GRIMALDI: BATTESIMO A WALLHAMN PER LA NAVE GRANDE SVEZIA

Presentata ai clienti e partner svedesi una delle nuovissime car carrier ammonia ready, parte della flotta sempre più green del Gruppo dedicata al trasporto di veicoli

Napoli– Si è tenuta ieri, presso il porto di Wallhamn (Svezia), la cerimonia di battesimo della nave Grande Svezia. Presa in consegna a dicembre 2025, l’unità ha ampliato la flotta di PCTC (Pure Car & Truck Carrier) ammonia ready del Gruppo Grimaldi: navi di ultima generazione predisposte per il futuro utilizzo dell’ammoniaca come carburante alternativo a zero emissioni di carbonio.

Con il suo nome, la Grande Svezia rende omaggio ad un Paese servito regolarmente dalle navi Grimaldi da oltre trent’anni. Inoltre, il porto di Wallhamn, scelto per la cerimonia di battesimo, è l’unico porto privato della nazione, ed è gestito proprio dal gruppo armatoriale partenopeo. Lo scalo è parte dello storico servizio EuroMed del Gruppo Grimaldi, sul quale è impiegata la Grande Svezia, che collega regolarmente i principali porti del Mediterraneo e del Nord Europa, con scali in Italia, Spagna, Grecia, Turchia, Egitto, Cipro, Marocco, Portogallo, Regno Unito, Danimarca, Svezia, Belgio, Paesi Bassi e Germania.

All’evento hanno partecipato diversi rappresentanti di clienti e partner svedesi di lunga data del Gruppo Grimaldi, tra cui importanti produttori di veicoli come Volvo Cars e Volvo Trucks, che hanno potuto visitare le principali aree della nave accompagnati dal Comandante e dall’equipaggio. La cerimonia di battesimo si è aperta con i saluti di Sven-Göran Sjöström, Amministratore Delegato di Grimaldi Maritime Agencies Sweden, e di Costantino Baldissara, Automotive Atlantic Director del Gruppo Grimaldi.

Dopo il rito della benedizione della nave, a tagliare il nastro per la tradizionale rottura della bottiglia è stata la madrina della Grande Svezia Francesca Gamboni, Chief Industrial Operations Officer di Volvo Cars.

Costruita dal cantiere China Merchants Heavy Industries Jiangsu, la Grande Svezia è lunga 220 metri e larga 38 metri, ha una stazza lorda di 91.611 tonnellate ed una velocità di crociera di 18 nodi. Sui suoi 14 ponti può trasportare sia veicoli elettrici che quelli alimentati da combustibili fossili, per una capacità massima di 9.000 CEU (Car Equivalent Units).

All’elevata capacità si affiancano le numerose tecnologie green: la Grande Svezia è una delle unità PCTC ammonia ready della flotta del Gruppo Grimaldi, che oggi conta ben 11 navi, e sarà ulteriormente ampliata con l’arrivo di altre sei unità entro il 2027.

Per azzerare le emissioni durante le soste in porto, la nave è dotata di mega batterie al litio dalla capacità totale di 5 MWh, e di un sistema che le consente di ricevere energia elettrica da terra durante le soste in porto (cold ironing) negli scali dotati dell’infrastruttura necessaria.

Tra le ulteriori caratteristiche di sostenibilità figurano 2.500 metri quadrati di pannelli solari, rivestimenti dello scafo a base siliconica per ridurre l’attrito, sistemi smart di controllo della ventilazione e dell’aria condizionata e tecnologie avanzate per il trattamento dei gas di scarico che riducono significativamente le emissioni di SOx, NOx e particolato. Un sistema di Air Lubrication, un design ottimizzato dello scafo e un innovativo timone denominato gate rudder migliorano ulteriormente l’efficienza propulsiva e la manovrabilità. Rispetto alle precedenti generazioni di car carrier, questa nave consente una riduzione del consumo di carburante fino al 50%.

Photo Credit: Christian Badenfelt