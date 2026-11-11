Today as Future: Eni, Fincantieri e RINA presentano la seconda edizione dell’Outlook sul Trasporto Marittimo Sostenibile

(Paolo Moretti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rina; Giuseppe Ricci, Direttore Operativo Trasformazione Industriale di Eni; Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri; Pierluigi Serlenga, Managing Partner per l’Italia e Sud & Est Europa di Bain & Company; foto courtesy Eni)

La transizione non avanza ovunque allo stesso ritmo. La differenza principale non è tecnologica, ma normativa per il “Today as Future”

Roma. L’evento di oggi ha presentato i principali risultati dell’Osservatorio, nato dalla sinergia tra Eni, Fincantieri e RINA, con il supporto tecnico di Bain & Company. Il confronto tra i vertici delle aziende partner e i contributi istituzionali ha esplorato soluzioni concrete per accelerare la decarbonizzazione dello shipping, bilanciando sostenibilità ambientale, transizione industriale e competitività economica.

Durante l’evento si è proceduto alla firma per la costituzione formale dell’Osservatorio permanente, un progetto ambizioso con l’obiettivo di diventare un nuovo punto di riferimento per la decarbonizzazione del settore.

Il quadro dei costi cambia nel tempo in Europa, dove gli obiettivi di progressiva decarbonizzazione sono corroborati da un meccanismo di penalties crescenti.

Nel 2030 i combustibili fossili restano ancora le opzioni più convenienti, mentre i combustibili sintetici possono costare circa tre volte tanto.

A partire dal 2040, le penalità europee sulle emissioni rendono più competitivi i biocarburanti; nel 2050 i combustibili fossili arrivano a costare circa il doppio rispetto alle alternative più sostenibili.

Mentre l’Europa impone obiettivi di decarbonizzazione tramite misure vincolanti, l’assenza di obblighi e incentivi chiari a livello globale frenano gli investimenti degli armatori. Non esiste una soluzione unica: LNG e biocarburanti rappresentano soluzioni già applicabili nel breve e medio periodo, mentre i combustibili sintetici saranno indispensabili per raggiungere gli obiettivi del 2050.



Eni, azienda globale dell’energia, Fincantieri, leader globale nella cantieristica ad alta complessità, e RINA, gruppo multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica, hanno presentato oggi a Roma la seconda edizione dell’Outlook sul Trasporto Marittimo Sostenibile, realizzato con il supporto tecnico di Bain & Company Italia.

Una visione globale delle soluzioni di decarbonizzazione del trasporto marittimo, mettendo a confronto diverse alternative tecnologiche e di combustibile, il loro potenziale di riduzione delle emissioni, il grado di maturità, la disponibilità delle infrastrutture e l’evoluzione del “Total Cost of Ownership” fino al 2050.

Si tratta di un’analisi quantitativa sostenuta da interviste a operatori e stakeholder della filiera – armatori e operatori (circa il 40% del mercato container e il 20% del mercato crocieristico), fornitori di motori e tecnologie per la propulsione (oltre l’80% del mercato ICE), porti e associazioni di settore – che restituiscono la prospettiva del mercato reale.

Today as Future

Il messaggio chiave del report esplora uno scenario di incertezza maggiore rispetto all’anno scorso. Evidenzia – però – soluzioni competitive che permettono di ridurre l’impatto ambientale fin da subito, rispondendo in maniera pragmatica alle norme europee in essere, in attesa delle decisioni dell’IMO a livello globale.

E’ previsto che l’Europa raggiunga entro il 2050 una riduzione dell’80% dell’intensità emissiva rispetto al 2020, mentre a livello globale la riduzione si attesta intorno al 40%, anche con scenari degli obiettivi della decarbonizzazione posticipati – “Decarbonization by 2070”-.

I tre indicatori

Rispetto allo scorso anno, tre dei quattro indicatori che guidano l’evoluzione della transizione – quadro regolatorio, condizioni macroeconomiche, disponibilità di combustibili e infrastrutture, maturità tecnologica – mostrano un peggioramento, con l’incertezza regolatoria responsabile del maggiore impatto.

IMO

L’accordo globale dell’IMO è stato rinviato; considerando i Paesi in base al tonnellaggio, quasi il 90% sostiene un percorso più graduale, con gli Stati Uniti che hanno assunto una posizione contraria alla decarbonizzazione marittima. L’Europa ha invece confermato i propri obiettivi già prefissati nell’ambito del FuelEU Maritime.

Scenario economico

La decarbonizzazione del trasporto marittimo richiede un patto di filiera.

L’Outlook evidenzia che lo scenario economico è più incerto, per effetto del rallentamento della crescita, dei dazi e delle tensioni geopolitiche, mentre la crisi nello Stretto di Hormuz aumenta i rischi per i flussi commerciali e per l’economia globale.

La filiera dell’idrogeno a ridotte emissioni ha subito un rallentamento, con il blocco di numerosi progetti in ambito marittimo.

La tecnologia mantiene tuttavia un ruolo abilitante con una lenta ma costante crescita dell’orderbook con fuel alternativi, anche se, in un contesto di incertezza, gli armatori stanno privilegiando soluzioni più mature e già disponibili.

I combustibili sintetici prodotti da idrogeno verde sono indispensabili per completare il percorso verso il net zero, ma restano caratterizzati da costi elevati e da una filiera ancora da sviluppare.

Eni

Eni, attraverso Enilive, è tra i leader nella produzione di biocarburanti HVO ottenuti da materie prime rinnovabili, che sono non solo una soluzione per contribuire alla decarbonizzazione, ma anche uno strumento di strategia industriale e di resilienza del sistema produttivo.

Assieme al GNL e bioGNL, i biocarburanti consentono di decarbonizzare il trasporto marittimo valorizzando navi e infrastrutture già esistenti.

Per sviluppare a pieno le proprie potenzialità e accompagnare il settore marittimo verso gli obiettivi di neutralità climatica è necessario dotarsi di un quadro regolatorio che ne riconosca il ruolo in tutti i settori del trasporto, e di regole operative pragmatiche e stabili in grado di favorire lo sviluppo degli investimenti.

Fincantieri

Fincantieri accompagna gli armatori nel percorso di decarbonizzazione attraverso un approccio pragmatico e flessibile, integrando diverse soluzioni tecnologiche e sviluppando opzioni innovative.

Nel comparto crocieristico, l’LNG rappresenta oggi il principale carburante alternativo, aprendo la strada a una progressiva decarbonizzazione attraverso bio-LNG e in prospettiva e-LNG, mentre biocarburanti come l’HVO e sistemi di propulsione dual-fuel ampliano ulteriormente le opzioni disponibili.

Parallelamente, il Gruppo interviene sull’efficienza dell’intero sistema nave e sviluppa nuove soluzioni energetiche e propulsive, guardando anche al lungo periodo attraverso lo studio del nucleare.

RINA

RINA contribuisce alla decarbonizzazione del trasporto marittimo mettendo a disposizione degli operatori della filiera le proprie competenze ingegneristiche e tecnologiche, supportandoli nell’individuazione e nell’adozione delle soluzioni più efficaci.

In particolare, il Gruppo valuta la maturità tecnologica, la fattibilità applicativa e le prestazioni ambientali delle diverse alternative contribuendo a verificarne la conformità ai requisiti normativi.

Proposte

Gli investimenti necessari per adeguare le infrastrutture portuali europee risultano inferiori: circa 15 miliardi di dollari, rispetto ai circa 25 miliardi stimati lo scorso anno con il delta interamente imputabile al rallentamento dei sintetici.

Pur non rappresentando una componente rilevante del percorso di decarbonizzazione al 2050, le prime navi a propulsione nucleare potrebbero entrare in servizio tra il 2040 e il 2045.

Nel lungo periodo, il nucleare potrebbe inoltre affermarsi come tecnologia di riferimento per alcuni segmenti ad alta potenza e lungo raggio.

L’Outlook propone quindi impegni concreti per tutti gli attori della catena del valore: regole e standard comuni per il regolatore e gli Enti di certificazione; investimenti mirati e infrastrutture flessibili per i porti; disponibilità e diversificazione per i fornitori di combustibili; navi predisposte a più soluzioni e supporto al retrofit per cantieri e armatori; investimenti continui in ricerca e sviluppo per i fornitori di motori.

Il pragmatismo non significa aspettare, ma partire dalle tecnologie mature costruendo piattaforme capaci di evolvere nel tempo.

Per accelerare la transizione saranno necessari un quadro globale più stabile, segnali di prezzo coerenti, domanda sufficientemente prevedibile, volumi di combustibili stabili e una maggiore diversificazione delle materie prime.

In considerazione anche del complesso scenario geopolitico, Eni, Fincantieri e RINA hanno formalizzato il proprio impegno a dare continuità all’Osservatorio per i prossimi tre anni. La firma dell’accordo rappresenta il primo passo di un percorso di collaborazione destinato a consolidarsi e ad assumere una portata sempre più strategica, con la possibilità di coinvolgere in futuro ulteriori attori della filiera.

Abele Carruezzo





(Claudio Cisilino, Direttore generale operativo Fincantieri; Paolo Moretti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RINA; Stefano Ballista, Amministratore Delegato di Enilive; Giuseppe Ricci, Direttore Operativo Trasformazione Industriale di Eni; Pierluigi Serlenga, Managing Partner per l’Italia e Sud & Est Europa di Bain & Company; foto courtesy Eni)

(Paolo Moretti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rina; Giuseppe Ricci, Direttore Operativo Trasformazione Industriale di Eni; Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri; Pierluigi Serlenga, Managing Partner per l’Italia e Sud & Est Europa di Bain & Company; foto courtesy Eni)