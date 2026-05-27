La Grecia intensifica le ispezioni navali in vista della stagione estiva

(Ministro degli Affari Marittimi e della Politica Insulare, Vasilis Kikilias e il Vice Ammiraglio Christos Kontorouchas, Comandante della Guardia Costiera Ellenica; foto courtesy Uff. Stampa Governo greco)

Più controlli d’emergenza sulle navi che scalano i porti greci

Pireo/Atene. Le ispezioni d’emergenza delle navi sono aumentate quest’anno del 51% nei porti greci, a seguito di un ordine del Ministro degli Affari Marittimi e della Politica Insulare, Vasilis Kikilias, di intensificare ulteriormente le ispezioni in vista della stagione estiva.

In particolare, al 21 maggio 2026 erano state effettuate un totale di 515 ispezioni d’emergenza, rispetto alle 341 nello stesso periodo del 2025.

Si registra anche un aumento significativo dei divieti di navigazione, che quest’anno sono saliti a 50 rispetto a soli 4 dell’anno scorso, portando il tasso al 9,7% rispetto all’1,2% del 2025.

Inoltre, le ispezioni regolari sono aumentate, raggiungendo 414 rispetto ai 397 del periodo corrispondente dell’anno scorso, segnando un aumento del 4,3%.

Le ispezioni coprono, tra le altre cose, questioni di sicurezza navale, misure di protezione antincendio, attrezzature salvavita, manutenzione e corretto funzionamento di apparecchiature e macchinari, addestramento e preparazione dell’equipaggio a situazioni di risposta alle emergenze, nonché conformità alle normative di sicurezza per il trasporto di passeggeri e veicoli.



“Le ispezioni d’emergenza su traghetti, navi turistiche e ogni tipo di nave sono aumentate del 51% rispetto all’anno scorso. Questo perché, soprattutto, la sicurezza di tutti in mare è la nostra preoccupazione principale. Invitiamo tutti a esercitare grande cautela, rispettare le regole e rispettare tutte le normative di sicurezza. Non facciamo compromessi quando si tratta di sicurezza”, ha dichiarato Vasilis Kikilias.

Nel frattempo, il neo Comandante della Guardia Costiera Ellenica, il Vice Ammiraglio Christos Kontorouchas, ha commentato: “Come ha detto il Ministro, la sicurezza è la nostra massima priorità. Questo vale non solo per traghetti e navi turistiche, ma anche per la sicurezza dei bagnanti, dei nostri turisti, dei nostri marinai e di ogni persona che possa aver bisogno del nostro aiuto in mare. Per la Guardia Costiera Ellenica, questa rimane la nostra massima priorità e stiamo concentrando tutti i nostri sforzi su di essa, sia a livello ministeriale che in tutte le Autorità Portuali del paese”.

Intanto, i greci continuano a investire pesantemente in navi e attrezzature di nuova costruzione, con dati che mostrano che gli armatori greci rimangono i principali favoriti nel rinnovo della flotta.

Gli armatori greci continuano a investire in vari tipi di navi, con particolare attenzione a petroliere, rinfusiere e gasiere per GNL, mentre gli ordini di portacontainer sono anch’essi in aumento.

Con una flotta di quasi 5.800 imbarcazioni, la flotta di proprietà greca rappresenta il 19,1% del tonnellaggio globale e il 61% della flotta mercantile controllata dall’UE, secondo il rapporto annuale 2025-2026 dell’Unione degli Armatori Greci (UGS).

Allo stesso tempo, la navigazione greca rimane un bene nazionale per la Grecia, rappresentando direttamente e indirettamente il 7-8% del Prodotto Interno Lordo (PIL) del paese e sostenendo circa 160-200 mila posti di lavoro.

Si stima che il 6% del totale dei posti di lavoro nel settore privato in Grecia sia legato al trasporto marittimo.

Abele Carruezzo