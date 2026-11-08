La Transpacifica cresce come il commercio d’oro della navigazione di linea

(Port di Long Beach; foto courtesy Autorità Portuale Long Beach)

La rotta ‘transpacifica’ è diventata il commercio di trasporto container più redditizio al mondo

Una nuova analisi della francese Alphaliner mostra che la straordinaria forza del commercio statunitense è durata ben oltre la tradizionale stagione di punta, con tariffe di trasporto che si avvicinano ai livelli visti l’ultima volta durante la pandemia.

La linea ‘transpacifica’ si sta presentando come come la rotta più redditizia al mondo per il trasporto container, con i vettori che generano cinque volte più ricavi spot per miglio nautico sulla rotta Shanghai–Los Angeles rispetto alle rotte verso il Nord Europa tramite Capo di Buona Speranza.

Sulla linea Shanghai-Los Angeles, di 5.775 miglia nautiche, Alphaliner evidenzia che il ricavo è passato da 72 a 130 centesimi per feu/miglio nautico (feu, fourty-foot equivalent unit), in questi ultimi mesi; mentre sulla rotta Shanghai – Rotterdam i ricavi si sono attestati sui 34 centesimi a feu/miglio nautico. Ed ancora sulla tratta Shanghai – New York, via Panama, la redditività è cresciuta fino ai 99 centesimi a settembre, per poi attestarsi a 96 ad ottobre. Al contrario l’andamento della rotta Shanghai-Genova, via Canale di Suez, il valore è diminiuto a circa 50 centesimi a ottobre.

Questi dati rappresentano ricavi piuttosto che profitti, ma illustrano comunque la straordinaria divergenza tra i principali commerci Est-Ovest del settore.

Le portacontainer rispondono aumentando più stiva, cioè offrendo più tonnellaggio nel Pacifico.

MSC ha recentemente aggiornato il suo servizio ‘Sentosa’ con megamax da 23.600 teu, sostituendo navi di circa 15.000 teu. Mentre la ZIM, che già impiega il 52% della sua capacità nel Pacifico, lancerà un altro servizio Cina-California a dicembre prossimo.

Il boom sta alimentando direttamente gli utili aziendali. COSCO ha riportato utili di linea nel terzo trimestre di 2,66 miliardi di dollari, il doppio rispetto al livello dell’anno precedente, con i ricavi transpacifici in salita del 61,2%.

Freightos conferma che la straordinaria resilienza della transpacifica è proseguita fino a novembre. La sua ultima valutazione colloca le tariffe Asia–USA sulla costa occidentale a $8.340 per feu e quelle sulla costa Est a $9.911.

Freightos ha osservato che le tariffe rimangono circa 5.500 dollari per feu sopra i livelli pre-stagione di punta, mentre il prossimo ciclo di domanda del Capodanno Lunare potrebbe limitare l’entità di qualsiasi correzione. Infatti, tra gennaio e febbraio prossimi, molte fabbriche cinesi interrompono temporaneamente la produzione per consentire ai lavoratori di festeggiare il Capodanno Lunare con le proprie famiglie.

Tuttavia, stanno emergendo segni di raffreddamento. Drewry ha riportato un calo del 6% a 7.514 dollari la scorsa settimana, mentre Shanghai–New York è diminuito del 5% a 9.631 dollari. La società di consulenza prevede ulteriori debolezze poiché le importazioni oceaniche statunitensi dovrebbero diminuire dell’11% su mese su anno a novembre.

Nel frattempo, Sea-Intelligence ha avvertito che il dispiegamento della capacità transpacifica sta raggiungendo livelli senza precedenti. La capacità settimanale tra la costa occidentale Asia–USA dovrebbe raggiungere i 400.000 teu a novembre, anche se la congestione e i ritardi delle partenze stanno gonfiando i dati.

Abele Carruezzo

(Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), l’indice dei noli pubblicato settimanalmente dallo Shanghai Shipping Exchange)