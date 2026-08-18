Porto di Amburgo: dati sul traffico per la prima metà del 2026

(Screenshot courtesy video info HPA)

Amburgo. Il Porto di Amburgo può guardare indietro a una prima metà del 2026 impegnativa. Con un flusso totale di 56,1 milioni di tonnellate, il più grande porto tedesco ha registrato un calo del 3,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Dopo che le perdite legate al maltempo di gennaio erano state in gran parte compensate entro la fine del primo trimestre, questo risultato è stato influenzato dall’ulteriore processo di modernizzazione dei terminali e dal calo delle importazioni di prodotti petroliferi a causa della guerra in Iran.

Un traffico di container di 4,0 milioni di TEU nel primo semestre del 2026

Nei primi due trimestri del 2026, un totale di 4,0 milioni di TEU sono stati gestiti nel Porto di Amburgo. Nello stesso periodo dell’anno precedente, i dati erano del 3,8 percento in più di TEU e del 4,0 percento in tonnellate in più.

Le misure di modernizzazione in corso da parte dell’HHLA, che consentiranno una gestione più efficiente in futuro, avevano portato a una riduzione delle capacità terminal nell’ultimo trimestre.

Il commercio è aumentato con Singapore (+13,1%), Finlandia (+24,7%), India (+7,2%) e Marocco (+4,7%). Nel complesso, tuttavia, domina un ambiente di mercato impegnativo. Il calo del traffico con gli USA è particolarmente evidente (-13,5%), ma per la prima metà del 2026 è stata registrata una tendenza negativa nel segmento dei container con Cina e Regno Unito.

Il traffico di merci sfuse è inferiore al livello dell’anno precedente a causa della guerra in Iran. Con un totale di 15,9 milioni di tonnellate, il traffico nel segmento del carico sfuso è stato circa l’1,1 percento inferiore rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Mentre il flusso di liquidi sfusi è diminuito significativamente del 14,0 percento; è cresciuto del 4,2 percento per il volume secco.

La pressione sui mercati energetici globali causata dalla guerra con l’Iran ha portato a una diminuzione delle importazioni di petrolio minerale e anche a un calo del flusso di biodiesel da aprile in poi.

Aumenti significativi nelle importazioni di minerale e nelle esportazioni di cereali stanno contrastando questa situazione.

La capacità di traffico del carico generale convenzionale perde a causa delle deboli esportazioni di prodotti acciaio

La movimentazione del carico generale convenzionale è soggetta a forti fluttuazioni con un alto valore di carico e un numero relativamente basso di operazioni di movimentazione. Nella prima metà del 2026, un volume totale di 535 mila tonnellate è diminuito del 5,0%, principalmente a causa di esportazioni di prodotti siderurgici più basse, ma questo valore è stato inferiore rispetto alla fine del primo trimestre.

In futuro, l’HPA pubblicherà statistiche e risultati sul flusso di traffico nel Porto di Amburgo in modo uniforme durante la conferenza stampa annuale sullo Stato del Porto, che si terrà il 30.09.2026.

Fonte Hamburg Port Authority

Sviluppo del traffico nel Porto di Amburgo: dati chiave per la prima metà del 2026. ©