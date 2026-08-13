Fuoriuscita di petrolio dalla Caroline Bezengi della Shadow Fleet incagliata potrebbe competere con la Exxon Valdez

(La petroliera russa ‘Caroline Bezengi’ situata al largo della costa omanita nei pressi delle isole Hallaniyat nel Governatorato di Dhofar; foto courtesy Ambrey)

Ambrey, la società internazionale di gestione del rischio e salvataggi marittimi, impegnata nel recupero della petroliera danneggiata, la Caroline Bezengi. In qualità di membro dell’International Salvage Union (ISU), Ambrey fa parte di una rete delle principali organizzazioni mondiali di salvataggio marittimo, fornendo competenze specialistiche ad alcune delle sfide più complesse e impegnative dell’industria marittima.

Southampton, United Kingdom. Ambrey sta lavorando con impegno con tutti gli stakeholder rilevanti, inclusi quelli all’interno del Sultanato di Oman, e ha ottenuto il supporto di una delle principali aziende internazionali esperta per contenere fuoriuscite di petrolio.

La squadra mobilitata per il caso – oltre all’Ambrey- include navi di recupero, aerei e un team esperto di personale specializzato con oltre 100 tonnellate di attrezzature. Le navi di recupero a supporto dell’operazione sono in viaggio e arriveranno sul posto a breve. Personale specialistico è già salito a bordo con il supporto della Royal Air Force of Oman (RAFO) per valutare le condizioni a bordo e iniziare la stabilizzazione del carico e della nave.

Ed Wollaston, Direttore delle operazioni di Ambrey, ha commentato: “Questa è una situazione estremamente difficile, aggravata dalle condizioni meteorologiche avverse associate al monsone di Khareef. Tuttavia, abbiamo schierato i principali esperti in ogni aspetto della risposta e mobilitato le attrezzature di supporto, gli aerei e le navi di supporto appropriate. Stiamo lavorando giorno e notte per mitigare l’impatto ambientale della situazione. Ambrey è grata per il sostegno dello Stato omanita, incluso il Ministero dei Trasporti, delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione, l’Autorità per l’Ambiente e la RAFO, che continua a essere eccellente. Forniremo ulteriori aggiornamenti a tempo debito”.

La situazione

Una chiazza di greggio – quasi 400 kmq, 150 miglia quadrate – fuoriuscita dalla petroliera Caroline Bezengi si sta spostando verso nord-est e potrebbe raggiungere la costa continentale del sultanato.

Secondo l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), il petrolio si trova attualmente a nord-est dell’isola di Al Qibliyyah, nell’arcipelago delle Hallaniyat, al largo del governatorato meridionale del Dhofar.

Le Autorità omanite hanno predisposto un piano di emergenza per contenere la dispersione del greggio e limitare i danni ambientali.

La Caroline Bezengi, una petroliera lunga 274 metri, trasportava circa 800 mila barili di greggio russo destinato ai mercati asiatici.

La petroliera si trova in prossimità della riserva naturale delle isole Hallaniyat, un’area caratterizzata da un ecosistema particolarmente delicato e popolata, tra l’altro, da balene megattere del Mar Arabico e cormorani di Socotra.

La nave aveva segnalato difficoltà l’8 giugno mentre navigava al largo dello Yemen ed è successivamente finita incagliata a circa 22 miglia nautiche dal villaggio di pescatori omanita di Sharbithat. Le cause dell’incidente non sono state ancora accertate. Le prime valutazioni di alcune fonti specializzate avevano indicato la possibile esplosione di un ordigno a bordo, ma nessun soggetto ha rivendicato un eventuale attacco.

La Caroline Bezengi è sottoposta a sanzioni da parte dell’Unione europea, del Regno Unito, del Canada e della Svizzera ed è indicata come parte della ‘flotta ombra’ impiegata per trasportare il petrolio russo aggirando le restrizioni occidentali.

Le Autorità omanite hanno assicurato che, al momento, non risultano minacce immediate per gli impianti di desalinizzazione e le altre infrastrutture situate lungo la costa.

Il gruppo ambientalista Greenpeace la scorsa settimana ha stimato la chiazza ampia circa 600 kmq. citando l’analisi delle immagini satellitari.

Una fuoriuscita di questa portata richiede che gli aerei spruzzino liquidi dispersanti nell’area interessata e l’uso di bome e panne galleggianti e altre attrezzature per raccogliere il petrolio prima che raggiunga la riva o affondi sul fondale marino, ha detto Tony Gutierrez, professore di microbiologia ambientale e biotecnologia presso la Heriot-Watt University di Edimburgo.

La petroliera di 25 anni non è inoltre assicurata da nessun fornitore assicurativo occidentale riconosciuto e i fondi IOPC (International Oil Pollution Compensation Funds), un’agenzia intergovernativa che si occupa del risarcimento per fuoriuscite di petroliere, non saranno utilizzati per per bonifiche in quanto si è trattato di un ‘atto di guerra’. Secondo l’agenzia IOPC, se dalla nave continuerà a fuoriuscire ulteriore petrolio – causa condimeteomarine avverse – ci troveremmo, come dimensioni, nel caso della Exxon Valdez del 1989.

La nave Caroline Bezengi è simile per dimensioni e capacità alla Sanchi, una nave iraniana che ha avuto una collisione con un cargo al largo della Cina nel 2018, nel peggior disastro mondiale di petroliera degli ultimi decenni.

Abele Carruezzo