UK International Chamber of Shipping pubblica il report “Alternative Fuels: Building the Safety Evidence Base”

(Copertina del report; courtesy UK ICS)

Si descrive l’industria marittima e le sfide in materia di sicurezza verso emissioni net-zero

Londra. L’International Chamber of Shipping ha pubblicato il rapporto “Alternative Fuels: Building the Safety Evidence Base”, esaminando le sfide di sicurezza associate ai carburanti alternativi che si prevede guideranno la transizione del trasporto marittimo verso la neutralità netta.

Il mondo dell’industria marittima sta entrando in una fase complessa nel suo percorso verso la neutralità carbonica, con i combustibili emergenti e le soluzioni energetiche che vanno oltre i progetti pilota per una prima implementazione commerciale.

La pubblicazione del report – sviluppata dal Gruppo di Lavoro sulla Sicurezza dei Combustibili Alternativi (SAFWG, Safety of Alternative Fuels Working Group ) della Camera – fornisce valutazioni preliminari di rischio ad alto livello su cinque percorsi chiave di carburante: – Sistemi di Accumulo di Energia a Batteria (BESS); – biocarburanti: – metanolo; – idrogeno; – e ammoniaca.

Il rapporto evidenzia la necessità di standard di progettazione adeguati e quadri di sicurezza di processo per supportare l’impiego commerciale sicuro di combustibili alternativi. Identifica. Inoltre, diverse realtà comuni tra i tipi di carburante, tra cui la compatibilità dei materiali, la preparazione alle emergenze, la formazione e la competenza dell’equipaggio, nonché la necessità di percorsi normativi più chiari.

I nuovi combustibili e fonti di energia stanno passando dai progetti pilota alla realtà commerciale, ma sicurezza, standard e prontezza operativa devono tenere il passo. Non esiste un unico combustibile che possa decarbonizzare il trasporto marittimo. Diversi tipi di navi, commerci e ambienti operativi richiederanno soluzioni differenti.

Prospettive di rischio carburante per carburante

Sistemi di Accumulo di Energia a Batteria (BESS): Il rischio è dominato dal controllo termico e dall’incendio; la ventilazione, la resilienza dei Sistemi di Gestione delle Batterie (BMS) e l’alimentazione d’emergenza sono vulnerabilità ricorrenti.

Biocarburanti: I biocarburanti drop-in rappresentano un percorso pragmatico a breve termine, ma richiedono un rigoroso controllo della qualità della catena di approvvigionamento e controlli di gestione a bordo per evitare contaminazioni e incompatibilità dei materiali.

Metanolo: La maturità operativa del metanolo sta crescendo; le principali preoccupazioni sono la perdita di contenimento, fiamme non visibili e operazioni simultanee (SimOps) durante il bunkering.

Idrogeno: L’idrogeno presenta rischi di accumulo ed esplosione e sfide di gestione criogenica (per l’idrogeno liquido). L’esperienza dei primi adottanti riduce le incognite percepite, ma le barriere commerciali rimangono.

Ammoniaca: La tossicità dell’ammoniaca e il potenziale di rilasci ad alto impatto rendono la preparazione portuale, la sicurezza a bordo, la risposta alle emergenze e la compatibilità dei materiali come priorità.

Il rapporto segna il culmine del primo anno di attività del SAFWG, che ha riunito più di 200 partecipanti provenienti da oltre 50 organizzazioni; per il futuro, il SAFWG si concentrerà sull’identificazione delle lacune normative e di conoscenza, sullo sviluppo di casi studi specifici per progetto, sull’espansione del coinvolgimento degli stakeholder e sull’istituzione di un database su incidenti e lezioni apprese per supportare l’adozione sicura di carburanti alternativi.

L’International Chamber of Shipping (ICS) è l’associazione commerciale globale che rappresenta armatori e operatori, coprendo oltre l’80% della flotta mercantile mondiale.

Abele Carruezzo