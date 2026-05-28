Il primo studio sulla generazione nucleare marittima in Grecia

(Foto courtesy Core Power)



Lo studio sarà presentato all’Esposizione Internazionale Posidonia 2026 il prossimo 2 giugno

Boston/Londra/Atene. Il Deon Policy Institute ha pubblicato il primo rapporto di ricerca che esamina come le Centrali Nucleari Galleggianti (FNPP, Floating Nuclear Power Plants) possano essere considerate con criteri PESTLE (Political, Economic, Social, Technological, Legal ed Environmental) di un paese europeo, utilizzando la Grecia come caso di studio.

Le intuizioni politiche derivano da un programma di ricerca condotto da CORE POWER, Athlos Energy e l’American Bureau of Shipping, i cui risultati completi dovrebbero essere pubblicati entro la fine dell’anno.

Il governo greco – già da qualche anno – ha deciso di compiere un’accelerazione al piano della transizione energetica, dopo l’invasione russa dell’Ucraina, per affrontare le sfide della sicurezza energetica e delle emissioni di gas serra, aprendo il dibattito sulla possibilità della produzione di energia nucleare in Grecia.

Già dodici paesi dell’UE hanno reattori nucleari operativi: Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Spagna, Francia, Ungheria, Paesi Bassi, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia. Nel 2024, le centrali nucleari hanno rappresentato il 23,3 per cento del totale dell’elettricità prodotta nell’UE, secondo i dati di Eurostat, registrando un aumento del 4,8 per cento rispetto al 2023.

La Grecia importa circa l’80 per cento della sua energia sotto forma di petrolio o gas dall’estero, e per garantire l’autosufficienza energetica, il governo procede verso il nucleare.

Il Deon Policy Institute sostiene che la produzione di energia nucleare sia necessaria in Grecia per la sicurezza energetica, economica e climatica. L’intenzione governativa è quella di esplorare ufficialmente il ruolo dell’energia nucleare, invitando le aziende interessate a proporre studi di fattibilità sull’uso del nucleare in ambito marittimo e soprattutto per alleviare i costi di produzione dell’energia per servire le numerose isole elleniche.

Infatti, le nuove tecnologie, relative agli Small Modular Reactors (SMR), presentano caratteristiche migliorate di sicurezza, maggiore flessibilità operativa e risparmi in termini di costi e costruzione; il nucleare sta divenendo fonte e tecnologia tecnologia alternativa di generazione a basse emissioni di carbonio.

Il fisico nucleare e presidente del Deon Policy Institute, George Laskaris, ha condotto uno studio speciale sul potenziale della Grecia per sviluppare piccoli reattori nucleari; il Prof. è convinto che il lungo patrimonio marittimo della Grecia, infrastrutture portuali e cantieristica navale, possa essere servito da centrali nucleari galleggianti, non solo, ma anche in considerazione del gran numero di isole abitate, la crescente necessità di desalinizzazione e gli obiettivi climatici del paese.

La ricerca fornisce una valutazione strutturata dei fattori politici, economici, sociali, tecnologici, legali e ambientali che potrebbero influenzare il potenziale utilizzo delle Floating Nuclear Power Plants in un paese europeo come la Grecia, basandosi su un quadro di criteri PESTLE.

Lo studio identifica diversi risultati chiave: – I quadri politici, legali e normativi in Grecia non affrontano ancora in modo sostanziale l’energia nucleare o il dispiegamento delle FNPP; – non sono stati identificati ostacoli fondamentali all’implementazione; – sono necessarie valutazioni più chiare e percorsi regolatori, incluso il coordinamento tra le Autorità Marittime, nucleari ed energetiche; – non ci sono barriere tecniche importanti al deployment della FNPP data la maturità della tecnologia; – occorre sviluppare catene del valore locali e capacità della forza lavoro.

I risultati suggeriscono che, sebbene il nucleare su piattaforma galleggiante non sia attualmente inserito nei quadri politici, potrebbe essere considerato all’interno dei sistemi esistenti, a condizione che vengano sviluppati processi di valutazione e regolamentazione adeguati.

La pubblicazione dello studio avverrà durante la Posidonia International Shipping Exhibition 2026: una sessione speciale della conferenza è organizzata per il prossimo 2 giugno, organizzata da CORE POWER che riunirà leader del settore, responsabili politici ed esperti per esplorare il ruolo futuro del nucleare nelle applicazioni marittime.

Abele Carruezzo