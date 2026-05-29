Pubblicato l’Allegato Infrastrutture MIT 2026

“Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica”

Il documento definisce le linee programmatiche per il futuro del Paese attraverso 5 sezioni dedicate a: – qualità dell’abitare; – sviluppo del sistema idrico; – trasporti, mobilità e logistica integrata. E’ allegato anche il Focus strategico sulla selezione delle infrastrutture di interesse nazionale e sulla resilienza ai cambiamenti climatici

Roma. Il documento “Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica” fornisce le linee di indirizzo per lo sviluppo degli investimenti infrastrutturali di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con il quadro programmatico europeo e contiene la ricognizione dei principali interventi in corso e programmati, con l’aggiornamento dei costi, delle risorse disponibili e dei fabbisogni residui.

Nelle more della modifica della normativa nazionale di contabilità pubblica, necessaria per allineare il sistema nazionale alla nuova governance economica europea, il documento rappresenta l’Allegato infrastrutture 2026, previsto all’articolo 10 della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 31 dicembre 2009, come modificata dal D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.

Negli ultimi anni il sistema delle infrastrutture, dei trasporti e della logistica italiano ed europeo ha vissuto una trasformazione profonda, guidata dall’esigenza di adottare modelli di sviluppo più efficienti, sostenibili e resilienti, capaci di coniugare crescita economica, sicurezza e benessere dei cittadini.

In un contesto internazionale caratterizzato da forte instabilità, la vulnerabilità delle catene logistiche ha messo in luce la necessità di dotare il Paese di reti robuste, sicure e moderne, capaci non solo di garantire continuità nei collegamenti, ma anche di attrarre investimenti e rafforzare la competitività dei nostri porti, dei nostri sistemi industriali e delle nostre filiere strategiche.

L’elevato grado di interconnessione tra sviluppo delle reti di trasporto, innovazione tecnologica e resilienza, se ben governato, diventa un fattore abilitante per la crescita del Paese; se trascurato, può trasformarsi in una fonte di rischio, soprattutto in relazione alle minacce cyber-fisiche che colpiscono i sistemi digitali e alla vulnerabilità delle infrastrutture critiche.

L’Italia ha consolidato una strategia fondata su una visione unitaria del sistema dei trasporti e della logistica, che si concretizza nel Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti e della Logistica (SNIT), comprendente le tratte italiane della rete TEN-T, le grandi direttrici transfrontaliere e le infrastrutture di rilevanza nazionale e configurandosi come l’ossatura attraverso cui costruire un Paese più connesso, più sicuro e più capace di competere su scala europea e globale.

Punti chiave

Valorizzazione della catena logistica, sfruttando le potenzialità della digitalizzazione per produrre miglioramenti tangibili sulla vita delle aziende e delle persone; – la nuova riforma del sistema portuale, nella convinzione che i porti debbano rimanere pubblici e nell’ottica di una centralizzazione della governance, favorendo l’innovazione tecnologica e rendendo più efficiente lo sviluppo degli investimenti; – potenziamento del trasporto marittimo e sulla riqualificazione funzionale dell’offerta portuale; – efficientamento del trasporto pubblico locale, consentendo a ogni cittadino un agevole accesso ai servizi di mobilità e proseguendo nel rinnovo del parco mezzi e nello sviluppo degli investimenti sulle reti; – sviluppo del trasporto aereo, valorizzando gli aeroporti che svolgono, per la loro collocazione geografica, una funzione strategica per la mobilità dei cittadini e delle merci.

L’Europa e le reti

La Commissione europea ha programmato, in piena condivisione con gli Stati membri, una strategia volta a incentivare il trasferimento modale verso sistemi di trasporto più sostenibili, anche attraverso l’impiego di tecnologie innovative, prefiggendosi come obiettivi: – la riduzione dei gap infrastrutturali tra i Paesi membri; – il miglioramento delle interconnessioni tra reti nazionali e tra modalità di trasporto; – il miglioramento dei livelli di interoperabilità delle reti; – la risoluzione delle interferenze tra traffici ferroviari urbani, regionali e di media/lunga percorrenza.



Trasporto marittimo

Nel settore marittimo, sono indicati puntuali requisiti tra cui il collegamento dei porti con specifiche condizioni di traffico alla rete stradale e ferroviaria, la presenza di almeno un terminale merci e infrastrutture per combustibili alternativi.

Lo Spazio Marittimo Europeo contribuirà, poi, a migliorare i collegamenti con l’entroterra e l’integrazione del trasporto marittimo, includendo la creazione o il potenziamento di rotte marittime a corto raggio (SSS) e lo sviluppo di porti all’interno della più ampia rete di trasporti. Anche le vie navigabili interne dovranno adeguarsi a più rigorosi e ambiziosi requisiti.

Infrastruttura del trasporto aereo

Nell’ottica di aumentare l’uso di modalità di trasporto sostenibili, il regolamento sostiene fortemente l’obiettivo di migliorare la connettività degli aeroporti con i servizi di trasporto ferroviario.

Gli aeroporti delle principali città europee con un traffico passeggeri annuo complessivo superiore a 4 milioni di passeggeri dovranno essere, quindi, collegati alla rete ferroviaria transeuropea entro il 2050 e, ove possibile, alla rete ferroviaria ad alta velocità in caso di traffico oltre i 12 milioni di passeggeri, consentendo servizi a lunga percorrenza, entro il 31 dicembre 2040.

E’ previsto, oltre a consentire la realizzazione del Cielo Unico Europeo, anche in questo caso l’obbligo di disporre di infrastruttura di ricarica/rifornimento di combustibili alternativi e di dotare l’aeroporto di almeno un terminale merci multimodale.

La rete nazionale e Corridoi di trasporto europei

In merito alla configurazione geografica della rete TEN-T italiana, costituita da un insieme di infrastrutture lineari (ferroviarie, stradali e fluviali) e puntuali (nodi urbani, porti, terminali ferroviario-stradali e aeroporti) considerate “rilevanti” a livello europeo.

Inoltre, il territorio italiano è interessato da cinque dei nove Corridoi Europei di Trasporto, assi della massima importanza strategica per lo sviluppo di flussi di trasporto merci e passeggeri in Europa, atti a garantire che la pianificazione delle infrastrutture soddisfi le reali esigenze operative, integrando ferrovie, strade e vie navigabili.

Ricordiamo che l’altro giorno l’AdSPMAM – presidente il Prof. Avv. Francesco Mastro – ha ricevuto la visita istituzionale della Commissaria UE del Corridoio Mar Baltico-Mar Adriatico, Anne E.Jensenm dedicata ai temi dello sviluppo dei corridoi TEN-T.

La Commissaria ha sottolineato che il detto ‘Corridoio’ si sviluppa lungo la dorsale Adriatica giungendo fino a Bari e collegandosi a nord con l’Austria (valico di Tarvisio) e la Slovenia.

I Paesi attraversati dal Corridoio Mar Baltico – Mar Adriatico sono: Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria, Slovenia, Ungheria, Croazia e Italia.

Per quanto concerne i nodi, gli aeroporti core che ricadono sul Corridoio sono due: Bologna e Venezia; i porti marittimi core inclusi sul tracciato sono cinque: Ancona, Bari, Ravenna, Venezia e Trieste e i porti interni sono tre: Ravenna, Trieste e Venezia; i terminali ferroviario-stradali core sono, invece, sei: Bari, Ancona-Jesi, Bologna, Padova, Cervignano, Trieste-Fernetti.

Infine, sono presenti quattordici nodi urbani con oltre 100.000 abitanti e/o capoluoghi di Regione.

Tra i progetti strategici in corso di realizzazione lungo il Corridoio si cita l’adeguamento della linea ferroviaria tra Trieste e Divača, tratto transfrontaliero che collega l’Italia alla Slovenia.

L’altro Corridoio, quello dei Balcani- Occidentali – Mediterraneo Orientale, prevede l’inserimento dell’Italia nel suo tracciato con la sezione di collegamento terrestre “Trieste-Lubiana” e la sezione marittima “Sofia-Skopje-Durazzo-Bari” rendendo strategico il Corridoio paneuropeo VIII. Da Cipro, passando per Grecia, Bulgaria, Nord Macedonia, Albania, Montenegro, Kosovo, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Ungheria, Croazia e Slovenia, il tracciato arriva in Austria e in Italia. Per quanto concerne i nodi, i porti marittimi core inclusi sul tracciato sono due: Bari e Trieste; vi è l’unico terminale ferroviario-stradale core che giace sul tracciato a Trieste Fernetti.

Nel merito, il presidente Mastro ha fatto presente alla Commissaria Jensen, che i porti del Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale sono strategici per l’Europa e possono svolgere un ruolo chiave tra Adriatico, Mediterraneo e l’Europa continentale.

Abele Carruezzo

Per consultare l’Allegato infrastrutture MIT si riporta il link: https://lnkd.in/gBgcQyzw