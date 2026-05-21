Kongsberg Maritime verso navi ro-pax completamente elettriche lungo le rotte europee

(Un concept completamente elettrico di nave Ro-Pax; foto courtesy Kongsberg Maritime)

Un nuovo studio di Kongsberg Maritime ha identificato una serie di rotte europee passeggeri e merci su navi ro-pax completamente elettriche, in particolare attraverso i trafficati corridoi marittimi nel Nord Europa

Kongsberg Norvegia. La via della decarbonizzazione nel trasporto marittimo passa anche dal segmento delle navi ro-pax.

L’analisi progettuale di Kongsberg Maritime ha valutato le rotte dei traghetti attraverso il continente, identificando diversi corridoi marittimi, tra cui Dover–Calais, Tallinn–Helsinki e servizi chiave che collegano Scandinavia, Germania e altre destinazioni baltiche.

Si è convinti che alcuni fattori economici sono determinanti nello spostare il segmento dei traghetti a favore delle navi a zero emissioni su rotte ad alta frequenza e brevi tratti di navigazione ad alto utilizzo e condizioni favorevoli del porto; i fattori analizzati sono le batterie e la loro evoluzione nella costruzione, la diminuzione dei costi dell’accumulo energetico e soprattutto le normative EU ETS e FuelEU Maritime.

Secondo lo studio, le navi ro-pax completamente elettriche – operative tra il 2030 e il 2040 – potrebbero offrire costi di vita in meno dall’8 al 15% rispetto alle alternative diesel, nonostante un investimento iniziale più elevato. Riduzioni dei costi operativi del 20-27% sono realizzabili grazie a costi energetici più bassi e all’eliminazione delle spese legate alle emissioni.

Tra i servizi europei esaminati, l’analisi ha evidenziato che diversi percorsi – come Dover–Calais, Tallinn–Helsinki ed altri – si distinguono sia per la caratteristica di breve navigazione e sia perchè i diversi siti portuali scandinavi e baltici offrono infrastrutture solide per l’elettrificazione, oltre ad una densità di traffico da giustificare il business.

Per supportare gli operatori nelle decisioni di investimento a lungo termine, Kongsberg Maritime ha sviluppato due concept completamente elettrici ro-pax: una nave cargo ottimizzata per operazioni efficienti a velocità inferiori e un design orientato ai passeggeri ad alta velocità, adatto a rotte con forte domanda di trasporto pubblico e turismo.

Entrambi i progetti delle navi ro-pax – di lunghezza più di 200 metri – includono vani batterie modulari, sistemi intelligenti di gestione energetica e capacità di attracco automatico e attraversamento automatico. Dispongono di sistemi di propulsione avanzati con propulsori elettrici brushless a pod (capsula, gondola, navicella) con l’obiettivo di ridurre la complessità del sistema e migliorare l’efficienza energetica complessiva.

In Kongsberg Maritime sono convinti che sebbene lo studio riconosca che l’infrastruttura di ricarica elettrica portuale una sfida futura, mette anche in evidenza un crescente slancio lungo tutta la catena del valore marittima. Il progresso richiederà una stretta collaborazione tra armatori, porti, operatori di rete e stakeholder del carico. Intanto, i servizi dei Power Systems di Kongsberg Maritime sono ben strutturati per supportare la continua transizione verso operazioni su larga scala con navi completamente elettriche, opzione tecnicamente e commercialmente valida.

Kongsberg Maritime è un partner tecnologico globale per l’industria marittima; offre soluzioni integrate che migliorano sicurezza, efficienza e sostenibilità lungo l’intero ciclo di vita della nave. Kongsberg Maritime fornisce prodotti, sistemi e servizi che coprono l’intero ciclo di vita di una nave – dalla progettazione e la nuova costruzione alle operazioni, agli aggiornamenti e al supporto del ciclo di vita.

Abele Carruezzo

(Slide illustrativa dei propulsori elettrici con i pod e i vani delle batterie modulari di una ro-pax; courtesy Kongsberg Maritime)