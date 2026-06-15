Minacce cibernetiche marittime e collisioni assistite dall’AIS

(Foto courtesy DNK)

DNK (Den Norske Krigsforsikring for Skib) Cyber Cover lancia la polizza totale la polizza per i rischi cibernetici marittimi

Oslo, Norway. Molte regioni di mare strategiche soffrono di disturbi informatici tra cui il Baltico, in particolare intorno a Kaliningrado, il Mar Rosso Mediterraneo e lo Stretto di Hormuz; aree che stanno rendendo difficile e poco sicura la navigazione commerciale.

Ultimamente, un Ufficiale di Guardia alla Navigazione di una nave – senza fare nomi – per caricare il suo cellulare lo aveva inserito all’ECDIS; un malware, rilevato dal telefono, ha immediatamente disattivato gli ausili alla navigazione. Sono stati necessari quattro membri dell’equipaggio e del tempo- della vedetta – a risolvere una semplice operazione – facile a casa, ma non a bordo di una nave – per trasformarla in una sfida per la navigazione.

Il malware

Si tratta di un disturbo dei segnali GPS, diffuso e iniziato principalmente da varie organizzazioni militari; ora si impone una certa preoccupazione per la sicurezza marittima che possa affrontare tale disturbo e neutralizzarlo.

Con la digitalizzazione sempre più digitale delle operazioni maritime, la “cybersecurity” è diventata una componente integrante della sicurezza delle navi e della resilienza operativa.

Le interferenze elettroniche del segnale stanno sempre più disturbando i sistemi di navigazione globali. Gli incidenti di disturbo e spoofing GNSS stanno aumentando in molte regioni marittime, mettendo a rischio la sicurezza delle navi e l’integrità operativa.

Oggi, la “cybersecurity” è una questione di navigazione, sicurezza e navigabilità, e si è trasformata in una realtà operativa, abbandonando la concezione come pura fantascienza.

Questione che sta interessando le compagnie assicurative nel formulare contratti per garantire la sicurezza a navi su itinerari vulnerabili ai disturbi cibernetici.

Le principali compagnie di assicurazione navale affermano che oggi, il disturbo ai segnali GPS e lo spoofing – pur interessando parzialmente scopi militari – stanno influenzando la navigazione commerciale alterando gli ausili alla navigazione elettronica e creando il cd “danno collaterale”, soprattutto quando le navi attraversano punti di strozzatura strategici.

Si tratta – affermano gli assicuratori – di un ‘comportamento normale’ nelle acque interessate da conflitti militari, come il caso del Golfo Persico e lo Stretto di Hormuz; acque dove la maggior parte dei disturbi è generata proprio dai militari.

Il disturbo

Il disturbo più diffuso si comporta come ‘informazione aggiuntiva’ che influisce sugli orologi satellitari, sincronizzati con altri sistemi per localizzare navi, aerei e altre tecnologie assistite dal GPS.

Se la tecnologia di tali sistemi viene come si dice ‘accecata’, inevitabilmente si verificherà in mare una “collisione assistita dall’AIS”.

La contrapposizione fra generazioni di Ufficiali naviganti, poi, diventa l’inizio della cd catena di errori; i giovani Ufficiali guardano all’elettronica con molta fiducia – considerandola non vulnerabile -; mentre i più anziani sono ancora legati all’osservazione dell’orizzonte e al plotting dei pericoli; difficile da superare questa continua fonte di errori. E agli assicuratori non importa chi abbia causato errori e/o avarie informatiche, visto che questo sta diventando un ‘comportamento normale’.

Contro-disturbo

Riconoscendo la criticità delle problematiche per la navigazione commerciale – per esempio – l’assicuratore norvegese DNK ha lanciato un nuovo programma di ‘contro-disturbo’ per proteggere i sistemi di navigazione dalle interferenze del segnale ricevuto. Per

Si tratta del programma A-PNT che affronta la crescente sfida delle interferenze elettroniche del segnale e delle interruzioni GNSS, garantendo una navigazione resiliente e assicurando la posizione della flotta. La tecnologia Assured Position, Navigation, and Timing (A-PNT) derivata dal satellite Iridium, autorizzata per applicazioni commerciali a giugno 2024, è stata identificata come la nuova soluzione più promettente ora pronta per una distribuzione su larga scala.

Questa tecnologia offre una fonte alternativa di dati di posizionamento progettata per rimanere affidabile anche quando i segnali di navigazione tradizionali sono compromessi.

In sostanza, DNK afferma che il suo sistema è il primo del suo genere per il settore marittimo, dopo attenta valutazione di tutti i servizi di posizionamento, della navigazione e della temporizzazione assicurata (A-PNT) della società satellitare Iridium e ha dichiarato: “La rete satellitare di Iridium è emersa come la scelta chiara per il dispiegamento marittimo commerciale”.

I test di questa nuova tecnologia sono stati effettuati sull’isola norvegese di Andøya, inizialmente avviati dall’Amministrazione norvegese, impegnata a testare i segnali GPS ricevuti su auto robotizzate.

I test hanno evidenziato che il sistema Iridium, che vanta una costellazione satellitare di 66 unità, è riuscito a sovrascrivere efficacemente i dispositivi di disturbo.

A luglio saranno lanciate tecnologie di chip più avanzate con moduli A-PNT, attualmente operativi su chip di sette per quattro centimetri, la generazione nest (nido tecnologico di dispositivi smart) sarà di otto per otto millimetri, molto più precisa ed economica.

Abele Carruezzo

(screenshot courtesy video DNK)