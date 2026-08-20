Il Porto di Haifa vitale nel Corridoio India-Medio Oriente-Europa

(Porto di Haifa e il suo skyline; foto courtesy Wikipedia)

Il porto di Haifa non è solo un punto nevralgico per il commercio israeliano, ma un tassello essenziale nell’economia globale di Israele e di collegamento tra l’Asia e l’Europa

Haifa Port Authority. Il porto di Haifa non è solo un punto nevralgico per il commercio israeliano, ma un scalo essenziale nell’economia globale di Israele. Con una posizione privilegiata che collega l’Asia all’Europa, il porto gestisce la maggior parte delle importazioni e delle esportazioni del Paese, ed è integrato in una vasta rete di trasporti terrestri che collegano le città principali, i centri industriali e i consumatori israeliani.

Nel 2023, la privatizzazione del porto a un consorzio indiano-israeliano per 1,15 miliardi di dollari ha accentuato l’importanza economica della struttura, confermando l’ambizione israeliana di farne una piattaforma logistica globale. Le basi navali ospitate nel porto sono cruciali per la proiezione del potere marittimo israeliano e per la protezione delle rotte vitali nel Mediterraneo orientale.

La città di Haifa è diventata un punto di riferimento in progetti internazionali, come il Corridoio India-Medio Oriente-Europa, che sta emergendo come una risposta geopolitica alla Belt and Road Initiative cinese.

Questa posizione geografica strategica tra l’Asia e l’Europa non solo rafforza il suo ruolo come centro commerciale, ma la inserisce in un contesto geopolitico sempre più competitivo, dove il controllo delle rotte commerciali ed energetiche è fondamentale per le potenze regionali e globali.

Gli Accordi di Abramo – accordi di normalizzazione del 2020 tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrain, il Marocco e il Sudan – avevano aperto uno spiraglio verso una più ampia distensione tra il Golfo arabo e Israele, portando con sé anche le prospettive di concretizzazione di IMEC.

La guerra in Iran ha messo a nudo i limiti che un corridoio economico creato in tempo di pace può avere. Con questa premessa, gli europei dovrebbero quindi ripensare il Corridoio Economico India-Medio Oriente-Europa considerando che nella regione le rotte commerciali sono divenute ormai obiettivi strategici; lo stesso progetto IMEC punta a ridisegnare i flussi globali, sperando in una immediata situazione di pace nella regione.

Proprio in questo nuovo scenario, il porto israeliano di Haifa si sta posizionando come hub centrale del Mediterraneo all’interno del Corridoio Economico India-Medio Oriente-Europa (IMEC). Il porto è strategico e costituisce il collegamento marittimo fondamentale che collega direttamente le reti ferroviarie mediorientali alle rotte marittime europee.

A Roma – lo scorso 19/20 maggio – si è formalizzato un partenariato strategico speciale con l’Italia, aprendo la strada al corridoio economico IMEC.

Questo progetto mira a creare una connessione multimodale tra l’Indo-Pacifico e l’Europa, unendo i mercati attraverso rotte mare-ferrovia-mare.

L’intesa si basa su una rete di 4.800 chilometri che collegherà i porti di Mundra e Kandla in India con quelli di Fujairah e Jebel Ali negli Emirati Arabi Uniti. Il percorso proseguirà attraverso i terminal sauditi di Dammam e Ras al Khair, attraversando la Giordania e i territori palestinesi per raggiungere il porto di Haifa in Israele. Da questo hub strategico, la connettività si estenderà ai grandi porti europei, con un ruolo centrale per i terminal di Trieste e del Pireo.

Il corridoio proposto offre un’alternativa più veloce, terrestre e marittimo, rispetto alle tradizionali rotte di navigazione attraverso il Canale di Suez.

Attraverso il passaggio del carico attraverso porti indiani, attraverso i sistemi ferroviari del Golfo e attraverso Haifa, la rotta riduce significativamente i tempi di transito tra Asia ed Europa.

Le crisi di sicurezza regionale nel Mar Rosso hanno ulteriormente sottolineato la necessità di tali vie commerciali alternative.

Per prepararsi a volumi commerciali più elevati, il porto di Haifa sta ampliando la sua capacità di movimentazione container e aggiornando l’infrastruttura digitale.

Nonostante le continue tensioni regionali, la leadership portuale continua a investire in modernizzazioni a lungo termine per consolidare il proprio ruolo come porta d’accesso chiave per la logistica multicontinentale, secondo un rapporto.

Il successo di IMEC dipenderà dalla capacità di mantenere la pace strutturale tra Israele e i paesi arabi del Golfo, un obiettivo che ha già incontrato resistenze violente. La costruzione di questa nuova dorsale commerciale si scontrerà con gli sforzi di attori che cercano di mantenere il controllo sulle strozzature geopolitiche. La vera partita si giocherà sulla velocità di completamento delle connessioni ferroviarie ad alta velocità e sulla capacità di integrare i flussi digitali e di idrogeno.

I leader europei dovrebbero puntare su una soluzione pragmatica. L’obiettivo nel ridisegnare il corridoio dovrebbe essere la resilienza attraverso una deliberata ridondanza: rotte multiple capaci di reindirizzare i flussi commerciali quando le tensioni si acuiscono attorno a singoli punti di vulnerabilità. Non si tratta di venire incontro alle preferenze del Golfo, ma di un interesse europeo fondamentale. Un corridoio privo del sostegno politico dei suoi maggiori partner arabi, o i cui porti chiave non hanno la capacità di gestire i volumi richiesti, non

sarà mai realtà.

Abele Carruezzo