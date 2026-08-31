Singapore e Brasile insieme per un corridoio di navigazione green e digitale

Un sistema di trasporti marittimi green accelera la decarbonizzazione delle catene di approvvigionamento globali. Questo nuovo corridoio collega le materie prime rinnovabili brasiliane al più grande porto di rifornimento al mondo, Singapore

Singapore. Il trasporto marittimo internazionale rappresenta il 3% delle emissioni globali. Questa cifra potrebbe salire fino al 17% entro il 2050 se non regolamentata.

Le città portuali possono alimentare la transizione energetica globale; essendo sede di alcuni dei porti più trafficati al mondo e delle principali porte d’accesso commerciali, queste possono svolgere un ruolo chiave per garantire che le operazioni portuali decarbonizzate. La collaborazione tra Città e Porti può creare segnali di mercato abbastanza potenti da trasformare un’intera industria.

Singapore e Brasile hanno firmato un memorandum d’intesa per istituire un Corridoio di Navigazione Verde e Digitale focalizzato su carburanti marini alternativi e digitalizzazione marittima.

L’accordo è stato firmato lo scorso 28 agosto 2026 dal Ministro dei Trasporti di Singapore Jeffrey Siow e dal Ministro dei Porti e degli Aeroporti del Brasile Tomé Franca.

Si tratta di unire le risorse di energia rinnovabile e le capacità produttive del Brasile con la posizione di Singapore come il più grande porto di scambi commerciali al mondo, con l’obiettivo di supportare le catene di approvvigionamento di carburanti marini a emissione di gas serra a zero o quasi zero.

Un Green and Digital Shipping Corridor (GDSC) è un framework strategico progettato per: – decarbonizzare le rotte marittime, utilizzando carburanti alternativi come metanolo verde, ammoniaca, idrogeno o Bio-LNG, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra (GHG) su percorsi ad alto traffico. – Digitalizzare le operazioni portuali e marittime, tramite l’uso di tecnologie digitali avanzate, piattaforme di scambio dati porto nave, intelligenza artificiale e sistemi per il monitoraggio, reporting e verifica delle emissioni (MRV). –

Migliorare la resilienza e l’efficienza della supply chain globale, facilitando transazioni senza carta, ottimizzazione dei tempi di arrivo e partenza delle navi e gestione integrata del traffico marittimo.

I corridoi mirano a ridurre le emissioni di grandi navi container tra 20 30% entro il 2030 e contribuire agli obiettivi IMO di net-zero entro il 2050.

La logica che ha plasmato la maggior parte degli accordi sui corridoi già in atto in molti porti ad alto volume di traffico è stata la considerazione che la capacità produttiva per i combustibili alternativi tende a trovarsi dove l’energia rinnovabile e la biomassa sono economiche, mentre la domanda si concentra dove le navi già si fermano per rifornirsi.

Il Brasile detiene la prima, Singapore la seconda, e un corridoio è lo strumento attraverso cui le due estremità vengono abbinate prima che una delle due parti impegni capitale.

Oltre ai carburanti, i due paesi esploreranno scambi digitali di informazioni volti a migliorare le operazioni marittime e portuali. Prevedono inoltre di collaborare con l’industria nella ricerca, sviluppo e adozione di tecnologie e soluzioni marittime emergenti, con una partnership più ampia che copre la decarbonizzazione marittima, la digitalizzazione e il trasporto marittimo internazionale più efficiente.

L’Autorità Marittima e Portuale di Singapore – fondata nel 1996 – come Autorità Marittima e portuale della Città-Stato, nelle proprie responsabilità sono incluse la regolamentazione e la pianificazione portuale, la rappresentanza internazionale di Singapore su questioni marittime e il supporto alla sicurezza marittima, alla protezione ambientale, alla digitalizzazione, alla decarbonizzazione, alle operazioni portuali e allo sviluppo della forza lavoro marittima.

Gli accordi di corridoio di questo tipo non trasportano combustibile da soli. Stabiliscono il rapporto di lavoro, lo scambio tecnico e la copertura politica sotto cui possono essere successivamente negoziati accordi di scambio, motivo per cui la sostanza di qualsiasi accordo di questo tipo tende a emergere negli anni successivi alla firma piuttosto che all’inizio.

Il partenariato rafforzerà la cooperazione tra Singapore e Brasile sulla decarbonizzazione e digitalizzazione marittima, e sosterrà il trasporto marittimo internazionale più sostenibile ed efficiente.

Il GDSC unirà questi punti di forza complementari per supportare lo sviluppo di catene di approvvigionamento di carburanti marini alternativi.

Con il commercio tra Brasile e Cina che ha raggiunto un record di 171 miliardi di dollari nel 2025, le infrastrutture di trasporto brasiliane sono fondamentali per far crescere la relazione bilaterale che sta alla base di questo accordo di corridoio.

Abele Carruezzo