CK Hutchison continua la battaglia dei porti di Panama

(CK Hutchison Ports; foto courtesy Panama Ports Company)

CK Hutchison procede per un altro arbitrato di 1,5, miliardi di dollari contro Panama

Hong Kong. CK Hutchison ha aperto un altro fronte nella sua battaglia con Panama. Ha avviato un arbitrato internazionale per ottenere oltre 1,5 miliardi di dollari per la perdita dei suoi investimenti nei terminal Balboa e Cristóbal ai due estremi del Canale di Panama.

Il Gruppo di Hong Kong sostiene che Panama abbia violato un trattato di protezione degli investimenti attraverso misure culminate nel sequestro dei terminal a febbraio, definendo le azioni una “campagna di attacco statale” contro investimenti che aveva detenuto per quasi trent’anni.

Si tratta di un’azione – quest’ultima – separata dall’arbitrato già avviato dalla controllata di CK Hutchison, Panama Ports Company (PPC); quest’ultima chiede oltre 2 miliardi di dollari per presunte violazioni contrattuali derivanti dalla stessa acquisizione.

CK Hutchison ha affermato che il nuovo caso riguarda i suoi diritti come investitore ai sensi di un trattato internazionale.

La disputa è in corso da oltre un anno, intrecciata con la rielezione di Donald Trump a Washington.

CK Hutchison aveva raggiunto – marzo 2025 – un accordo da 22,8 miliardi di dollari per vendere la maggior parte del suo impero portuale globale, inclusa la quota del 90% in PPC, a un consorzio guidato da BlackRock e Mediterranean Shipping Co (MSC).

L’Ufficio del Controller General di Panama aveva intentato una causa contro i funzionari che hanno autorizzato il rinnovo di una concessione portuale di 25 anni a una società guidata da CK Hutchison, prima della revisione del contratto. (Art. 08-04.2025, Panama farà causa per il rinnovo della concessione a CK Hutchison – il nautilus ).



Le conseguenze di tali controversie ha portato Pechino a inasprire, tramite la Guardia Costiera, i controlli di PSC: le navi con bandiera di Panama sono state sottoposte a un attento controllo durante le soste in Cina; la COSCO aveva smesso di fare scalo a Balboa e la Panama Ports Company (PPC) ha inoltre portato Maersk all’arbitrato a Londra per il suo ruolo nell’acquisizione temporanea della concessione sui terminal dei porti panamensi.

CK Hutchison – la scorsa settimana – ha rivelato che l’uscita da Panama aveva ridotto il traffico portuale del primo semestre del gruppo di appena l’1%, mentre la sua più ampia cessione portuale da 23 miliardi di dollari rimane bloccata per fini geopolitici.

Abele Carruezzo