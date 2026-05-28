Incendio a bordo della ex Athara a Napoli: fiamme estinte, nessun ferito

In merito agli eventi che hanno coinvolto la nave ex Athara nel porto di Napoli nella serata di ieri, la Compagnia informa che l’incendio è stato completamente estinto.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono state condotte in costante coordinamento con i Vigili del Fuoco, la Guardia Costiera e le autorità competenti. Il rapido intervento e la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti hanno permesso di gestire la situazione in modo coordinato ed efficace.

Si conferma che non sono stati registrati feriti.

Sono ora in corso le verifiche tecniche e le attività necessarie al ripristino dell’unità. La Compagnia seguirà con la massima attenzione tutte le fasi finalizzate al ritorno alla piena operatività, continuando a collaborare con le autorità impegnate negli accertamenti.

GNV ringrazia i Vigili del Fuoco, i rimorchiatori intervenuti e tutte le forze coinvolte per la professionalità, l’impegno e la tempestività dimostrati.