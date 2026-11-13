ACCORDO SULLA RAPPRESENTANZA: CONFETRA SIGLA L’INTESA PER RAFFORZARE LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Confetra ha siglato, insieme alle principali confederazioni datoriali e sindacali, l’accordo sulla rappresentanza, un’intesa che punta a consolidare il sistema contrattuale attraverso la definizione di regole condivise e criteri comuni in materia di rappresentatività. L’accordo costituisce un passaggio significativo per valorizzare il ruolo della contrattazione collettiva nella determinazione del salario giusto.

L’obiettivo è rafforzare la contrattazione di qualità, favorire la crescita dei salari e contrastare fenomeni di dumping contrattuale, promuovendo al contempo condizioni di concorrenza leale tra le imprese. L’intesa testimonia la volontà delle organizzazioni firmatarie di individuare un quadro di regole comune, nel rispetto delle specificità dei diversi settori.

Il Presidente di Confetra, Carlo De Ruvo, ha sottolineato come l’accordo esprima una visione lungimirante delle relazioni sindacali e rappresenti un importante contributo al rafforzamento del sistema di contrattazione collettiva e alla valorizzazione del ruolo delle parti sociali.