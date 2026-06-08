Incendio in sala macchine

Il Club Svedese ha pubblicato un caso-studio di sicurezza navale, un episodio in cui una petroliera ha subito un incendio in rapido sviluppo nella sala macchine per la crepa nel tubo dell’olio combustibile

Gothenburg, Sweden. Ogni mese, il team di Club’s Loss Prevention (Prevenzione delle Perdite) propone un nuovo scenario di sicurezza per aiutare i membri a rispettare le normative internazionali di sicurezza e seguire le migliori pratiche.

L’incidente

Durante un passaggio di routine di zavorra in acque aperte, una petroliera di 12 anni operava in condizioni normali con entrambi i motori principali in funzione.

Al momento dell’incidente, non sono stati segnalati rilevazioni anomale dei macchinari, allarmi o restrizioni operative.

Nel primo pomeriggio, il sistema di rilevamento incendio della sala macchine si attivò simultaneamente sul ponte e nella engine control room.

L’allarme indicava un incendio sul lato di dritta della sala macchine, in direzione del motore principale di dritta.

Intervento

Il personale di macchine è intervenuto immediatamente confermando la presenza di incendi sparsi e fumo denso nei pressi della scala della sala macchine adiacente al motore principale.

La squadra del ponte ha fermato – senza indugio – i motori principali avviando le procedure di emergenza in conformità con il Sistema di Gestione della Sicurezza della nave.

Radunate le squadre antincendio, fu operato il raffreddamento dei confini del sinistro e furono svolte azioni di estinzione dei vigili del fuoco utilizzando attrezzature portatili per la lotta antincendio. L’accesso all’area interessata è stato limitato cercando di non favorire l’ingresso dell’aria e rallentare lo sviluppo dell’incendio.

Nonostante la risposta rapida, l’incendio è rapidamente degenerato e non è stato controllato localmente. Data la posizione dell’incendio vicino al motore principale, alle tubazioni del gasolio combustibile e ai componenti dei gas di scarico caldi, il rischio di ulteriore escalation è stato valutato significativo.

Il Capitano decise quindi di passare all’utilizzo del sistema di antincendio a CO fisso che proteggeva la sala macchine. Il sistema CO ha operato subito dopo l’allarme iniziale, avendo successo sull’incendio che fu spento. La sala macchine fu sigillata e il rientro avvenne solo dopo che le condizioni furono confermate sicure.

Non sono stati segnalati feriti e non c’è stata alcuna ripresa di focolai. Dopo l’estinzione, l’equipaggio si concentrò sul ripristino delle funzioni essenziali a bordo della nave.

L’alimentazione elettrica fu progressivamente ristabilita e i sistemi necessari per la navigazione e il controllo della nave furono rimessi in funzione. Attraverso sforzi sostenuti in condizioni impegnative, l’equipaggio riuscì a ripristinare la capacità di propulsione limitata in breve tempo, permettendo alla nave di procedere con i propri mezzi ed evitare la necessità di rimorchio.

L’incendio fu causato da una crepa in un tubo dell’olio combustibile pressurizzato situato nelle vicinanze del motore principale di dritta. La crepa permise al carburante di fuoriuscire sotto pressione come uno spruzzo fine, che successivamente entrò in contatto con una superficie calda e si incendiò, causando un incendio nella sala macchine che si sviluppò rapidamente. Il guasto è stato il risultato di crepe da fatica causate da vibrazioni a lungo termine e sollecitazioni cicliche, un meccanismo particolarmente rilevante per le navi in servizio da oltre un decennio.

Durante tutto l’incidente, l’equipaggio ha dimostrato una comunicazione efficace, una risposta disciplinata alle emergenze e una forte competenza tecnica sotto pressione.

Come sempre – in Sicurezza della nave e della Navigazione – dopo ogni sinistro occorre riflettere sui dati per trarre gli insegnamenti futuri. E il Club Svedese pone le seguenti domande.

Le azioni intraprese dall’equipaggio hanno avuto senso? Come si possono estrapolare le azioni di questo caso su altre navi? Il Safety Management System (SMS) in quali sezioni si è dimostrato non adatto in questo caso ? La sala macchine è stata ispezionata? Quando è stata eseguita l’ultima ispezione? Come sono state valutate le tubolature per i condotti dell’o0lio? A bordo sono disponibili telecamere termografiche per garantire l’isolamento e controllare la temperatura delle superficie dei macchinari al di sotto i 220° C? Quali lezioni si possono trarre da questo episodio per rafforzare la cultura della sicurezza a bordo? Quali addestramenti aggiuntivi o esercitazioni pratiche potrebbero aiutare l’equipaggio a essere meglio preparato per scenari reali? Di quale supporto abbiamo bisogno dalla direzione (formazione aggiuntiva, procedure aggiornate, più risorse) per rafforzare le nostre procedure? Ed altro!

The Swedish Club è un importante assicuratore mutuale marittimo, con sede a Göteborg, Svezia, e supportato da uffici nei principali centri marittimi di tutto il mondo. Fondato nel 1872, il Club si basa sui principi di reciprocità, sicurezza marittima e prevenzione delle perdite, garantendo che i nostri interessi siano sempre allineati a quelli dei nostri membri.

Abele Carruezzo