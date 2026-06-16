Catani (GNV) all’Annual meeting di Assarmatori: “Sull’ETS necessario introdurre correttivi per garantire competitività del sistema logistico europeo”

Roma– Matteo Catani CEO di GNV è intervenuto in occasione dell’Annual meeting di Assarmatori tenutosi oggi a Roma in rappresentanza della società e del Gruppo MSC.

Catani ha dichiarato: “Condividiamo pienamente gli obiettivi della transizione energetica e crediamo che il trasporto marittimo debba continuare a svolgere un ruolo centrale nella decarbonizzazione della logistica europea. Per questo è fondamentale che gli strumenti regolatori siano disegnati in modo da accompagnare il cambiamento senza creare distorsioni competitive. Oggi l’applicazione dell’ETS rischia di produrre effetti non intenzionali: da un lato penalizza le Autostrade del Mare rispetto al trasporto stradale, che non è soggetto agli stessi oneri, dall’altro indebolisce la competitività dei porti europei di transhipment rispetto agli hub extra-UE, favorendo il possibile spostamento di traffici e investimenti fuori dall’Europa. Per evitare che la transizione si traduca in una perdita di competitività del sistema logistico europeo, è necessario introdurre correttivi che garantiscano condizioni di concorrenza equilibrate tra le diverse modalità di trasporto e tra gli scali europei e quelli dei Paesi terzi. La sostenibilità deve essere un fattore di crescita e sviluppo industriale, non un elemento che rischia di ridurre l’attrattività dell’Europa come piattaforma logistica globale”.

Catani ha poi aggiunto che: “La decarbonizzazione del trasporto marittimo richiede una visione industriale di lungo periodo e investimenti concreti lungo tutta la filiera energetica. Come Gruppo MSC stiamo già investendo in navi di nuova generazione e in soluzioni capaci di accompagnare il percorso verso combustibili a basse emissioni, dal LNG ai biocarburanti fino ai carburanti sintetici. Tuttavia, perché questa transizione possa accelerare, è indispensabile che vi sia una disponibilità crescente di combustibili alternativi a costi competitivi. In questo quadro, i proventi dell’ETS dovrebbero essere utilizzati come una vera leva industriale, destinando risorse allo sviluppo delle filiere produttive dei carburanti sintetici, alle infrastrutture portuali e alla riduzione del differenziale di costo rispetto ai combustibili tradizionali. Solo trasformando l’ETS da mero strumento di costo a motore di investimento sarà possibile coniugare sostenibilità ambientale, competitività delle imprese e maggiore autonomia energetica per l’Europa.”