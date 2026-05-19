Wärtsilä aderisce al consorzio UE H4PERION per ridurre a zero emissioni di carbonio per navi a lunga distanza

(Foto courtesy Wärtsilä)

Wärtsilä entra nel progetto H4PERION, finanziato dall’UE, guidato dall’Università di Vaasa in Finlandia, per accelerare la transizione verso il trasporto marittimo a lunga distanza zero-carbonio

Helsinki. Il trasporto marittimo a lunga distanza rimane uno dei settori più difficili da decarbonizzare. Le navi che operano per continuativi su liner (come i traghetti) richiedono enormi quantità di energia e affidabilità assoluta – requisiti che le batterie e le celle a combustibile attuali non possono ancora soddisfare su larga scala.

Allo stesso tempo, le normative climatiche globali per la navigazione stanno diventando molto più severe, con l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) che prevede significative riduzioni delle emissioni in questo decennio, aumentando la necessità di nuovi carburanti alternativi e tecnologie di propulsione.

H4PERION – Hydrogen FOR Performance Enhancement and Reliable Ice OperatioN – Idrogeno PER il miglioramento delle prestazioni e il funzionamento di un motore a combustione interna ICE (Internal Combustion Engine) affidabile – è un progetto UE relativo ad consorzio guidato dall’Università di Vaasa che ha ricevuto un importante finanziamento Horizon Europe per la ricerca e l’innovazione per avvicinarne il trasporto marittimo a lunga distanza a un futuro senza emissioni di carbonio.

H4PERION riunisce 16 partner provenienti da sette paesi europei, rappresentando la catena del valore marittimo, dalla progettazione e sviluppo dei motori delle navi all’operazione, formazione, sicurezza e ricerca accademica.

.Il progetto – della durata quadriennale, fino alla fine di maggio 2030 – ha l’obiettivo di sviluppare e dimostrare un motore a combustione interna (ICE) a zero emissioni di carbonio sicuro, affidabile ed economicamente valido per il trasporto via acqua, che consentirà il funzionamento su idrogeno e biometano con l’obiettivo a lungo termine di un uso fino al 100% di idrogeno. Il progetto mira a mantenere la robustezza, l’operatività e l’efficienza intrinseche della tecnologia ICE marina, ottenendo al contempo importanti riduzioni delle emissioni.

Wärtsilä contribuirà sviluppando un concetto di combustione che consenta ai motori a combustione interna di funzionare in modo sicuro ed efficiente su una miscela di idrogeno e biometano, con l’obiettivo di raggiungere fino al 100% di funzionamento a idrogeno in condizioni di mare aperto.

“Diversi carburanti a basse emissioni di carbonio sono in fase di esplorazione all’interno dell’industria, e l’idrogeno è considerato una potenziale opzione a zero emissioni di carbonio. Concentrandosi sulla sua applicazione pratica e sulla sicurezza nei contesti marittimi, il progetto H4PERION mira a promuovere l’innovazione e a stabilire nuovi standard per il settore. La collaborazione in tutta Europa sarà fondamentale per raggiungere questi risultati”, afferma Henri Karimäki, Direttore della Ricerca e Sviluppo dell’Università di Vaasa.

Inoltre, Wärtsilä svilupperà un sistema catalizzatore per ridurre lo scivolamento di metano (slip reduction, perdita di metano durante la combustione) e altre emissioni, sostenendo una minore impronta di carbonio complessiva nel ciclo di vita. Per le nuove costruzioni, Wärtsilä offre moderni motori a doppio combustibile che raggiungono lo scivolamento del metano al di sotto della normativa FuelEU Maritime del 3,1% del consumo di carburante.

Wärtsilä dimostrerà tecnologie selezionate a bordo del traghetto di Wasaline ‘Aurora Botnia’, con un focus sulla riduzione delle emissioni della nave – in particolare lo scivolamento di metano. Il progetto include anche programmi di formazione per l’equipaggio e i lavoratori portuali e attività per sostenere l’uso sicuro di carburanti sostenibili; e le prove in mare a bordo del traghetto saranno effetuate lungo l’itinerario operativo della nave tra la Finlandia e Svezia. L’Aurora Botnia è un traghetto del 2021, lungo 150 m, largo 26 m e con un pescaggio di 6,1m.; stazza lorda: 24.300 GT ed una motorizzazione di 4 × Wärtsilä 8V31DF (dual‑fuel: LNG, biogas, biodiesel); batteria da 12,6 MWh per operazioni ibride e riduzione emissioni e velocità di 20 nodi; può trasportare fino a 935 passeggeri con garage (lane meeters) 1500 per camion e auto e dispone di 68 cabine.

In parallelo, un motore identico a grandezza naturale sarà testato in un ambiente di laboratorio per rispecchiare le reali condizioni di navigazione e ottimizzare ulteriormente le prestazioni. I dati di entrambe le dimostrazioni alimenteranno un modello di ‘digital twin’ per supportare l’apprendimento a lungo termine e il lavoro di progettazione futura.

“Raggiungere le emissioni nette zero nel trasporto marittimo è un percorso che dobbiamo intraprendere insieme. Solo attraverso una stretta collaborazione tra industrie e una determinazione condivisa accelereremo ulteriormente i progressi verso soluzioni a zero emissioni di carbonio per il settore marittimo”, afferma Anders Öster, Direttore Generale del Coordinamento e Finanziamento della Ricerca di Wärtsilä Marine.

Oltre all’Università di Vaasa e Wärtsilä, i partner del progetto includono WEGEMT, NTUA, TalTech, l’American Bureau of Shipping, Deltamarin, l’Università di Oulu, l’Università Åbo Akademi, Meric Wave Computanics, DLR, BALance Technology Consulting, MEYER WERFT e Wasaline. La loro esperienza combinata aiuterà a garantire che le tecnologie sviluppate nel progetto possano essere utilizzate in modo pratico rapido e sicuro.

E’ di oggi, 19 maggio, il c.s. che il Gruppo tecnologico Wärtsilä ha firmato un contratto a lungo termine per il ciclo di vita con la Guardia di Frontiera finlandese. L’accordo decennale estende la copertura esistente della nave ‘Turva’ e coprirà anche due nuove imbarcazioni, ‘Karhu’ e ‘MT1407’, che sono previste per entrare nella flotta nel 2026 e nel 2027.

Wärtsilä Marine è un pioniere globale nelle soluzioni di potenza, propulsione e ciclo di vita per il mercato marittimo. Sviluppa tecnologie all’avanguardia nel settore, promuovendo la transizione del settore marittimo verso nuovi carburanti.

Abele Carruezzo

(Aurora Botnia is a roll-on/roll-off passenger (ro-pax) ferry; foto courtesy Wasaline)