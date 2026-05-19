Audizione del Presidente AdSPMAO in VI Commissione

In data odierna, il gruppo consiliare di Adesso Trieste ha promosso un’audizione in sede della sesta Commissione Consiliare del Comune di Trieste del nuovo Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, dott. Consalvo.

L’iniziativa nasce dalla volontà di instaurare sin da subito un confronto costruttivo con la nuova governance portuale, nella consapevolezza del ruolo strategico che il Porto riveste per lo sviluppo economico e infrastrutturale della città di Trieste e del suo territorio. Adesso Trieste rivolge al nuovo Presidente i migliori auguri di buon lavoro, auspicando un mandato caratterizzato da efficacia amministrativa e visione strategica, a beneficio dell’intero sistema portuale e cittadino.

Nel corso della seduta, il gruppo consiliare ha posto all’attenzione del Presidente Consalvo una serie di temi ritenuti centrali per lo sviluppo complessivo dell’area portuale e retroportuale, con particolare riferimento al Porto Franco Internazionale, alle prospettive di sviluppo industriale e alle principali infrastrutture di collegamento ferroviario e autostradale.

Tra i dossier evidenziati figurano, in particolare, le infrastrutture connesse al Molo VIII, la Stazione di Servola e il nuovo terminal destinato ai traffici ungheresi, oltre alla necessità di valutare soluzioni alternative e maggiormente sostenibili per la localizzazione e la gestione del terminal crocieristico.

Adesso Trieste sottolinea, inoltre, l’opportunità che l’Amministrazione comunale si faccia parte attiva nella promozione di un tavolo permanente di coordinamento tra Autorità Portuale e tutti gli enti competenti, al fine di garantire un confronto stabile e strutturato.

L’obiettivo è quello di massimizzare l’efficienza complessiva dello scalo attraverso una sinergia istituzionale solida e continuativa, capace di valorizzare la centralità logistica, commerciale e produttiva del Porto di Trieste, in una prospettiva di sviluppo integrato che coinvolga l’intera economia cittadina e territoriale.