seguendo l’esempio.

Il nuovo servizio di MSC farà scalo a partire dal 10 maggio, in porti strategici in Europa collegandosi direttamente al Porto King Abdullah, Jeddah, Aqaba, e con collegamenti con il POD (Point Of Delivery) nel Golfo (Emirati Arabi Uniti e Alto Golfo) tramite servizio multimodale. Il servizio è stato progettato per offrire opzioni di spedizione affidabili, efficienti e competitive, con tempi di transito migliorati per adattarsi a ogni tipo di carico.

Ora sarà il turno dei porti a rispondere alle domande di cui sopra; risposte che permetteranno di continuare ad avanzare verso un settore più diversificato, inclusivo e competitivo, generando nuove opportunità di crescita e visibilità per i professionisti della logistica-portuale.

Abele Carruezzo