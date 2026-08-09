Singapore Safety@Sea Symposium 2026

Il tema di quest’anno “Tutti al lavoro – La sicurezza prima di tutto!”

Singapore. Quest’anno, il Simposium presenterà due panel distinti che rappresentano sia la leadership senior che i livelli operativi in prima linea, su un tema di grande attualità: Safety First!

Saranno ascoltati leader del settore su come hanno sfruttato la loro influenza per progettare iniziative di sicurezza che elevano la sicurezza marittima con il supporto dei partner; personale marittimo di prima linea per condividere la prospettiva sul campo sulla navigazione e sulle operazioni sicure ed infine come le politiche e i sistemi di sicurezza si siano evoluti nel tempo per aiutarli a svolgere le loro funzioni quotidiane in sicurezza.

Dopo l’introduzione del Ministro di Stato della Giustizia e dei Trasporti, Murali Pillai, interverrà Randy Chen, Vicepresidente di Wan Hai Lines Ltd e responsabile delle funzioni di Sviluppo Commerciale Internazionale in diversi dipartimenti.

Il 17 agosto, nella giornata di apertura, sarà interessante il tema: “Sfruttare l’influenza: guidare un cambiamento a livello industriale per la sicurezza marittima”. Questo panel riunisce leader del settore per discutere di come abbiano progettato iniziative di sicurezza che hanno elevato gli standard per le rispettive organizzazioni e hanno portato valore alla comunità nel suo complesso.

Sempre il 17 agosto seguirà il panel che riunisce personale “marittimo di prima linea” che rappresenta i diversi utenti dello spazio marino/marittimo di Singapore per condividere le loro esperienze.

La discussione si concentrerà su tre pilastri: – Sicurezza della navigazione – pianificazione del viaggio ed esecuzione di passaggio sicuro; – Sicurezza durante operazioni in mare – operazioni ship to ship nave, bunkering, trasferimento; – Sicurezza dell’equipaggio – mantenere la competenza dell’equipaggio e gestire la fatica dell’equipaggio.

Seguirà il work talking con i partecipanti che porranno riflessioni ai rispettivi relatori dei precedenti panel.

La mattina seguente, 18 agosto, presso la Marina Bay Financial Centre, ci sarà l Workshop di Coinvolgimento sulla Sicurezza, organizzato da Rio Tinto. Esperti di sicurezza del settore con i partner dello shipping esploreranno le prestazioni in materia di sicurezza, le apprendimenti sugli incidenti e il ruolo della cultura della responsabilità nel garantire risultati migliori in materia di sicurezza.

Affrontando il tema della “Cultura della Sicurezza – Dall’apprendimento alle azioni”, il workshop si concentra sull’andare oltre l’apprendimento da incidenti ed esperienze passate, per promuovere cambiamenti concreti, promuovendo un pensiero costruttivo e affrontando i pregiudizi intrinseci che possono normalizzare pratiche pericolose o oscurare percezioni del rischio.

Nel pomeriggio si parlerà di bunkering. Il seminario sulla Sicurezza del Bunkering con Metanolo 2026 è una sessione dedicata alla condivisione del settore incentrata sulle operazioni di bunkering con metanolo e sulla crescente adozione del metanolo come carburante marino alternativo.

Man mano che l’industria marittima continua a esplorare opzioni di carburante più pulite e sostenibili, in linea con gli obiettivi globali di decarbonizzazione, il metanolo si è rivelato un’alternativa promettente grazie alle sue emissioni di carbonio più basse e alla catena di approvvigionamento relativamente consolidata.

Il seminario mira a riunire i principali attori del settore, inclusi fornitori di bunker, operatori di navi, Autorità portuali e professionisti marittimi, per facilitare lo scambio di conoscenze, best practice e approfondimenti sulla gestione sicura ed efficiente delle operazioni di bunkering con metanolo.

I partecipanti possono aspettarsi presentazioni coinvolgenti e discussioni aperte che copriranno una vasta gamma di argomenti, tra cui la condivisione delle operazioni passate di bunkering con metanolo da parte dei fornitori autorizzati, standard/procedure di bunkering del metanolo, considerazioni di sicurezza, SIMOPS (SIMultaneous OPerationS) per il metanolo e altro ancora.

La Maritime and Port Authority (MPA) e la Singapore Civil Defence Force (SCDF) co-organizzeranno il Workshop Marittimo RPP – 19 agosto – sempre nell’ambito della Singapore Safety@Sea Week. Questo workshop è aperto a tutti i membri della forza lavoro marittima di Singapore, inclusi operatori dei mezzi portuali, delle imbarcazioni da diporto e personale regionale dei traghetti.

Il workshop mira ad aumentare la preparazione alle emergenze della comunità di Maritime Singapore e la sessione di mezza giornata coprirà competenze fondamentali di salvataggio come il primo soccorso, la Rianimazione Cardiopolmonare (RCP), l’uso di del Defibrillatore Automatico Esterno (AED) – dispositivo che analizza il ritmo cardiaco e, se necessario, eroga una scossa elettrica per ristabilire il battito normale; oltre all’uso di estintori.

I partecipanti visiteranno anche il nuovo quartier generale della Divisione Marine SCDF – storico esempio di militanza nella difesa – per una visione ravvicinata delle risorse operative della SCDF e la possibilità di vedere le navi ormeggiate nella struttura.

Interessante la Conferenza dell’Istituto Nautico di Singapore per la mattina del 20 agosto, per affrontare le sfide attuali dell’industria marittima e dei naviganti in particolare. L’evento riunirà oltre 200 professionisti marittimi per una giornata di discussioni approfondite su temi attuali e networking.

Argomenti chiave di discussione: – Navigabilità: Esaminare i principali temi di sicurezza e operativi legati all’idoneità al navigare, inclusi i rischi legati a carichi dichiarati erroneamente, stivaggio e sicurezza del carico sfuso, incluse le responsabilità dei noleggiatori e gli obblighi del comandante, le ore di lavoro e riposo dei marinai e un focus sulla navigazione e la pianificazione dei viaggi. – La carriera marittima: saranno analizzate le questioni critiche che riguardano i marinai, tra cui il reclutamento, l’assegnazione dei cadetti, la fidelizzazione di marinai esperti, la ben documentata carenza di ufficiali qualificati e l’effetto sulle operazioni e sulla sicurezza della flotta, nonché la transizione dei marinai a ruoli a terra. – Benessere dei Marinai: le crescenti sfide di sicurezza e benessere che i marinai affrontano nell’attuale ambiente globale instabile, tra cui sanzioni e operazioni della flotta ombra, conflitti regionali, pirateria e questioni a bordo come molestie, bullismo in mare e accesso alla comunicazione.

Il programma include anche attività acquatiche. I partecipanti dovranno indossare giubbotti di salvataggio e partecipare a esercitazioni di emergenza, tecniche di sopravvivenza in mare e imbarco e sbarco dalla zattera di salvataggio dall’acqua.

L’intero programma è in visione sul sito dell’evento Safety@Sea Week 2026.

Abele Carruezzo