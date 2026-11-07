Il recupero del relitto della MSC Baltic III, alle battute finali

(Le due sezioni di poppa del relitto; foto courtesy Guardia Costiera Canadese)

Con le due sezioni finali di poppa del relitto della MSC Baltic III, finisce la storia del recupero

Wild Cove, Lark Harbour. A Terranova, gli ultimi sforzi per recuperare quello che rimane del relitto della MSC Baltic III vanno avanti.

Nell’ultimo aggiornamento, la Guardia Costiera Canadese riferisce che la ditta Resolve Marine si sta preparando per le operazioni di traino delle ultime due sezioni della poppa che rimangono in acqua.

Già la sezione di prua del relitto del MSC Baltic III è stata completamente messa a terra e rimossa dalla spiaggia.

La Guardia Costiera Canadese riferisce inoltre che una sezione della poppa della nave è stata rimorchiata a riva, smontata e rimossa dalla riva. (Art. 10.10.2026, Recuperati due terzi della MSC Baltic III – il nautilus ).



Le operazioni di bonifica erano iniziate la scorsa estate, dopo un anno e mezzo dall’incaglio della nave a Ceder Cove, Terranova, vicino a Corner Brook, nel febbraio 2025. La nave di 207 metri (679 piedi), con una capacità di 2.478 teu, aveva a bordo circa 400 container.

La Guardia Costiera Canadese e l’Environment and Climate Change Canada continuano a condurre sorveglianza e monitoraggio dell’inquinamento costiero, con mezzi navali ed aerei, sempre se le condimeteomarine lo permettono.

Ad oggi, la ditta Resolve ha rimosso 9.282 tonnellate dal relitto del MSC Baltic III, quasi l’84%del tonnellaggio totale della nave.

Dopo che tutta la nave sarà stata recuperata, ci sarà una pulizia finale del fondale marino e della costa a Ceder Cove. Resolve si è inoltre impegnata nel ripristino della costa come fase finale dell’operazione di recupero.

Abele Carruezzo

(Parte della poppa della MSC Baltic III rimossa a riva per il riciclo; foto courtesy Guardia Costiera Canadese)