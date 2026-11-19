Limassol/Londra. InterManager terrà la sua Assemblea Generale Annuale il 26 novembre 2026, preceduta da un seminario di settore – 25 novembre – che riunirà leader marittimi senior per discutere alcune delle principali sfide che si devono affrontare circa la gestione delle navi e dell’equipaggio.

Il seminario è gratuito e aperto a tutti e si terrà presso gli uffici dell’International Transport Intermediaries Club (ITIC), 90 Fenchurch Street, Londra, con la possibilità di partecipare online.

Due tavole rotonde esamineranno “La gestione navale da terze parti: rispondere alle esigenze di un settore in cambiamento” e “Le condizioni di benessere dei marittimi come fattori contributivi alla stanchezza”.

Si tratta del 32° Summit Marittimo HR & Crew Management, forum di primo piano dedicato a promuovere la strategia del capitale umano, la resilienza della forza lavoro e l’innovazione organizzativa in tutto il settore marittimo globale. Il summit riunirà armatori, responsabili dell’equipaggio, direttori HR, enti regolatori e fornitori di tecnologia innovativa per affrontare l’evoluzione attraversata da tutto il settore dello shipping.

L’Assemblea Generale Annuale (AGM) di InterManager – invece – si terrà il 26 novembre ed includerà una sessione pre‑AGM su un primo pannel tematico rivolto ai membri e partner del settore della gestione marittima, relativo alla “Gestione navale di terze parti: rispondere alle esigenze di un settore in evoluzione”. Il secondo pannel tratterà il ‘benessere’ dei marittimi imbarcati rispetto alle condizioni lavorative come fattori che procurano stanchezza.

L’Assemblea InterManager sarà anche l’occasione per dare il benvenuto a due nuovi membri nella sua rete internazionale. Si tratta di Alpha Navigation e Maryam Shipmanagement (MSM) come nuovi membri, rafforzando ulteriormente la rappresentanza globale delle società di gestione navale e di equipaggio.

Alpha Navigation fornisce servizi di equipaggio e gestione dell’equipaggio a armatori e società di gestione navale in tutto il mondo. L’azienda recluta marittimi di tutti i tipi di imbarcazione, dai marinai agli ufficiali superiori, fornendo supporto locale attraverso la sua rete di filiali internazionali.

Mentre Maryam Shipmanagement (MSM), con sede centrale a Dubai, offre servizi integrati di gestione tecnica, commerciale e dell’equipaggio, insieme ai servizi di approvvigionamento e marittimi. Con una presenza internazionale in crescita, MSM combina competenze marittime con tecnologie digitali per supportare operazioni navali sicure ed efficienti, ponendo particolare enfasi sul benessere dei marittimi, sulla sostenibilità e sulle partnership a lungo termine con gli armatori.

Il Capitano Kuba Szymanski, Segretario Generale di InterManager, ha affermato: “Entrambe le aziende portano con sé un’esperienza preziosa e condividono il nostro impegno per elevati standard professionali, sicurezza e benessere dei marittimi. La loro iscrizione rafforza la nostra rete internazionale e non vediamo l’ora di lavorare con loro per affrontare le sfide che affrontano i manager di navi e di equipaggio”.

Collettivamente, i membri di InterManager sono coinvolti nella gestione di quasi 5.000 navi e sono responsabili di circa 250.000 marittimi, conferendo all’associazione una voce significativa all’interno della comunità marittima globale.

InterManager – considerata una delle associazioni di categoria più influenti del settore marittimo – promuove l’eccellenza nella gestione delle navi e dell’equipaggio attraverso la rappresentanza, la collaborazione e la condivisione delle migliori pratiche nell’industria marittima globale.

Abele Carruezzo

(Il Capitano Kuba Szymanski, Segretario Generale di InterManager; foto courtesy InterManager)