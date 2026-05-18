Giornata Internazionale per le Donne nel Settore Marittimo 2026: Integrare l’uguaglianza di genere nella navigazione

Dalla politica alla pratica: Promuovere l’uguaglianza di genere per l’eccellenza marittima

Londra. La Giornata Internazionale delle Donne nel Settore Marittimo di quest’anno (18 maggio) si concentra sull’integrazione dell’uguaglianza di genere a ogni livello dell’industria marittima, sia a terra che in mare.

Con il tema “Dalla politica alla pratica: promuovere l’uguaglianza di genere per l’eccellenza marittima”, la giornata mette in evidenza azioni volte a tradurre ambizioni e impegni internazionali in azioni concrete che faranno la differenza nella vita delle donne del settore, dai naviganti ai professionisti a terra.

Messaggio del Segretario Generale dell’IMO, Arsenio Dominguez

“Nonostante il nostro impegno di lunga data nel promuovere la diversità di genere nel settore marittimo, le sfide persistenti persistono. È tempo di riflettere profondamente e chiedersi: dove stiamo fallendo e quali misure pratiche possiamo adottare per andare oltre la retorica e ottenere un cambiamento significativo e duraturo?”

L’evento Evento IMO

Il 18 maggio 2026, l’Organizzazione Marittima Internazionale organizza un evento speciale presso la sede centrale dell’IMO a Londra, esplorando perché l’integrazione di genere è importante e le sfide che permangono nel settore marittimo.

L’evento in presenza, sarà trasmesso in diretta streaming sul canale youtube di IMO, per amplificare ulteriormente le voci femminili.

L’evento sarà inaugurato dal Segretario Generale Arsenio Dominguez e vedrà la partecipazione di una varietà di esperti marittimi e sostenitori che condivideranno le loro prospettive sulle migliori pratiche per trasformare l’impegno in azione.

Manuale sull’Integrazione di Genere

Uno dei momenti salienti dell’evento sarà il lancio del Manuale sull’Integrazione del Genere, della Professoressa Momoko Kitada della World Maritime University.

Il Manuale fungerà da risorsa pratica progettata per supportare amministrazioni marittime, compagnie di navigazione, porti e istituti di formazione marittima nell’integrazione delle prospettive di genere nelle loro politiche, procedure e operazioni.

In particolare, la Prof.ssa Kitada riceverà anche il Premio IMO per l’Uguaglianza di Genere 2026. La comunità marittima globale è incoraggiata a condividere l’evento sui social media con storie su ciò che le donne nel settore marittimo stanno raggiungendo e utilizzando l’hashtag #WomenInMaritimeDay, taggando @IMOHQ su X (Twitter), LinkedIn, Instagram e Facebook.

Programma completo della giornata

16:00 – 16:30 Registrazione.

16:30 – 16:35 Apertura: Sig. Arsenio Dominguez, Segretario Generale, IMO.

16.35 – 16.50 Prospettiva degli esperti: “Perché l’integrazione di genere è importante: sfide e lacune nel settore marittimo”.

Moderatrice: Avv. Sharon De Chavez-Aledo, Addetto Marittimo, Missione Permanente delle Filippine presso l’IMO, Presidente della Sottocommissione HTW e Co-Presidente IMOGENder.

Relatrice: Professoressa Anna Petrig, Università di Basilea..

16:50 – 17:00 Lancio del Manuale sull’Integrazione di Genere – Professoressa Momoko Kitada, World Maritime University (WMU).

17:00 – 17:15 Prospettiva degli esperti: “Dall’impegno all’azione: Migliori pratiche nell’integrazione di genere”.

Moderatrice: Avvocata Sharon De Chavez-Aledo.

Relatrice: Mia Krogslund Jørgensen, Vicepresidente e Responsabile Persone, Cultura e Strategia, Hafnia.

17:15 – 17:30 Cerimonia di Premiazione per l’Uguaglianza di Genere secondo l’IMO

Il Premio IMO per l’Uguaglianza di Genere 2026 sarà consegnato alla Professoressa Momoko Kitada.

17:30 – 20:30 Accoglienza.

Le donne rappresentano meno del 20% della forza lavoro marittima a terra e meno del 2% dei naviganti a livello globale.

Abele Carruezzo

(screenshot from video courtesy sul canale IMO youtube)