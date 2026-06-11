MIRAI ROBOTICS AL MARITIME SECURITY HACKATHON 2026: INTELLIGENZA ARTIFICIALE E AUTONOMIA NAVALE PER RAFFORZARE LA SICUREZZA MARITTIMA

Dal 12 al 14 giugno 2026, a Roma, MIRAI Robotics partecipa come industry partner all’hackathon dedicato alle tecnologie dual-use per la difesa e le operazioni marittime, organizzato da Fincantieri, Silicon Mountain e Talent Garden.

Roma-Accelerare l’innovazione nell’ambito della sicurezza marittima, mettendo a confronto le tecnologie più avanzate con le sfide operative reali della difesa e del mare: è questo l’obiettivo del Maritime Security Hackathon 2026, l’evento “live” di 48 ore che si terrà dal 12 al 14 giugno 2026 presso Talent Garden Ostiense a Roma.

In questo scenario, la partecipazione come industry partner di MIRAI Robotics – startup italiana attiva nello sviluppo di veicoli autonomi e soluzioni di physical AI per il mare, con approccio orientato a sicurezza, monitoraggio e applicazioni operative – assume un significato chiaro. L’azienda, che ha fatto il suo ingresso sul mercato solo tre mesi fa posizionandosi subito come riferimento in un segmento altamente strategico come quello dei droni intelligenti per l’autonomia e sorveglianza marittima, sostenendo l’hackathon lancia un messaggio preciso che Luca Mascaro, Co-founder di MIRAI Robotics sintetizza così:

“In un contesto geopolitico ed economico in continua evoluzione, che indica chiaramente quanto il dominio marittimo sia centrale per la sicurezza e la nostra competitività, non si può più procrastinare. In Italia e in Europa è urgente e prioritario costruire un ecosistema dell’innovazione per il dominio del mare, un ecosistema capace di connettere ricerca, impresa, nuove tecnologie e talenti emergenti. Con la nostra Mirai in rapida crescita abbiamo l’opportunità di vedere ogni giorno quante e quanti giovani di talento abbiano visione e capacità di esecuzione. Spero che partecipino numerosi e che presto possano attivamente contribuire alla crescita del settore”.

Durante l’hackathon, organizzato da Fincantieri, Silicon Mountain e Talent Garden, i team saranno chiamati a sviluppare prototipi fattibili a partire da sfide operative reali, con l’obiettivo di dare risposta a esigenze concrete del comparto. La formula dell’evento punta proprio su questo: mettere a confronto esperienze, linguaggi e approcci differenti per generare soluzioni nuove, ma al tempo stesso concrete, rilevanti e immediatamente orientate all’applicazione.

Il Maritime Security Hackathon 2026 è aperto a candidati maggiorenni con competenze tecniche o operative residenti nell’UE, nello SEE, nel Regno Unito, in Svizzera o in un Paese membro NATO. I partecipanti potranno presentarsi in team già formati, oppure prendere parte alla sessione di matching prevista il primo giorno, costruendo gruppi di lavoro eterogenei e complementari.

Per i team vincitori, l’esperienza proseguirà oltre i tre giorni dell’hackathon attraverso percorsi dedicati di accelerazione, scouting e accesso a opportunità di investimento, mentre resterà ai partecipanti la piena proprietà intellettuale delle soluzioni sviluppate.

Sito Web: https://miraitech.ai/

Manifesto: https://miraitech.ai/manifesto