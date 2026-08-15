India, ormeggio automatico al terminal JNPA

(Foto courtesy del Quotidiano nazionale su temi marittimi Sagar Sandesh)

India si prepara a introdurre per la prima volta l’ormeggio automatico delle navi in un terminal container

Mumbai. Sarà la ditta Cavotec Group ad installare il suo sistema ‘MoorMaster’ presso i Gateway Terminals India della Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA) per navi che scalano il porto. di Mumbai.

L’obiettivo è quello di sostituire i cavi di ormeggio pericolosi con piastre automatiche che fissano e rilasciano le imbarcazioni in pochi secondi – solo schiacciando un pulsante.

Il sistema ‘MoorMaster®’aumenta la sicurezza, accelera la gestione delle imbarcazioni, riduce le emissioni e aiuta i porti a sbloccare una maggiore capacità dalle infrastrutture esistenti.

Il progetto comprende 18 unità automatizzate (piastre a vuoto) per l’ormeggio di navi. Il sistema sostituirà le linee di ormeggio convenzionali con apparecchiature montate a banchina che tengono ferme le imbarcazioni al molo tramite piattaforme a vuoto. Si abbandonano così le vecchie bitte per l’ormeggio classico.

Il sistema MoorMaster può assicurare una nave in meno di 30 secondi; tempi particolarmente rilevanti per il terminal GTI per il fatto che il terminal opera lungo un molo di 712 metri con spazio limitato per l’espansione del lungomare.

L’ormeggio automatizzato potrebbe migliorare l’utilizzo stesso delle operazioni dell’ormeggio e permettere al terminal di gestire navi più grandi senza una grande estensione del molo.

Il progetto mira anche a ridurre i tempi di rotazione delle navi. Attualmente GTI gestisce circa 2,18 milioni di teu all’anno e punta a una capacità di circa 3 milioni di teu.

Il sistema inizialmente funzionerà su un solo ormeggio prima di espandersi ad altri. Le operazioni dovrebbero iniziare entro la fine del 2027.

Il progetto della Jawaharlal Nehru Port Authority (JNPA) porterà una maggiore automazione a uno dei gateway container più trafficati dell’India. Permetterà a GTI di fare un uso più intensivo della sua infrastruttura di ormeggio esistente, invece di affidarsi esclusivamente all’espansione fisica.

Cavotec è una società di ingegneria leader con 50 anni di esperienza nell’innovazione, nel design e nella realizzazione di soluzioni avanzate di connessione ed elettrificazione. Le nostre tecnologie permettono l’automazione e la decarbonizzazione di porti, applicazioni minerarie e industriali in tutto il mondo.

Intanto, l’India sarà presente allo SMM (Shipbuilding, Machinery and Marine Technology) internazionale di Amburgo dal 01-04 settembre 2026. per mostrare la mondo le sue capacità marittime in particola nelle sezioni di Costruzione Navale, Macchinari e Tecnologia Marina. La vetrina arriva in un momento significativo per il settore marittimo indiano, mentre il paese continua a promuovere iniziative volte ad espandere la costruzione navale, promuovere la navigazione verde e sostenibile, modernizzare i porti e le infrastrutture logistiche, e migliorare il suo ruolo nel commercio marittimo globale.

Abele Carruezzo

(Screenshot courtesy video Cavotec Group, Stoccolma Svezia)