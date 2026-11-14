Logistica Sicura: a Castel San Giovanni (Piacenza) la seconda tappa degli incontri tra Assologistica e Arma dei Carabinieri

Al tavolo, nella sede di GXO, anche la Prefettura di Piacenza. Il 24 novembre a Roma il convegno nazionale con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Castel San Giovanni (PC) – Si è svolta oggi pomeriggio (13 novembre), nella sede di GXO a Castel San Giovanni, la seconda tappa del ciclo di incontri territoriali promosso da Assologistica con l’Arma dei Carabinieri nell’ambito del progetto Logistica Sicura.

All’incontro hanno partecipato il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Piacenza, Colonnello Paolo Leoncini, con il Comandante del Reparto Operativo, Tenente Colonnello Michele Laghi, il comandante del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, Lgt. Paolo Taurino, il Capo di Gabinetto del Prefetto di Piacenza, dott. Claudio Giordano e Alessandro Renzo, Amministratore Delegato di GXO. Per Assologistica erano presenti il Presidente Paolo Guidi e Giovanni De Ponti, Responsabile delle Relazioni Istituzionali, insieme ai rappresentanti di alcune tra le principali imprese logistiche del territorio piacentino.

Il ciclo di incontri nasce dal Protocollo d’intesa firmato da Assologistica con il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Il primo appuntamento, tenutosi a Codogno il 9 ottobre, è stato giudicato molto positivamente dalle imprese partecipanti, perché ha aperto un canale di dialogo diretto tra le aziende e i reparti dell’Arma sul territorio. Proprio su richiesta delle imprese, e con il parere favorevole del Comando Generale, da questa tappa il confronto si è allargato alla Prefettura, rafforzando il dialogo tra imprese e istituzioni sui temi dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Al centro del confronto la prevenzione dei fenomeni che negli ultimi anni hanno colpito il settore, come i blocchi degli accessi ai magazzini, le intimidazioni e i furti, e il coordinamento tra imprese e Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza dei lavoratori e la continuità del servizio. Il territorio di Piacenza e Castel San Giovanni ospita uno dei poli logistici più importanti del Paese.

Negli interventi, il Colonnello Leoncini e il Tenente Colonnello Laghi hanno sottolineato l’importanza di uno scambio costante e tempestivo di informazioni con le imprese per prevenire i rischi e rafforzare la tutela di siti, merci e lavoratori. Il Capo di Gabinetto Giordano ha richiamato il ruolo della Prefettura nella mediazione delle vertenze e il valore della legalità negli appalti, riconoscendo l’impegno di Assologistica su questo fronte.

«L’incontro di oggi a Castel San Giovanni rappresenta un passaggio importante per rafforzare il dialogo tra imprese e istituzioni su un tema essenziale come la sicurezza della logistica.

Il Progetto Logistica Sicura ha rilevanza nazionale, ma la sua efficacia passa dall’attenzione a ogni singolo presidio territoriale, dall’ascolto delle esigenze concrete delle imprese e dal confronto costante con le autorità. Un ringraziamento va a tutte le parti che hanno aderito all’iniziativa – le imprese associate ad Assologistica, l’Arma dei Carabinieri, la Prefettura e le autorità locali – per l’impegno condiviso a tutela dei lavoratori e della continuità del servizio», dichiara Paolo Guidi, presidente di Assologistica.

A latere dell’incontro, il Questore di Piacenza, dott. Giampaolo Bonafini, ha affrontato i temi della gestione dell’ordine pubblico nel settore logistico, sottolineando l’importanza del dialogo, della mediazione e della valutazione delle singole situazioni per tutelare la sicurezza, il diritto di sciopero e l’operatività delle imprese.

Il percorso proseguirà a livello nazionale martedì 24 novembre a Roma, con il convegno “Logistica Sicura: Paese più forte”, organizzato da Assologistica in collaborazione con Regione Lombardia presso la Delegazione di Roma della Regione, in via del Gesù 57. Le conclusioni saranno affidate al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Assologistica rappresenta oltre 250 imprese di logistica, magazzini generali e frigoriferi, terminalisti portuali, interportuali e aeroportuali, che insieme contano circa 90.000 dipendenti diretti e indiretti.