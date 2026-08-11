Iniziata operazione traino per portare a riva il relitto MSC Baltic III per lo smantellamento

(Fase dell’operazione; foto courtesy Guardia Costiera Canadese)

L’operazione di traino consiste nello spostare lo scafo di 207 metri a riva per lo smantellamento

Wild Cove, Lark Harbour, Terranova. Si tratta di un lavoro di recupero per rimuovere il relitto della portacontainer MSC Baltic III; l’operazione è iniziata l’altro giorno tirando lo scafo della nave a riva per lo smantellamento; la Guardia Costiera Canadese riferisce che l’operazione di traino ha portato il relitto ad avvicinarsi a riva di alcuni metri.

Sarà un processo lento nel trainare lo scafo sulla spiaggia di Ceder Cove a Terranova, in quanto lo scafo è lungo 207 metri.

Già a giugno 2026 era iniziata l’operazione di smantellamento del relitto, con il taglio eseguito davanti alla sala macchine della nave; e dopo la sezione di prua verrà tirata verso la riva. (art. 24.06.2026, Iniziato lo smantellamento in mare della MSC Baltic III – il nautilus).



La nave si incagliò nell’insenatura della baia Ceder Cove, vicino alla comunità di Lark Harbour, nel febbraio 2025 nel sopportare una violenta tempesta invernale. Poi, nelle due ultime stagioni invernali, le pessime condimeteomarine hanno rovinato sulla nave, causando la piegatura dello scafo e la formazione di una crepa nella carena a metà nave.

Questa fase dell’operazione di recupero, finanziata dalla MSC Mediterranean Shipping Company e dalle sue compagnie assicurative, è operata da Resolve Marine Group Inc. utilizzando dodici tiranti idraulici con catene da 300 tonnellate. Il team di specialisti della ditta di recupero ha chiarito di aver fissato catene – per ancoraggio – a perno da tre pollici allo scafo vicino alla prua. Lo scafo viene trainato su un letto roccioso sulla costa, dove verrà effettuato il processo di smantellamento.

Per prepararsi a questa fase dell’operazione, la Resolve Marine ha completato negli ultimi mesi la rimozione dei container rimasti intrappolati nello scafo della nave; questi erano container che oltre a essere inzuppati d’acqua, erano deformati e in alcuni casi dovevano essere tagliati. Un container, pieno di carta da giornale, rimane nello scafo della nave, inzuppato d’acqua e la carta troppo danneggiata per essere rimossa.

Le stive sono state inoltre svuotate dell’acqua accumulata durante i preparativi per iniziare a trainare la nave. È stata allestita un’operazione di trattamento dell’acqua per gestire la bonifica delle stiva; anche i portelli e le altre attrezzature per il carico sono stati rimossi prima dell’inizio del traino a riva.

La sovrastruttura di sistemazione degli alloggi e il ponte sono stati smantellati prima dell’inizio delle operazioni di traino; le relative sezioni sono già state trasportate in chiatta fino all’operazione di riciclaggio a Stephenville, Terranova. Man mano che lo scafo viene smontato, alcune sezioni verranno trasportate su camion o trasportate con chiatta all’operazione di riciclo. Il team per il recupero del relitto prevede inoltre di affrontare le quantità residue di carburante e altri contaminanti che rimangono intrappolati a bordo della nave.

La maggior parte del carburante e dei contaminanti è stata rimossa dalla nave durante la prima fase dell’operazione di recupero nel 2025.

Bruce English, Ufficiale responsabile senior presso la Sezione Marine Environment and Hazards della Guardia Costiera Canadese, sempre sul posto per fornire aggiornamenti sul processo, ha osservato che non ci sono stati sversamenti importanti dalla nave e che l’operazione ha avuto successo nel prevenire una minaccia significativa per l’ambiente.

Sono in atto misure antiinquinamento qualora vi fossero ulteriori rilasci di contaminanti durante questa fase dell’operazione. Resolve Marine prevede che l’operazione continui per un altro anno mentre liberano la nave e procedano alla bonifica della baia.

Abele Carruezzo

(Le ultime preparazioni per l’operazione di traino; foto courtesy Guardia Costiera Canadese)

(Mara DuVernois, a sinistra, della Resolve Marine Group,e Bruce English dellaCanadian Coast Guard, sul posto in Cedar Cove; foto courtesy del 31 luglio 2026 Guardia Costiera Canadese)