HD Hyundai verso il nucleare con reattori TerraPower

(Foto courtesy press@terrapower.com: da sx, Kwang-shik Won, Vicepresidente Esecutivo Senior e COO di HD Hyundai Heavy Industries; Chris Levesque, Presidente e CEO di TerraPower e Young Choi, Vicepresidente esecutivo e COO di Hyundai Engineering & Construction)

HD Hyundai ha recentemente firmato un Accordo Quadro sulla fornitura di reattori di Natrium con TerraPower, un’azienda di innovazione nucleare, negli Stati Uniti

Bellevue, Svizzera/Washington/Seul. Il colosso navale sudcoreano HD Hyundai si sta posizionando nel settore dell’energia nucleare avanzata, grazie all’accordo quadro con TerraPower per supportare la commercializzazione e il dispiegamento di una flotta di reattori al Natrium e impianti integrati di accumulo energetico nei prossimi anni.

Si tratta di un reattore nucleare modulare di ultima generazione – il Natrium – della tipologia dei piccoli reattori (SMR), sviluppati dalla società TerraPower, sostenuta da Bill Gates.

L’accordo stabilisce HD Hyundai Heavy Industries (HHI), una controllata cantieristica di HD Hyundai, come produttore preferito per componenti del Sistema di Contenimento a Reattore a Natrium (RES, Reactor Enclosure System), garantendo una catena di approvvigionamento scalabile per la produzione in serie dei reattori a Natrium.

HHI è stata selezionata come partner strategico nella produzione dopo un’attenta revisione delle sue capacità produttive, dell’esperienza nella produzione industriale su larga scala nella costruzione navale e offshore e del comprovato curriculum nella produzione di precisione per il settore energetico.

Le due aziende hanno dichiarato che la collaborazione mira a andare oltre il dispiegamento – primo della suo genere – verso la produzione in serie delle future unità.

La tecnologia Natrium usata per il progetto della centrale prevede un reattore veloce raffreddato a sodio da 345 MW con un sistema di accumulo di energia brevettato a base di sale fuso. Mentre, la tecnologia di accumulo può aumentare la potenza del sistema a 500 MW quando necessario, poiché è progettata per mantenere costante la produzione di base, garantendo un’affidabilità costante, e può aumentare rapidamente quando la domanda raggiunge il picco, caratteristica unica di questo reattore.

La prima centrale a Natrium è in fase di sviluppo attraverso il Programma di Dimostrazione Avanzata di Reattori (ARDP, U.S. Department of Energy’s Advanced Reactor Demonstration Program)del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, una partnership pubblico-privata. Si prevede che il progetto sarà completato nel 2030 e sarà la prima centrale nucleare avanzata su scala utility negli Stati Uniti. TerraPower sta rapidamente commercializzando la tecnologia Natrium, che include un accordo con Meta per un massimo di otto impianti Natrium entro il 2035.

Il design del reattore al Natrium – detto di quarta generazione – sta avendo una notevole attenzione da parte di governi e di privati, interessati a soluzioni di base a basso carico di carbonio scalabili, capaci di supportare la crescente domanda elettrica da parte dell’industria, delle infrastrutture di IA e dell’elettrificazione.

HD Hyundai ha affermato che l’accordo rappresenta un passo importante nella sua spinta nel settore globale dell’energia nucleare, un’area sempre più sovrapposta alle capacità industriali marittime, tra cui la fabbricazione di acciaio pesante, la costruzione modulare e le infrastrutture energetiche offshore.

Sono in corso in questo 2026, studi congiunti tra ABS con le affiliate HD Hyundai su concetti di navi commerciali a propulsione nucleare, inclusi container e piccole piattaforme modulari galleggianti.

Separatamente, HD Hyundai ha firmato un memorandum d’intesa con TerraPower e Hyundai Engineering & Construction (HDEC) volto a collaborare su futuri lavori di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC, Engineering, Procurement, and Construction) legati a progetti nucleari di nuova generazione, in un contesto di crescente competizione geopolitica con Cina e Russia nelle tecnologie avanzate dei reattori.

Abele Carruezzo