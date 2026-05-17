Quando gli algoritmi leggono… la nostra personalità e il nostro lavoro

(Foto courtesy by SQLearn)

Equipaggi delle navi ora devono prestare attenzione

L’intelligenza artificiale (AI) sta rapidamente trasformando l’industria marittima, non solo con visioni futuristiche di navi autonome, ma rivoluzionando silenziosamente il modo in cui le compagnie di navigazione gestiscono le operazioni quotidiane, la conformità e il processo decisionale.

Ora si parla di una tecnologia AI che legge la mente e che mira a interpretare e decodificare i pensieri umani analizzando l’attività cerebrale.

Basta un “decodificatore semantico” – artificialmente intelligente – per comprendere i segnali cerebrali di una persona e convertirli in un testo; come pure un sistema di intelligenza artificiale in grado di decodificare le rappresentazioni visive nel cervello con una risoluzione temporale senza precedenti. I due sistemi, lavorando insieme, generano un algoritmo in grado di leggere la mente che rappresenta una frontiera controversa nel mondo delle relazioni.

Si parla – non più di teoria ma è già pratica – di Riconoscimento facciale: – Analisi delle espressioni facciali per valutare l’interesse e le emozioni durante le interazioni video. – Rilevamento di microespressioni che potrebbero rivelare sentimenti nascosti. – Misurazione della dilatazione pupillare che può indicare attrazione o interesse. – Analisi della voce: – Rilevamento del tono e del ritmo della voce per valutare l’interesse e l’eccitazione. – Analisi delle pause e delle esitazioni nella conversazione per valutare il livello di comfort e fiducia. Oltre ai dati fisiologici: – Misurazione della frequenza cardiaca e della conduttanza cutanea per valutare l’eccitazione e l’ansia durante le interazioni. – Rilevamento dei movimenti oculari per valutare l’attenzione e l’interesse visivo.

Occorre molta attenzione per il fatto che molte aziende stanno monitorando i propri lavoratori sia per individuare la loro produttività e sia anche per la loro disponibilità emotiva durante le ore di lavoro.

Si tratta di una intelligenza artificiale – chiamata ‘emotiva’ – ormai entrata in alcuni ambienti di lavoro come i call center, uffici aziendali o altri; si inizia a parlare anche in ambienti di lavoro nel mondo dello shipping.

Non è una novità se parliamo di web-cam installate a bordo di navi, o di compagnie di navigazione collegate ai rispettivi porti di scalo, o di navi monitorate tramite AIS e sala macchine che riesce a controllare tramite sensori i motori, gru azionate da remoto lungo le banchine di un terminal. (art. 6 Luglio 2025, L’intelligenza artificiale nelle operazioni marittime quotidiane – il nautilus).



Ora, alcuni ricercatori stanno tentando di monitorare l’umore, lo stress e attitudine dell’equipaggio in tempo reale tramite telecamere, dispositivi indossabbli e analisi vocali, tutto in nome della sicurezza e delle prestazioni. Si entra in un periodo difficile di analisi della vita interiore delle persone con strumenti di AI e senza dare il proprio consenso!

Si parla di un regime di “Intelligocrazia” – dittatura informatica – che domina la vita delle persone che si sentono ‘occupate’ e soprattutto sotto controllo. Questo solleva importanti preoccupazioni per la privacy, la libertà di pensiero e persino la libertà di sognare senza interferenze.

Ci sono già diversi studi sperimentali applicati alla ricerca marittima; progetti che testano un sistema di “riconoscimento emotivo” per navi capaci di combinare analisi facciale, segnali vocali e sensori corporei per rilevare quando e quanto un marinaio può essere stressato o sovraccarico e inviare un allarme al ponte della nave o alla compagnia di navigazione a terra.

Un altro progetto sostiene di analizzare il tono di voce e i modelli di linguaggio – paragonabili agli standard – per individuare problemi di salute mentale tra l’equipaggio e che sta superando i soliti questionari proposti da varie agenzie di sondaggi commissionate da società armatoriali.

Che cosa può accadere quando una persona si sente osservata?

Gli studi di cui sopra hanno evidenziato che molte persone si sentono osservate e fraintese quando il software cerca di stabilire una loro emozione; temono che le ipotesi sbagliate possano influenzare i turni, lo stipendio o persino il loro lavoro, e alcuni dicono che agirebbero per la telecamera piuttosto che mostrare come si sentono davvero.

Ma gli studi confermano anche che queste situazioni sono pericolose durante i lavoro che si esegue sul ponte di una nave in navigazione o in un terminal durame le operazioni dei movimenti di container.

Si dovrà mentire durante le operazioni di lavoro a bordo di una nave!

Infatti, se le persone – Ufficiali e marittimi – credono che un sistema AI stia valutando il loro umore o “atteggiamento”, impareranno a recitare e/o fingere piuttosto che essere oneste; l’azienda e/o la compagnia di navigazione riceve una dashboard interessante che sta coprendo ciò che sta realmente accadendo.

Le Autorità europee della regolamentazione della ‘privacy’ e le nuove regole sull’IA vietano i sistemi che tentano di leggere le emozioni dei lavoratori sul posto di lavoro, tranne che per usi medici o di sicurezza ristretti, a causa del rischio per la privacy e i diritti fondamentali.

Per gli armatori, gli operatori e i terminal legati all’Europa, il monitoraggio delle emozioni non è più solo un dibattito etico futuristico; ormai è una sfida legale e lavoro per gli avvocati in difesa dei lavoratori osservati.

C’è sempre un limite!

L’IA potrebbe avere un ruolo quando aiuta a individuare segnali chiari di fatica o difficoltà in contesti di sicurezza molto specifici, con il personale coinvolto in piani di forti misure di sicurezza.

Sicuramente, invece, usare l’AI per monitorare emozioni – recitate – per valutare le prestazioni, decidere contratti o gestire il comportamento dovrebbe essere una linea limite da non superare. E i responsabili IT o funzionari informatici di terra non sono responsabili dei piani tecnici e di sicurezza di una nave e che le emozioni non riguardano sicuramente le competenze degli Ufficiali e dei marittimi imbarcati su di una nave; loro conoscono bene che le emozioni non fanno parte delle competenze acquisite e certificate.

Il settore delle navi – e nello shipping in generale – ha insegnato che disporre di più dati sul carico non significa automaticamente un buon senso di sicurezza in merito alla stabilità di una nave; cioè, più dati sui sentimenti delle persone non renderanno nemmeno navi o porti più sicuri.

Anzi, gli studi sul tracciamento delle emozioni stanno mostrando che spesso i lavoratori accettano il monitoraggio intrusivo solo per mantenere il lavoro, anche quando lo considerano una grave violazione della privacy.

Tutto questo dovrebbe far riflettere sull’occupazione di una “Intelligocrazia” della nostra personalità; accettare una sorveglianza di fatto necessita una regolamentazione chiara prima che tale settore possa permettere a degli algoritmi di leggere l’equipaggio di una nave.

Abele Carruezzo