GNV INVESTE SUL MAROCCO: DUE NUOVE NAVI A GNL OPERATIVE SULLE LINEE MAROCCHINE

A Tangeri (Marocco) il battesimo di GNV Aurora: l’ultima e quarta nuova nave arrivata in flotta, parte di un piano di rinnovamento da 1,3 miliardi di euro che vedrà un totale di 8 nuovi traghetti entro il 2030

GNV Aurora e GNV Virgo operative sui collegamenti tra Italia, Spagna e Marocco, nel network di rotte tra Tanger Med, Barcellona e Genova, a supporto della mobilità, del turismo e degli scambi commerciali tra Europa e Nord Africa

Tangeri– GNV (compagnia di traghetti parte del Gruppo MSC) rafforza il proprio impegno strategico sul Marocco destinando al Paese le due navi più nuove e tecnologicamente avanzate della propria flotta, GNV Aurora e GNV Virgo. Entrambe sono alimentate a Gas Naturale Liquefatto (GNL) e promuovono l’adozione di combustibili di transizione come il bio-GNL e il GNL sintetico. La scelta, insieme alle celebrazioni per il battesimo di GNV Aurora a Tangeri, conferma la centralità dei collegamenti intra-mediterranei nelle strategie di sviluppo della Compagnia e il ruolo sempre più rilevante del mercato nordafricano all’interno del network GNV.

In quasi vent’anni di attività in Marocco, GNV ha trasportato complessivamente circa 6 milioni di passeggeri, consolidando un legame stabile e continuativo con il Paese e con le comunità marocchine residenti in Europa. Nel 2025 la Compagnia ha trasportato oltre 465.000 passeggeri sulle linee marocchine, confermando il Marocco come un mercato di riferimento strategico e di primaria importanza all’interno della rete GNV.

GNV Aurora e GNV Virgo saranno operative rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° luglio sulle rotte tra Tanger Med, Barcellona e Genova. Il capoluogo catalano fungerà da hub di transito per l’intero network di collegamenti tra Marocco, Spagna e Italia, mentre Genova sarà il principale porto di bunkeraggio di GNL per le due unità, che effettueranno rifornimento mediamente ogni 4-5 giorni.

Con questo dispiegamento della flotta, GNV si prepara alla stagione estiva 2026 e a supportare i flussi passeggeri legati all’operazione Marhaba, che ogni anno, tra giugno e metà settembre, coinvolge oltre tre milioni di cittadini marocchini residenti in Europa nei viaggi da e verso il Paese d’origine.

Parallelamente, la Compagnia rafforza il proprio ruolo nel sostegno agli scambi commerciali tra Italia e Marocco attraverso il porto di Tanger Med, principale hub logistico del Nord Africa e porta d’accesso strategica al continente africano. Un’infrastruttura sempre più centrale per le imprese e le filiere produttive che operano tra le due sponde del Mediterraneo.

Un percorso che guarda anche al 2030, quando il Marocco co-ospiterà insieme a Spagna e Portogallo la Coppa del Mondo FIFA, un evento che accelererà ulteriormente i flussi turistici e la domanda di mobilità tra Europa e Nord Africa.

In questo contesto si è svolta oggi, presso il porto di Tangeri Ville, la cerimonia di battesimo di GNV Aurora, seconda unità alimentata a GNL e parte di un piano di rinnovo della flotta al 2030 del valore complessivo di 1,3 miliardi di euro che prevede ulteriori quattro nuove navi in consegna a partire dal 2027 con cadenza semestrale.

Nel corso dell’evento, che ha visto la partecipazione di oltre 500 ospiti, sono intervenuti il Presidente Esecutivo di GNV Pierfrancesco Vago, l’Amministratore Delegato Matteo Catani, Abdessamad Kayouh, Ministro dei Trasporti e della Logistica del Regno del Marocco, Fatim-Zahra Ammor, Ministra del Turismo e dell’Artigianato del Regno del Marocco, e Pasquale Salzano, Ambasciatore d’Italia in Marocco. Presenti anche Mohammed Kabbaj, partner storico di GNV in Marocco, e Carole Montarsolo, Direttrice Generale di GNV Marocco.

“La nostra presenza in Marocco si è consolidata e rafforzata nel tempo grazie a una collaborazione costante e a un solido rapporto di fiducia reciproca. Il battesimo di GNV Aurora a Tangeri rappresenta un nuovo e significativo tassello della nostra storica partnership con il Regno del Marocco. Grazie alla sua posizione strategica tra l’Atlantico e il Mediterraneo, il Paese svolge un ruolo fondamentale nel rafforzamento della rete marittima mediterranea. Per questo continueremo a sostenere la visione del Regno in materia di connettività marittima, sviluppo degli scambi commerciali e crescita del turismo”. ha dichiarato Pierfrancesco Vago, Presidente Esecutivo della Divisione Crociere del Gruppo MSC e Presidente di GNV.

“GNV Aurora rappresenta concretamente la direzione che abbiamo scelto per il futuro della Compagnia: investire in tecnologie in grado di coniugare sicurezza, sostenibilità ambientale, efficienza operativa e qualità dell’esperienza di viaggio. L’alimentazione a GNL consente una riduzione significativa delle emissioni rispetto alle precedenti generazioni di navi, mentre sistemi come il cold ironing contribuiscono a diminuire l’impatto ambientale nei porti, a beneficio delle comunità locali. Innovazione tecnologica e sostenibilità si integrano in un percorso che ci consente di elevare ulteriormente gli standard di comfort, affidabilità e continuità del servizio per i nostri passeggeri. Stiamo costruendo una flotta in grado di accompagnare e accelerare la transizione energetica, in linea con i più rigorosi standard internazionali in materia di sicurezza e sostenibilità e con gli obiettivi di decarbonizzazione del settore marittimo. Il Marocco rappresenta per GNV un mercato sempre più centrale nelle strategie di sviluppo nel Mediterraneo”. Ha dichiarato Matteo Catani, Amministratore Delegato di GNV.

“La nostra presenza nel Regno si misura anche in numeri concreti: circa 250 collaboratori di nazionalità marocchina, tra personale navigante e team a terra, che contribuiscono ogni giorno a rafforzare i legami tra Europa e Nord Africa e a fare di GNV un operatore saldamente radicato nel territorio. Il Marocco sta attraversando una fase di importanti trasformazioni infrastrutturali e di sviluppo, e GNV ritiene di poter contribuire attivamente a questo percorso come partner affidabile e di lungo periodo. Osserviamo una crescita costante dell’interesse verso il Marocco da parte del turismo europeo: ogni anno quasi 500 mila passeggeri scelgono le nostre navi per raggiungere il Paese o per scoprirlo per la prima volta. “. Ha aggiunto Catani.

“Vent’anni di presenza nel Regno del Marocco non si costruiscono in un giorno. Sono il frutto di un impegno quotidiano fondato sulla pazienza, sull’ascolto e sul rispetto profondo delle istituzioni e delle aspettative del Paese. La crescita di GNV in Marocco è il risultato di una collaborazione stretta e costante con le autorità marocchine, e di un sincero allineamento con la visione strategica portata avanti da Sua Maestà il Re: una mobilità marittima moderna, sostenibile e rispettosa dell’ambiente. GNV non vuole essere semplicemente un operatore sul mercato marocchino: aspira a essere un vero partner del Regno, contribuendo attivamente allo sviluppo dei collegamenti marittimi, della mobilità e del turismo nel Mediterraneo, ponendo al centro delle proprie priorità i marocchini nel mondo e la qualità della loro esperienza di viaggio.” Ha dichiarato Mohammed Kabbaj, Partner storico di GNV in Marocco.

“Con l’entrata in servizio di GNV Aurora e GNV Virgo, rafforziamo concretamente la qualità dell’esperienza a bordo, con un obiettivo preciso: fare del viaggio una parte vera delle vacanze, in particolare per le famiglie. Questo si traduce in ambienti contemporanei, tecnologie innovative, spazi dedicati ai bambini e un’offerta di animazione strutturata, arricchita quest’anno da una collaborazione con Pixar. Abbiamo scelto inoltre di valorizzare maggiormente il “made in Morocco”, ampliando il nostro souk a bordo con prodotti di artigianato locale e integrando un maggior numero di prodotti del territorio nella nostra offerta di ristorazione. Nuove partnership verranno presto ad arricchire questa proposta. Questo approccio risponde in primo luogo alle aspettative dei marocchini residenti in Europa, accompagnando al contempo la crescita del traffico turistico e dei viaggi d’affari europei. Attraverso questi investimenti, GNV riafferma la propria volontà di rafforzare il radicamento territoriale e di accompagnare lo sviluppo della mobilità marittima nel Mediterraneo”. Ha dichiarato Carole Montarsolo, Direttrice Generale di GNV Marocco.

“Nel giorno dell’80° anniversario della Repubblica italiana, l’inaugurazione di GNV Aurora offre un’immagine concreta della profondità delle relazioni tra Italia e Marocco. Collegando Genova e Tangeri, due città che hanno costruito la propria storia guardando al mare, questa nuova nave contribuirà ad avvicinare ulteriormente persone, famiglie e imprese tra le due sponde del Mediterraneo.” Ha commentato Pasquale Salzano, Ambasciatore d’Italia in Marocco.

GNV Aurora: sostenibilità ambientale e un’esperienza di viaggio premium

GNV Aurora è la seconda unità della flotta GNV alimentata a Gas Naturale Liquefatto (GNL) e l’ultima della prima serie di quattro navi di nuova generazione commissionate al cantiere cinese Guangzhou Shipyard International (GSI). La nave rappresenta un ulteriore passo avanti nel piano di rinnovo della flotta avviato dalla Compagnia per coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e qualità del servizio.

Con una stazza lorda di circa 53.000 tonnellate, una lunghezza di 218 metri e una velocità massima di 25 nodi, GNV Aurora può ospitare fino a 1.700 passeggeri in 426 cabine e trasportare fino a 2.780 metri lineari di carico. A bordo, i passeggeri possono contare su un’offerta di servizi progettata per garantire un’esperienza di viaggio moderna e confortevole, con ristorante à la carte, self-service, snack bar, area shopping, spazi dedicati ai bambini e connessione wi-fi ad alta velocità.

Con GNV Aurora debutta inoltre una nuova livrea destinata a caratterizzare le unità più innovative della flotta: una foglia verde, simbolo del percorso di sostenibilità intrapreso dalla Compagnia, accompagnata da un segno grafico ispirato alla connessione elettrica del cold ironing, tecnologia che consente alle navi di collegarsi alla rete elettrica di terra durante la sosta in porto, riducendo emissioni e impatto ambientale sulle comunità locali.

L’alimentazione a GNL e i significativi miglioramenti in termini di efficienza energetica consentono di ridurre le emissioni di CO₂ fino al 50% per unità trasportabile rispetto alle precedenti generazioni di traghetti, con un abbattimento significativo anche di ossidi di azoto (NOx), ossidi di zolfo (SOx) e particolato. La nave è conforme agli standard IMO Tier III, tra i più rigorosi a livello internazionale in materia ambientale. Tra le soluzioni adottate a bordo figurano anche sistemi avanzati di efficienza energetica, tra cui recupero del calore per la produzione di energia elettrica, illuminazione full LED a basso consumo, inverter per l’ottimizzazione dei carichi elettrici di pompe e ventilazione, oltre a soluzioni idrodinamiche innovative per scafo, eliche e timoni, progettate per ridurre i consumi e migliorare l’efficienza operativa della nave.