L’intelligenza artificiale può rilevare i container persi in mare?

(La copertina del rapporto WSC; courtesy WSC)

La risposta – oggi – è affermativa! L’intelligenza artificiale (AI) è ormai un elemento chiave in molti settori, e il trasporto marittimo non fa eccezione

Washington. Il World Shipping Council (WSC) conduce le sue indagini sui container perduti in mare dal 2011 ed aveva pubblicato un numero di circa 1000 container dispersi in mare. (Art. 27.08.2011, Quanti container si perdono in mare? – il nautilus ).



Il fenomeno ancora oggi rappresenta uno dei maggiori pericoli per la sicurezza della navigazione di altre navi.

Il rapporto annuale del WSC “Containers Lost at Sea” (aggiornamento 2026) mostra che nel 2025 si stima che circa 1.478 container siano stati persi in mare su circa 280 milioni trasportati a livello globale; il numero dei container dispersi in mare equivale allo 0,0005 percento dei container trasportati a livello globale.

Nel 2025 si è registrato un aumento rispetto ai 576 container persi nel 2024 ed è superiore alla media degli ultimi tre anni.

Diversi incidenti distinti – ma significativi – hanno causato la perdita di container in mare; anche una perdita di una nave che ha rappresentato una perdita di 640 container, ovvero circa il 43 percento di tutti i container persi durante l’anno.

Il rapporto del WSC identifica condizioni meteorologiche e oceaniche difficili, in particolare nell’Atlantico settentrionale e nel Pacifico settentrionale, così come incidenti legati agli incendi, come fattori chiave che contribuiscono alle perdite di container.

Il rapporto mostra inoltre che nel 2025 sono stati recuperati 128 contenitori, il dato di recupero più alto registrato da quando il WSC ha iniziato a raccogliere dati sul recupero nel 2023.

Dal 1° gennaio 2026 – IMO – ha reso in vigore i nuovi requisiti obbligatori di segnalazione internazionale, con modifiche alla Convenzione Internazionale per la Sicurezza della Vita in Mare (SOLAS) che richiedono la segnalazione di tutti i container persi o osservati alla deriva.

Gli Stati di bandiera devono anche segnalare al Gruppo Marittimo Internazionale il numero di container persi in mare. Le segnalazioni devono includere l’identificativo della nave, posizione e orario in UTC, numero e tipologia dei container coinvolti ed eventuale presenza di merci pericolose. (Art. 04.01.2026, Gennaio 2026: elenco delle principali norme entrate in vigore per lo shipping – il nautilus ).



Il rapporto WSC evidenzia i lavori in corso per migliorare la sicurezza di container e carichi, incluso il “WSC Cargo Safety Program” progettato per prevenire dichiarazioni errate di merci pericolose, un Codice CTU (Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units-CTU Code) rivisto, il Top Tier Joint Industry Project e nuove regole internazionali per le spedizioni di carbone vegetale secondo il Codice IMDG.

Oggi, progressi tecnologici stanno producendo innovazioni capaci di cambiare il modo in cui l’industria dell0 shipping opera.

L’intelligenza artificiale gioca un ruolo chiave anche nella sicurezza delle rotte di navigazione. I sistemi di AI possono analizzare grandi quantità di dati in tempo reale, identificare i rischi potenziali e progettare percorsi ottimali che riducono al minimo la probabilità di incidenti. Questo aumenta la sicurezza delle merci trasportate e riduce i costi associati a incidenti e perdite.

Già esistono sistemi AI – basati sulla machine vision – che riescono a prevenire le collisioni marittime e sono di ausilio ai Radar Arpa e AIS. Sono anche in grado di rilevare container galleggianti e semisommersi, persone in mare e altre minacce galleggianti in modo istantaneo e autonomo, grazie alla capacità continua di sorveglianza e monitoraggio dell’orizzonta navigato di una nave.

Il sistema – estraendo i dati monitorati – riconosce gli oggetti per il loro colore, la loro forma, struttura e temperatura. L’AI – con i suoi algoritmi – utilizza i dati vision per compararli nella sua data memory.

In questa modalità dell’uso dell’AI si potranno risolvere problemi di ‘sicurezza marittima’ attraverso l’apprendimento profondo e i dati monitorati.

Il Report WSC è disponibile sul website del WSC.

Abele Carruezzo