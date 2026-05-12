EU-ETS e l’impatto sul trasporto marittimo

(Foto courtesy SPC Spagna)

Assarmatori guarda con particolare attenzione alla futura ‘Strategia europea per le isole’

Lo shipping globale, dopo anni di crescita sostenuta nel settore del trasporto a corto raggio (Short Sea Shipping), le normative ETS stanno causando una diminuzione della domanda di trasporto e sta costringendo le compagnie di navigazione ad un adeguamento dell’offerta.

(art. 02.11.2025, Lo ShortSeaShipping spagnolo dininuisce nel 2025 – il nautilus).



L’impatto è più marcato nei paesi UE, con le compagnie di navigazione che riducono frequenza e capacità per adattarsi a una domanda più bassa, rallentando così la tendenza positiva, soprattutto nel settore impiegato nel Mediterraneo.

In questo contesto, i dati trimestrali delle compagnie di navigazione fine 2025/26 segnano un punto di svolta nell’evoluzione del trasporto a corto raggio nei paesi mediterranei. Dati che evidenziano l’impatto crescente delle normative europee sull’emissioni; indicatori che registrano una perdita di dinamismo che compromettono i risultati degli anni prima dell’EU-ETS. Anche la Direttiva ETS prevista per questo 2026 andrebbe migliorata e valutata durante la revisione proprio a causa dei suoi possibili effetti sulla competitività del segmento di navigazione a corto raggio.

Gli effetti di tale tassa sulle emissioni, voluta dall’Unione europea, stanno producendo conseguenze negative sui segmenti più esposti e strategici del trasporto marittimo paragonabili a quelle delle grandi crisi internazionali, come l’aumento dei prezzi dell’energia legato al blocco dello Stretto di Hormuz.

Va ricordato che la definizione “Short Sea Shipping”, in Europa, comprende praticamente tutto il traffico marittimo da o per porti europei con destinazione non transoceanica.

Per quanto riguarda poi le autostrade del mare, la facciata atlantica ne offre un totale di due, entrambe collegate al Regno Unito, al di là del paese e/o della compagnia di navigazione che le opera. In questo scenario, si risente una perdita del numero di autostrade del mare poiché la frequenza di alcuni servizi si riduce e, di conseguenza, anche la capacità offerta in questo tipo di servizio. Per quanto riguarda la facciata mediterranea per esempio la Spagna ha operato un aumento a 8 autostrade del mare – 4 con il Marocco, 2 con l’Italia e 2 con l’Algeria – sebbene con una riduzione della capacità del 5,7% rispetto al 2024. (Fonte Osservatorio Statistico Spagnolo per la promozione del Trasporto Marittimo a Corto Raggio 2024/25).

Per molti analisti spagnoli, l’ETS rappresenta un danno che può causare una forte regolamentazione europea ed anche perché il sistema del trasporto marittimo è il più sostenibile – emissioni/tonnellata/trasportata – e in tutti i porti del Mediterraneo sono impegnati nella sostenibilità con investimenti di miliardi e l’Europa pensa solo a tassare.

Il nuovo ordine mondiale, segnato da costanti tensioni geopolitiche, unito all’uso del commercio internazionale come elemento di pressione e all’entrata in vigore del Sistema di Scambio delle Emissioni (ETS) in Europa, sta già influenzando non solo le compagnie di navigazione, ma anche il modo in cui i porti elaborano i loro piani strategici.

La scorsa settimana, Assarmatori, con il suo presidente Stefano Messina, durante la missione annuale del Consiglio Direttivo dell’Associazione a Bruxelles, ha evidenziato durante gli incontri che “Nei mesi scorsi Assarmatori ha accolto con favore l’inclusione di alcune priorità dell’armamento nazionale nelle strategie europee dedicate al settore marittimo”.

“In questo quadro – sottolinea Messina – Assarmatori guarda con particolare attenzione alla futura ‘Strategia europea per le isole’, in corso di elaborazione sotto la guida del Vicepresidente Esecutivo On. le Raffaele Fitto, al quale abbiamo rappresentato le nostre priorità sui collegamenti marittimi con le isole”.

“La sensazione è che la tecnocrazia europea rimanga inflessibile rispetto all’esigenza di un miglioramento significativo di queste politiche. Invece noi chiediamo che la revisione di luglio sia coraggiosa, per permettere al nostro comparto industriale di rimanere competitivo in uno scenario globale particolarmente difficile”, conclude Messina.

Abele Carruezzo